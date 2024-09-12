Отрицание Ялты 2.0 было бы абсолютно правильным и верным – если бы не одно большое но. У США уже нет выбора – им рано или поздно придется принять эту новую систему и садиться за стол переговоров с другими великими державами.7 комментариев
Путин: В России строятся тысячи мечетей, храмов и синагог
Путин заявил о строительстве в России тысяч мечетей, храмов и синагог
В России активно строятся новые мечети, храмы и синагоги. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на Петербургском международном форуме объединенных культур.
«У нас строятся сотни, может быть, уже тысячи мечетей новых абсолютно, храмов, синагог. У нас все это «на марше», все активнейшим образом развивается», – сказал президент, передает ТАСС.
По словам Путина, ни в царской, ни в Советской России не было такого размаха строительства религиозных объектов. При этом президент напомнил, что Россия изначально складывалась как многонациональное государство.
«Это, безусловно, отразилось на наших традициях. В этом основа и нашей общей идентичности, и нашей духовной силы», – подчеркнул Путин.
Ранее Путин заявил, что «глобалистские элиты» используют культуру как оружие.