  • Новость часаГенпрокурор призвал Совфед лишить неприкосновенности сенатора Савельева
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Обмен Красикова и Уилана показал разницу в принципах России и Запада
    ВСУ сбросили боеприпас в толпу на рынке Донецка
    Песков: Дети разведчиков-нелегалов лишь в самолете узнали, что они русские
    При штурме Урожайного изобрели продвинутый способ зачистки опорников ВСУ
    Песков сообщил о попытке США надавить на сотрудника ГРУ через отца
    Путин позвонил Лукашенко и поблагодарил за содействие при организации обмена
    Адвокат заявил о тяжелом состоянии возвращенного в Россию Селезнева
    В США обвинили Россию в скандале с боксершей и трансгендером на Олимпиаде
    Семья осужденного в России американца Фогела обвинила США в двойных стандартах
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов В обмен на отребье Россия вернула себе героев

    Большой обмен показывает, что понятия «свой» и «чужой» определяются не паспортом. С легкой душой мы отдаем на Запад людей, которые использовали российский паспорт для борьбы с Россией. И отдадим еще, если речь идет о спасении тех, кто для нас по-настоящему свой.

    9 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Трамп выбрал нового Трампа

    Означает ли возможный новый вице-президент США тотальную войну с глобализмом? Чуть-чуть подождем. В отличие от Трампа, которого мы уже неплохо изучили, Вэнс для нас еще темная лошадка новой консервативной Америки.

    9 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Почему не будет мировой войны за Ближний Восток

    Положение на Ближнем Востоке всегда будет, к сожалению, оставаться источником тревожных и крайне печальных новостей. Пока существует Израиль, его взаимодействие с соседями останется сложным и в ряде случаев кровопролитным.

    11 комментариев
    2 августа 2024, 14:21 • Новости дня

    Песков заявил, что переговоры по Украине и обмен заключенными строятся на разных принципах

    Tекст: Кристина Цыцура

    Обмен заключенными между Россией и США, а также урегулирование ситуации на Украине представляют собой разные направления работы и не основываются на одних и тех же принципах, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По его словам, если говорить о ситуации в Украине, то это абсолютно другая тема, передает ТАСС.

    «Здесь действуют совершенно другие принципы, связанные с национальными интересами нашей страны и вопросами национальной безопасности», – добавил Песков.

    Ранее Песков заявил, что переговоры по обмену заключенными велись по линии российских и американских спецслужб и данная работа продолжится.

    1 августа 2024, 22:35 • Новости дня
    Путин с цветами встретил освобожденных россиян у трапа во Внуково
    Путин с цветами встретил освобожденных россиян у трапа во Внуково

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В московский аэропорт Внуково прибыл президент России Владимир Путин, он встретил освобожденных в ходе обмена с США и странами НАТО российских граждан.

    Президент с цветами встретил россиян у трапа самолета.

    В аэропорт прибыли директор ФСБ Александр Бортников, глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и министр обороны Андрей Белоусов.

    Освобожденных граждан встречал президентский полк, на взлетном поле выстелили красную дорожку.

    Самолет прибыл в аэропорт Внуково из Анкары вечером в четверг.

    Источник сообщал, что в числе освобожденных – Вадим Красиков, отбывавший пожизненное заключение в ФРГ, а также Владислав Клюшин, находившийся под стражей в США.

    Коментарии (26)
    2 августа 2024, 09:04 • Новости дня
    В США раскрыли подробности переговоров России и Запада по обмену заключенными

    Politico: Канцлер Германии Шольц отказывался освобождать и обменивать Красикова

    В США раскрыли подробности переговоров России и Запада по обмену заключенными
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Канцлер Германии Олаф Шольц долго не соглашался освободить осужденного в Германии на пожизненный срок офицера ФСБ Вадима Красикова, но США «надавили» – и сделка по обмену состоялась, сообщили источники газеты Politico.

