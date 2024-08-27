Зачем же украинские власти в разгар конфликта стреляют себе в ногу, запрещая УПЦ? Иногда стоит переформулировать вопрос – не «зачем», а «почему». За человеческими поступками могут стоять не обдуманные цели, а иррациональные коллективные порывы.2 комментария
Российские спецназовцы захватили ключевую высоту в Суджанском районе
В ходе активных боевых действий в Суджанском районе бойцы отряда спецназа «Ахмат» штурмом захватили господствующую высоту, удерживаемую ВСУ.
Уточняется, что при массированной огневой поддержке российские спецназовцы сумели застать бойцов ВСУ врасплох и быстро овладеть позицией, передает ТАСС.
Захваченная высота позволит российским войскам существенно усилить контроль над оперативной обстановкой в данном районе, а также создать угрозу для тылов противника.
Кроме того, она может быть использована в качестве плацдарма для дальнейшего продвижения российских войск.
Ранее российские военнослужащие успешно отразили попытку подразделений ВСУ захватить населенный пункт Малая Локня Суджанского района Курской области, превратив здание исправительной колонии № 11 в неприступную крепость.