Times назвала поражением «хвастовство» Киева после атаки на ЧВК «Вагнер» в Африке

Tекст: Антон Антонов

Как указала Times, украинская военная разведка «поспешила взять на себя часть славы» после нападения боевиков на группу «Вагнер», но «это хвастовство теперь больше похоже на символическое поражение Киева», передает РИА «Новости».

Издание подчеркнуло, что Буркина-Фасо, Мали и Нигер потребовали от СБ ООН «осудить предполагаемую поддержку Украиной повстанческих группировок в Сахеле».

Напомним, причастность Киева к операции туарегов и исламистов против правительственных войск Мали и отряда ЧВК «Вагнер» вызвала резкую реакцию стран Африки. Мали и Нигер объявили о разрыве дипотношений с Украиной и обратились в СБ ООН для расследования поддержки Киевом африканских боевиков.