    План по возвращению из России американцев разработали президент США Джо Байден и советник по нацбезопасности президента США Джейк Салливан, при этом на переговоры ушел год, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на Politico.

    Американское издание утверждает, что Россия в январе 2023 года отклонила первоначальное предложение Салливана привлечь к обмену Германию и страны Европы. Источники газеты отмечают, что самым сложным было уговорить канцлера ФРГ Олафа Шольца освободить отбывавшего пожизненный срок офицера ФСБ Вадима Красикова, но якобы «после продолжительного давления немцы уступили».

    В итоге соглашение об обмене подписали в середине июля.

    Как пояснили в ФСБ, на родину вернулись восемь россиян, находившихся в заключении на Западе, а также несовершеннолетние дети. Осужденный в Германии Вадим Красиков, приговоренный к пожизненному заключению по делу об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, прибыл в Москву вместе с другими вернувшимися в Россию.

    Российских граждан лично встретил президент России Владимир Путин, он ожидал их прибытия с цветами.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что значит обмен заключенными между Россией и США.

    Коментарии (8)
    2 августа 2024, 13:03 • Новости дня
    Политики и блогеры отреагировали на обмен заключенными между Россией и США
    Политики и блогеры отреагировали на обмен заключенными между Россией и США
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Политики и блогеры отметили героизм и патриотизм вернувшихся в Россию граждан и назвали обмен заключенными битвой самообладаний.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова пошутила в своем блоге, выложив фото «потерявшегося» Джо Байдена с подписью: «Байден встречает Алексея Навального, которого он обменял у вьетнамцев на сенатора Маккейна».

    В другом, уже серьезном комментарии Захарова назвала «обмен» заключенными битвой самообладаний.

    «Самообладаний заключенных, самообладаний политических властей, самообладаний спецслужб. По всем показателям наши лучшие. Возможно, это еще вопрос веры и надежды, что за тобой народ и государство. А сегодняшняя история эту веру и надежду в очередной раз превратила в знание того, что своих не бросаем», – написала она в Telegram-канале.

    Зампред Совбеза Дмитрий Медведев пожелал предателям, которых обменяли на российских граждан и отправили на Запад, «лихорадочно подбирать новые имена» и «маскироваться под программой защиты свидетелей».

    Блогер Сергей Колясников отметил реакцию европейских стран и западных СМИ на обмен заключенных.

    «Как уже говорил ранее, Россия вернула достойных своих сынов и дочерей, готовых отдать за нее жизнь – в обмен на кучу предателей, мусора и навальновской плесени типа Кара-Мурзы и Яшина (признаны иноагентами в России). Что это, как не очищение. Гордость – вот основное чувство по итогам и во время вчерашнего обмена», – подчеркнул он.

    Писатель Захар Прилепин тоже отметил вклад в службу России вернувшихся на Родину россиян. Он перечислил поименно всех обменянных граждан России и рассказал, за что их держали в тюрьмах на Западе.

    «Всегда раньше думал, ну вот почему терпят эту лжеоппозицию, которая суть есть враги, предатели и подонки, а смотрите, есть и от нее толк. Обменять это говно на героев стоит того, чтобы подобных граждан потерпеть. И как же красиво, Западу пришлось не только отдать наших, но и признать, что все эти яшины-карамурзы их прямые агенты», – отметил автор военного Telegram-канала Старше Эдды.

    Редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов раскритиковал «странные предположения», что обмен заключенными может стать предвестником каких-то других взаимных шагов по снижению напряженности.

    Он назвал обмен гуманитарным актом, «приметой устоявшейся и обретающей структуру конфронтации, как это и было в холодную войну».

    «Это никак не связано с содержанием конфликта и не влечет за собой никаких оргвыводов за пределами конкретного случая. Наличие канала, при помощи которого можно о таком договориться, отрадно. Но о дальнейшем ничего не говорит», – подчеркнул Лукьянов.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что значит обмен заключенными между Россией и США.

