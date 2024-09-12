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    3 комментария
    12 сентября 2024, 19:54 • Новости дня

    Путин: В России строятся тысячи мечетей, храмов и синагог

    Путин заявил о строительстве в России тысяч мечетей, храмов и синагог

    Tекст: Денис Тельманов

    В России активно строятся новые мечети, храмы и синагоги. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на Петербургском международном форуме объединенных культур.

    «У нас строятся сотни, может быть, уже тысячи мечетей новых абсолютно, храмов, синагог. У нас все это «на марше», все активнейшим образом развивается», – сказал президент, передает ТАСС

    По словам Путина, ни в царской, ни в Советской России не было такого размаха строительства религиозных объектов. При этом президент напомнил, что Россия изначально складывалась как многонациональное государство.

    «Это, безусловно, отразилось на наших традициях. В этом основа и нашей общей идентичности, и нашей духовной силы», – подчеркнул Путин.

    Ранее Путин заявил, что «глобалистские элиты» используют культуру как оружие.

    12 сентября 2024, 17:48 • Новости дня
    Путин и патриарх Кирилл посетили Свято-Троицкую Александро-Невскую лавру
    Путин и патриарх Кирилл посетили Свято-Троицкую Александро-Невскую лавру
    @ Владимир Смирнов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл в четверг прибыли в Свято-Троицкую Александро-Невскую лавру в Петербурге.

    Визит приурочен к 300-летию перенесения в Северную столицу мощей Александра Невского, сообщается в Telegram-канале Кремля.

    Ранее в РПЦ опровергли сообщения о плохом самочувствии патриарха Кирилла.

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    12 сентября 2024, 19:20 • Новости дня
    Путин заявил, что решения Запада по дальнобойному оружию будут означать войну НАТО с Россией
    Путин заявил, что решения Запада по дальнобойному оружию будут означать войну НАТО с Россией
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные не могут использовать самостоятельно западные дальнобойные системы, их задействование в конфликте будет означать войну стран НАТО с Россией, заявил президент РФ Владимир Путин.

    «Любые эксперты подтвердят, и у нас, и на Западе, наносить удары современными высокоточными системами большой дальности западного производства украинская армия не в состоянии, она не может этого делать. Это возможно только с использованием разведданных со спутников, которыми Украина не располагает. Это данные со спутников Евросоюза либо Соединенных Штатов, в общем – с натовских спутников. Это первое. Второе, и очень важное, может быть, ключевое. Оно заключается в том, что полетные задания в эти ракетные системы могут, по сути, вносить только военнослужащие НАТО», – пояснил глава государства. Видео с его заявлением опубликовано в Telegram-канале Кремля.

    Путин подчеркнул, что речь не идет о разрешении Украине бить таким оружием по российской территории, а речь идет о прямом участии НАТО в военном конфликте.

    «И это, конечно, существенным образом меняет саму суть, саму природу конфликта. Это будет означать, что страны НАТО – США, европейские страны – воюют с Россией. А если это так, то, имея в виду изменение самой сути конфликта, мы будем принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться», – заключил глава государства.

    Ранее украинский президент Владимир Зеленский передал госсекретарю США Энтони Блинкену план ударов по России дальнобойными ракетами.

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    12 сентября 2024, 16:33 • Видео
    США выкладывают главный козырь на Украине раньше времени

    До конца недели США и Великобритания озвучат совместное решение по давней просьбе Владимира Зеленского. Скорее всего, ему разрешат использовать дальнобойные ракеты для ударов вглубь территории России, хотя прежде запрещали. Что изменилось теперь? Почему сейчас англосаксы якобы готовы перейти очередную «красную линию» Москвы?

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    12 сентября 2024, 15:21 • Новости дня
    Россия и Иран подпишут большой межгосударственный договор на саммите БРИКС в Казани

    Путин: Москва ждет визита главы Ирана в Россию для подписания большого договора

    Россия и Иран подпишут большой межгосударственный договор на саммите БРИКС в Казани
    @ Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что ждет полноценного визита иранского лидера Масуда Пезешкиана в Россию для подписания нового большого договора между странами.

