В Волгоградской области ликвидировали очаги возгорания после атаки беспилотника

Tекст: Дарья Григоренко

Как указал Горбатый в своем Telegram-канале, ситуация в поселке Октябрьский, где произошли основные инциденты, стабилизировалась. По его словам, все очаги возгорания, возникшие в результате падения обломков беспилотников на территории района, были ликвидированы.

Он добавил, что в ходе обследования социальных объектов были выявлены повреждения окон в двух местных учебных заведениях. Для оценки ущерба и оказания необходимой помощи жителям, пострадавшим от ЧП, при администрации Советского сельского поселения создана специальная комиссия, добавил глава района.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВС России за минувшую ночь сбили 13 дронов ВСУ над территорией Волгоградской области.