    Коментарии (5)
    1 августа 2024, 19:20 • Новости дня
    Байден подтвердил обмен заключенными с Россией
    Байден подтвердил обмен заключенными с Россией
    @ Evan Vucci/CNP/Consolidated News Photos

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Джо Байден подтвердил обмен заключенными с Россией, освобождены три американца и один обладатель грин-карты.

    Об этом говорится в заявлении американского лидера, опубликованном на сайте Белого дома. Речь идет о журналисте Wall Street Journal Эване Гершковиче, бывшем морпехе Поле Уилане, редакторе радиостанции «Радио Свобода» (признана иноагентом в России) Алсу Курмашевой и публицисте Владимире Кара-Мурзе (признан иноагентом в России).

    В общей сложности Россия освободила 16 человек, в том числе пятерых немцев и семерых россиян, заявил Байден.

    Ранее Кремль пообещал прокомментировать обмен заключенными с США.

    Коментарии (2)
    1 августа 2024, 16:32 • Новости дня
    CBS: Детали обмена заключенными между Россией и Западом тщательно скрывались

    CBS: Белый дом, Госдеп и ЦРУ принимали участие в переговорах с Россией по обмену заключенными

    CBS: Детали обмена заключенными между Россией и Западом тщательно скрывались
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Представители Белого дома, Госдепартамента и Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США принимали участие в переговорах в рамках сделки по обмену заключенными между Россией и Западом, сообщила телекомпания CBS.

    По данным источника телеканала, детали сделки между Москвой и Западом «тщательно скрывались», передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что в рамках обменного процесса заключенными с участием нескольких стран освобождены осужденные в России журналист Wall Street Journal Эван Гершкович и американец Пол Уилан.

    В четверг начался обмен заключенными с участием России и Запада.

    Коментарии (0)
    2 августа 2024, 13:14 • Новости дня
    Песков раскрыл детали переговоров по обмену заключенными России и США

    Песков: Переговоры по обмену заключенными велись между ФСБ и ЦРУ

    Песков раскрыл детали переговоров по обмену заключенными России и США
    @ Кирилл Зыков/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Переговоры по обмену заключенными велись по линии ФСБ и ЦРУ, работа по освобождению находящихся в заключении за рубежом россиян продолжится, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков отметил, что линия ФСБ – ЦРУ была главной, по которой достигалась договоренность, работа требовала составления очень сложных цепочек и вовлеченности целого ряда стран.

    Представитель Кремля подчеркнул, что жесткая позиция президента России Владимира Путина, который настаивал на обмене заключенными, а не выдача американцев в качестве жеста доброй воли, как просил журналист Такер Карлсон, позволила освободить россиян.

    «Когда отдадут наших, можно говорить об этом [обмене]»  – привел слова Путина Песков.

    Он также пояснил, почему Путин посчитал необходимым лично встретить обменянных россиян, а сама церемония была обставлена со всеми почестями.

    «Это дань тем людям, которые служат своей стране и которые после очень сложных испытаний, благодаря очень напряженной работе многих людей, получили возможность вернуться на свою Родину», – цитирует ТАСС Пескова.

    По его словам, работа по освобождению находящихся в заключении за рубежом россиян продолжится, в том числе тех, кто пребывает в тюрьмах США. При этом Песков оставил без комментариев вопрос о том, велись ли переговоры по обмену журналиста Ивана Сафронова и социолога Бориса Кагарлицкого (признан в России иноагентом), отметив, что внутренняя кухня этих договоренностей не должна быть публичной.

    Ранее Politico писала, что якобы план по обмену американцев, отбывавших срок в России, готовил Джо Байден. И советник по нацбезопасности президента США Джейк Салливан.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что значит обмен заключенными между Россией и США.

