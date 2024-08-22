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Дипломат: ЕС приговорил Украину к самоубийству ради нанесения ущерба России
Российский дипломат Логвинов: ЕС приговорил Украину к самоубийству ради нанесения ущерба России
Евросоюз приговорил Украину, толкая ее к самоубийству ради нанесения ущерба России, заявил исполняющий обязанности постпреда России при ЕС Кирилл Логвинов.
Он прокомментировал заявление главы евродипломатии Жозепа Борреля, который выразил поддержку атаке ВСУ на Курскую область. Логвинов отметил, что Запад преследует цель нанести непоправимый ущерб России ради подчинения ее глобалистским интересам, передает ТАСС.
Также он заявил, что это заявление Борреля свидетельствует, что Евросоюз сам увязал свою дальнейшую судьбу с исходом специальной военной операции (СВО) России на Украине.
Логвинов подчеркнул, что Евросоюз «стремительно превращается в милитаристский блок».
Ранее Боррель в ходе телефонной беседы с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой высказался в поддержку вторжения украинских боевиков в Курскую область.