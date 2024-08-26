Глобального мира не получилось даже в Сети – просто потому, что Сеть – это не отдельная сущность, а виртуальная проекция все того же мира с его враждебностью всех ко всем, подлостью, жадностью и агрессией. Поэтому взаимоотношения государств с интернет-платформами будут только ужесточаться.8 комментариев
Путин поручил профинансировать из бюджета тероборону в приграничных регионах
Президент России Владимир Путин по итогам совещания о ситуации в Белгородской, Брянской и Курской областях поручил обеспечить финансирование из бюджета подразделений территориальной обороны в этих регионах.
Кроме того, глава государства поручил обеспечить на территориях Белгородской, Брянской и Курской областей организацию бесперебойного доступа к подвижной радиотелефонной связи и интернету, сообщается на сайте Кремля.
Президент дал поручение обеспечить беззаявительный характер оказания единовременной материальной помощи пострадавшим жителям указанных регионов.
Также поручено рассмотреть возможность организации дистанционного обучения детей в Белгородской, Брянской и Курской областях.
Глава государства ждет доклад по этим вопросам до 15 сентября.
Ранее Путин поддержал автоматические выплаты уехавшим из приграничья жителям Курской области.