    Коментарии (5)
    1 августа 2024, 19:36 • Новости дня
    Лукьянов: Обмен заключенными – примета устоявшейся конфронтации, а не снижения напряженности
    Лукьянов: Обмен заключенными – примета устоявшейся конфронтации, а не снижения напряженности
    @ Sofia Sandurskaya/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов назвал странными предположения, что обмен заключенными, состоявшийся в Турции, может стать предвестником каких-то других взаимных шагов по снижению напряженности.

    «Это не так. Обмен – примета устоявшейся и обретающей структуру конфронтации, как это и было в холодную войну. Можно сказать, гуманитарный акт, когда стороны противостояния предпринимают шаги по облегчению участи людей, важных для них по тем или иным причинам – оперативным или политическим. Это никак не связано с содержанием конфликта и не влечет за собой никаких оргвыводов за пределами конкретного случая. Наличие канала, при помощи которого можно о таком договориться, отрадно. Но о дальнейшем ничего не говорит», – написал он в Telegram-канале.

    Ранее президент США Джо Байден подтвердил обмен заключенными с Россией, освобождены три американца и один обладатель грин-карты.

    Коментарии (2)
    1 августа 2024, 16:45 • Новости дня
    Названо место проведения обмена заключенными между Россией и США

    IHA: Обмен заключенными между Россией и США проходит в Анкаре

    Tекст: Валерия Городецкая

    Обмен заключенными между Россией и США проводится на территории Анкары, его координирует турецкое Управление национальной разведки, сообщило агентство IHA.

    «Стало известно, что обмен заключенными координирует в Анкаре Управление национальной разведки Турции», – пишет IHA, передает РИА «Новости».

    В рамках сделки в четверг будут отпущены на свободу осужденный в России журналист Wall Street Journal Эван Гершкович и российские заключенные, говорится в публикации.

    Ранее в четверг телеканал CNN сообщил, что Россия, США, Германия и другие страны начали обмен заключенными. В обмене фигурируют редактор радиостанции «Радио Свобода» (признана иноагентом в России) Алсу Курмашева, осужденная за фейки о ВС РФ, и публицист Владимир Кара-Мурза (признан в РФ иноагентом), приговоренный к 25 годам колонии за госизмену.

    Коментарии (2)
    2 августа 2024, 12:27 • Новости дня
    Политолог: США не удастся добиться смены власти в Венесуэле

    Американист Дудаков: Ситуация в Венесуэле выглядит менее напряженной, чем в 2019 году

    Политолог: США не удастся добиться смены власти в Венесуэле
    @ Rodrigo Abd/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    На Николаса Мадуро в 2019 году была организована скоординированная атака со стороны США, Евросоюза и большинства стран Латинской Америки. Сегодняшняя ситуация в Боливарианской республике отличается. Повлиять на свержение Мадуро Запад не сможет, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее Вашингтон признал победу оппозиционного кандидата Эдмундо Гонсалеса на выборах в Венесуэле.

    «Администрация Джо Байдена пытается раскачать ситуацию в Каракасе. Но, как мы видим, американские чиновники делают это без особого огонька. То есть Вашингтон пока не пытается упорно добиться смены режима в Венесуэле и устроить там госпереворот», – отметил американист Малек Дудаков.

    На этом фоне он напомнил о событиях 2019 года, когда на Николаса Мадуро была организована скоординированная атака со стороны США, Евросоюза и большинства стран Латинской Америки. «Сейчас Штаты так же признали оппозиционного кандидата победителем президентских выборов. Вместе с тем европейцы не смогли договориться о совместном заявлении с критикой итогов голосования, поскольку Венгрия наложила вето», – указал собеседник.

    «Что касается Латинской Америки, то там наблюдается довольно серьезный раскол, – продолжил Дудаков. – Страны региона, где у власти находятся либо правые, как в Аргентине, либо прозападные либералы, как в Чили, не признали результаты выборов. Но это не те игроки, от которых зависит будущее Каракаса», – уточняет он.