    «Мы ценим, что сотрудничество с Россией остается приоритетом и для команды нового президента господина Масуда Пезешкиана, и ждем его в Казани 22–24 октября на саммит БРИКС. Думаю, мы найдем время и для отдельной двусторонней беседы. Как уже говорил в телефонном разговоре с избранным президентом, мы будем рады видеть его в России и с полноценным визитом, в рамках которого подпишем новый большой межгосударственный договор, призванный закрепить выход российско-иранских отношений на уровень стратегического партнерства», – сказал российский лидер на встрече с секретарем Совбеза Ирана Али Ахмадианом, его слова приводит Telegram-канал Кремля.

    Путин также отметил, что дружественные отношения Москвы и Тегерана обрели дополнительную динамику в последние несколько лет, передает ТАСС.

    В четверг российский лидер принял в своей резиденции в Константиновском дворце секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Ахмадиана. Встреча состоялась в Овальном зале, в ней также принял участие секретарь Совбеза России Сергей Шойгу.

    Ранее Иран заявил о возможном заключении договора с Россией на саммите БРИКС.

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    12 сентября 2024, 19:06 • Новости дня
    Путин заявил, что культура должна существовать без «культуры отмены»
    Путин заявил, что культура должна существовать без «культуры отмены»
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вмешательство в культуру и политика «отмены» в этой сфере недопустимы, заявил президент России Владимир Путин, выступая на Петербургском международном форуме объединенных культур.

    «Мы убеждены, что она (культура) должна и может существовать без грубого вмешательства, без так называемой культуры отмены, то есть отмены самой культуры», – сказал российский лидер, передает ТАСС.

    Путин указал, что ценностная политика Запада зачастую игнорирует и даже оскорбляет религии и традиции разных государств.

    «Все чаще мы видим, как продвигаемая западными элитами ценностная повестка игнорирует, а подчас и намеренно оскорбляет общемировые религии, культурные традиции целых регионов мира. Уверен, что большинству стран и народов такие подходы, конечно, не по душе», – подчеркнул президент.

    В рамках своего выступления Путин также заявил, что российское общество определилось с главными для себя ценностями, в их числе – право людей говорить на своем родном языке и хранить веру отцов.

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    11 сентября 2024, 21:32 • Новости дня
    Назван мотив нападения на муфтия Таджикистана

    МВД: На муфтия Таджикистана напали из хулиганских побуждений

    Tекст: Денис Тельманов

    Нападение на председателя Совета улемов (верховного муфтия) Таджикистана Саидмукаррама Абдулкодирзоду было совершено из хулиганских побуждений. Об этом сообщает МВД республики.

    В МВД отметили, что по факту происшествия возбуждено уголовное дело. Личность задержанного не разглашается, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что на главного муфтия Таджикистана напали с ножом в Душанбе, он получил ножевое ранение. Инцидент произошел возле центральной мечети Душанбе после молитвы, нападавший задержан.



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    12 сентября 2024, 05:22 • Новости дня
    Погиб служивший в ВСУ сын главного раввина Украины

    Главный раввин Украины Асман объявил служившего в ВСУ сына погибшим

    Tекст: Антон Антонов

    Главный раввин Украины Моше Асман сообщил, что его сын Матитьягу (Антон) Самборский, который служил в вооруженных силах Украины и пропал несколько месяцев назад, погиб в зоне российской специальной военной операции.

    Асман заявил, что его сын «погиб на фронте», передает РИА «Новости».

    Прежде Асман сообщал, что его сын пропал без вести в конце июня, пишет «Российская газета».

    Напомним, в конце августа чемпион мира по кикбоксингу Роман Головатюк, который участвовал в боевых действиях против России в составе вооруженных сил Украины, был ликвидирован в ДНР.

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    12 сентября 2024, 11:45 • Новости дня
    Путин призвал лидеров БРИКС обсудить в Казани укрепление партнерства
    Путин призвал лидеров БРИКС обсудить в Казани укрепление партнерства
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На саммите БРИКС, который пройдет в Казани в октябре, лидеры обсудят наращивание партнерства, сообщил президент России Владимир Путин на встрече с представителями стран БРИКС, курирующими вопросы безопасности.

    «Встреча высоких представителей является одним из важных этапов подготовки саммита БРИКС и БРИКС+, «аутрич», который пройдет 22–24 октября в городе Казани в России. Пользуясь случаем, просил бы передать руководителям ваших стран, что мы ждем их на саммите, где предполагается предметно обсудить перспективы дальнейшего наращивания всестороннего партнерства стран – участников БРИКС, а также утвердить пакет договоренностей по различным отраслям и направлениям сотрудничества», – передает слова главы государства ТАСС.

    Встреча проходит в Санкт-Петербурге в Константиновском дворце. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что после беседы с гостями из стран БРИКС Путин может провести двусторонние встречи с некоторыми из них.

    Ранее в Турции подтвердили визит президента Тайипа Эрдогана в Казань для участия в саммите БРИКС.

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    12 сентября 2024, 18:59 • Новости дня
    Путин: Россия защищает право людей говорить на родном языке

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российское общество определилось с главными для себя ценностями, в их числе – право людей говорить на своем родном языке и хранить веру отцов, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании X Петербургского международного форума объединенных культур.

    Россия закрепила в основном законе страны – Конституции свои ценности, указал глава государства. Отрывок с его выступлением опубликован в Telegram-канале Кремля.

    «Защищаем эти ценности и всех, кто их разделяет, кто так же, как и мы, считает священным право людей говорить на родном языке и хранить веру отцов, жить в гармонии с природой по ее естественным законам», – подчеркнул Путин.

    По его словам, результат этих усилий безо всякого преувеличения определит и будущее мирового устройство, и перспективы культуры: «Мы убеждены, что она должна и может существовать без грубого вмешательства, без так называемой культуры отмены, то есть отмены самой культуры».

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    12 сентября 2024, 19:27 • Новости дня
    Путин: В некоторых странах «предохранитель» культуры перегорел

    Путин заявил, что политики в ряде стран утратили нравственные границы

    Путин: В некоторых странах «предохранитель» культуры перегорел
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин заявил, что в некоторых странах руководство забыло про нормы морали. Об этом он сказал, выступая на Петербургском международном форуме объединенных культур

    По словам Путина, культура всегда играла роль «предохранителя», ограничивающего негативные тенденции в обществе. Однако в ряде стран «он, похоже, перегорел», сообщается на сайте Кремля.

    «Культура всегда была для мира своего рода предохранителем. В ряде стран он, похоже, перегорел. Немало современных политиков высокого ранга утратили нравственные границы, нарушают табу, которые сохранялись даже в самые напряженные моменты холодной войны. В странах, где правят такого рода элиты, граждане постепенно принимают как должное сначала ксенофобию, а затем и крайние формы дискриминации, преследования то по национальному, то по этническому, то по религиозному признаку», – отметил он.

    Президент подчеркнул, что «все мы знаем, как быстро в такой ситуации наступает расчеловечивание правящих режимов и к каким приводит последствиям для конкретных семей, людей, причем самых разных возрастов. Мы это видим».

    Ранее Путин заявил, что «глобалистские элиты» политизируют культуру и используют ее в своих интересах.

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    12 сентября 2024, 12:07 • Новости дня
    Путин: 34 страны заявили о желании подключиться к работе БРИКС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Присоединиться к работе БРИКС в той или иной форме выразили желание уже 34 страны, сообщил президент Владимир Путин на встрече с высокими представителями стран БРИКС, курирующими вопросы безопасности.

    «Мы не могли оставить без внимания растущий интерес к БРИКС со стороны многих государств. На сегодня о желании в той или иной форме подключиться к деятельности нашего объединения заявило уже свыше трех десятков стран, точнее, 34 государства», – передает его слова ТАСС.

    Глава государства добавил, что страны БРИКС планируют создать совет по борьбе с финансированием терроризма и отмыванием доходов.

    «Среди конкретных результатов совместной работы государств БРИКС отмечу создание специального электронного реестра для обмена данными о компьютерных атаках и инцидентах. На завершающей стадии находится согласование решения об учреждении в БРИКС совета по вопросам финансирования терроризма и отмывания денег», – сказал Путин.

    Ранее Турция подала заявку на вступление в БРИКС.

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    12 сентября 2024, 13:03 • Новости дня
    Путин встретился с главой МИД Китая Ван И

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент России Владимир Путин начал встречу с главой канцелярии комиссии ЦК компартии Китая по иностранным делам и главой МИД КНР Ван И.

    Встреча проходит Константиновском дворце под Петербургом, передает ТАСС.

    До этого Путин встречался с Ван И в сентябре 2023 года.

    Президент России отметил, что планирует двустороннюю встречу с председателем КНР Си Цзиньпином в ходе саммита БРИКС в Казани в октябре.

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    12 сентября 2024, 18:20 • Новости дня
    Путин возложил цветы к могиле Суворова

    Путин возложил цветы к могиле Суворова в Свято-Троицкой Александро-Невской лавре

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин во время посещения Свято-Троицкой Александро-Невской лавры возложил букет красных роз к могиле полководца Александра Суворова.

    Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, вместе с Путиным посетивший лавру в четверг, также возложил цветы к могиле полководца. Видео опубликовал Telegram-канал Кремля.

    Напомним, президент России Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл в четверг прибыли в Свято-Троицкую Александро-Невскую лавру в Петербурге. Визит приурочен к 300-летию перенесения в Северную столицу мощей Александра Невского.

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    12 сентября 2024, 14:43 • Новости дня
    Путин предложил Моди встретиться на полях саммита БРИКС

    Российский лидер предложил премьер-министру Индии Нарендре Моди провести двустороннюю встречу 22 октября в Казани

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин предложил премьер-министру Индии Нарендре Моди провести отдельную двустороннюю встречу.

    Предложение прозвучало во время встречи Путина с советником премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджитом Кумаром Довалом, сообщает ТАСС.

    Российский лидер предложил провести встречу 22 октября «на полях» саммита БРИКС в Казани.

    По словам Путина, на встрече можно будет подвести итоги реализации договоренностей, достигнутых в ходе визита Моди в Москву, и обсудить перспективы дальнейшего сотрудничества.

    Ранее сообщалось, что Путин провел встречу с советником премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджитом Довалом.

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    12 сентября 2024, 12:13 • Новости дня
    Путин: Программа председательства России в БРИКС выполнена на три четверти

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия более чем на 70% выполнила программу председательства в БРИКС в этом году, сообщил президент России Владимир Путин.

    «Программа российского председательства весьма содержательна и разнообразна. Она включает в себя свыше 200 мероприятий, нацеленных на продвижение партнерства по всем ключевым направлениям: политика и безопасность, экономика и финансы, культурные и гуманитарные связи. К настоящему времени план председательства выполнен более чем на 70%», – передает ТАСС слова Путина на встрече с высокими представителями стран БРИКС, курирующими вопросы безопасности.

    Путин указал, что проведено порядка 150 мероприятий, совещаний, отраслевых форумов. Состоялось большинство экспертных и министерских встреч. Среди них президент России особо выделил парламентские и межпарламентские форумы, заседания министров образования, спорта, глав прокурорских служб, председателей верховных судов и высших органов аудита. «Все они прошли в деловом, партнерском ключе», – отметил глава Российского государства.

    Удалось провести совещание министров иностранных дел БРИКС, а также расширенную сессию с участием государств Глобального Юга и Востока. Еще одна встреча глав внешнеполитических ведомств стран БРИКС запланирована на конец сентября в Нью-Йорке на полях Генеральной Ассамблеи ООН. В ходе Российской энергетической недели в Москве, которая состоится 26–28 сентября, пройдет очередное совещание министров энергетики стран БРИКС, отметил президент. Путин обратил внимание, что Россией как председателем инициированы и новые форматы взаимодействия. В их числе встреча министров транспорта, глав геологических служб и форум БРИКС по ядерной медицине.

    Ранее Путин призвал лидеров БРИКС обсудить в Казани укрепление партнерства.

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    12 сентября 2024, 14:24 • Новости дня
    Путин встретился с советником премьера Индии

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин провел встречу с советником премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджитом Довалом.

    Встреча прошла в резиденции российского лидера в Константиновском дворце, сообщает ТАСС.

    Отмечается, что со стороны России в ней также принял участие секретарь Совбеза Сергей Шойгу.

    Ранее в четверг Путин встретился с высокими представителями стран БРИКС, курирующими вопросы безопасности.

    В частности, Путин встретился с главой МИД Китая Ван И.

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