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Экс-главу «Транснефть – Верхняя Волга» Левина приговорили по делу о взятках
Экс-главу «Транснефть – Верхняя Волга» Левина приговорили к девяти годам по делу о взятках
Бывший гендиректор АО «Транснефть – Верхняя Волга» Юрий Левин приговорен к девяти годам колонии строгого режима по делу о взятках, передает источник из зала Нижегородского райсуда.
Как сказал судья Алексей Ползунов, по совокупности преступлений решено назначить Левину наказание в виде девяти лет колонии строгого режима со штрафом в размере 70 млн рублей, передает ТАСС.
Напомним, в декабре 2021 года в СК сообщали, что в Нижегородской области задержали гендиректора АО «Транснефть – Верхняя Волга», его подозревают в получении взятки.