    «Венесуэле важнее сохранить хорошие отношения в первую очередь с основным торговым партнером – Бразилией, а также с Мексикой. В двух этих странах у власти левоцентристы, которые заняли нейтральную позицию. Тем не менее они призывают Мадуро обнародовать протоколы по итогам выборов и закрыть этот вопрос», – отметил политолог.

    Он также напомнил о массовых протестах, которые начались в Венесуэле после объявления результатов голосования. «В 2019 году они тоже проходили, но сейчас эти акции не такие многочисленные. Я сомневаюсь, что Западу совместно с региональными игроками удастся добиться смены власти в Венесуэле. Если Мадуро удержался пять лет назад, то удержится и сейчас», – заключил Дудаков.

    Ранее США официально признали победу оппозиции на президентских выборах в Венесуэле. В заявлении, опубликованном на официальном сайте Госдепартамента, Штаты поздравили оппонента Николаса Мадуро, Эдмундо Гонсалеса Уррутиа, с успешно проведенной электоральной кампанией. Вашингтон также поддержал процесс восстановления демократических норм в стране и заявил о готовности «рассмотреть пути его укрепления совместно с международными партнерами».

    В документе отмечается, что подсчет голосов национальным избирательным советом оказался «глубоко ошибочным», поскольку оглашенные им результаты «не отражают волю венесуэльского народа». Победу Мадуро дипведомство называет «бездоказательной». При этом опубликованные оппозицией подсчетные бланки, согласно которым лидером гонки стал Уррита, США признают действительными.

    Госдепартамент также подверг критике «необоснованные обвинения» Мадуро в адрес сторонников его оппонента. По мнению ведомства, данные действия правительства Венесуэлы являются «недемократической попыткой подавить политическое участие» граждан в жизни страны.

    На этом фоне спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале отметил, что беспорядки в Боливарианской республике проходят по причине поражения «ставленника» США. По его словам, Штаты действуют при помощи «лжи, провокации, двойных стандартов», а достижение целей чужими руками, вмешательство в дела суверенных государств стали неотъемлемыми методами политики Белого дома.

    Коментарии (0)
    2 августа 2024, 12:34 • Новости дня
    Лукашенко: Байден не имел отношения к сделке по обмену заключенными

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Джо Байден не имел никакого отношения к обмену заключенными между Россией и странами Запада, работали только спецслужбы, он пытается «набивать» на этом авторитет, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

    Лукашенко сообщил, что обмен организовывали исключительно спецслужбы стран, дипломаты не привлекались. По его словам, Белоруссия также внесла свой посильный вклад, передает ТАСС со ссылкой на издание «СБ. Беларусь сегодня».

    Ранее Politico писала, что якобы план по обмену американцев, отбывавших срок в России, готовил Джо Байден. И советник по нацбезопасности президента США Джейк Салливан.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что значит обмен заключенными между Россией и США.

    Коментарии (2)
    1 августа 2024, 22:27 • Новости дня
    В Москву прилетел самолет с освобожденными в ходе обмена россиянами

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Из Анкары в аэропорт Внуково в Москве прибыл самолет летного отряда «Россия» с освобожденными в ходе обмена заключенными российскими гражданами.

    В числе вернувшихся – российские граждане, находившиеся в заключении в разных странах НАТО, сказал источник РИА «Новости».

    Это Артем Дульцев, Анна Дульцева, Павел Рубцов, Вадим Конощенок, Михаил Микушин, Роман Селезнев, Владислав Клюшин, а также несовершеннолетние дети.

    Также в Россию возвращен отбывавший пожизненный срок в Германии россиянин, «известный под фамилией Красиков», заключил собеседник.

    Ранее ФСБ распространила кадры состоявшегося в четверг обмена осужденными между Россией, США и другими странами.

    Коментарии (0)
    2 августа 2024, 07:03 • