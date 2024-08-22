Совершенно случайно в течение двух суток оказались мертвы все триумфаторы суда «Хьюлетт-Паккард» против менеджмента Autonomy. А также глава второй по величине транснациональной финансовой компании США Morgan Stanley, непосредственно связанный с упомянутыми триумфаторами.6 комментариев
В Волгоградской области ликвидировали очаги возгорания после атаки беспилотника
В результате ночной атаки беспилотников в Калачевском районе Волгоградской области возникли очаги возгорания, однако благодаря оперативным действиям пожарных все возгорания были полностью ликвидированы к середине дня, сообщил глава района Роман Горбатый.
Как указал Горбатый в своем Telegram-канале, ситуация в поселке Октябрьский, где произошли основные инциденты, стабилизировалась. По его словам, все очаги возгорания, возникшие в результате падения обломков беспилотников на территории района, были ликвидированы.
Он добавил, что в ходе обследования социальных объектов были выявлены повреждения окон в двух местных учебных заведениях. Для оценки ущерба и оказания необходимой помощи жителям, пострадавшим от ЧП, при администрации Советского сельского поселения создана специальная комиссия, добавил глава района.
Ранее в Минобороны сообщили, что ВС России за минувшую ночь сбили 13 дронов ВСУ над территорией Волгоградской области.