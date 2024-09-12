Путин: В России строятся тысячи мечетей, храмов и синагог

Путин заявил о строительстве в России тысяч мечетей, храмов и синагог

Tекст: Денис Тельманов

«У нас строятся сотни, может быть, уже тысячи мечетей новых абсолютно, храмов, синагог. У нас все это «на марше», все активнейшим образом развивается», – сказал президент, передает ТАСС.



По словам Путина, ни в царской, ни в Советской России не было такого размаха строительства религиозных объектов. При этом президент напомнил, что Россия изначально складывалась как многонациональное государство.

«Это, безусловно, отразилось на наших традициях. В этом основа и нашей общей идентичности, и нашей духовной силы», – подчеркнул Путин.

Ранее Путин заявил, что «глобалистские элиты» используют культуру как оружие.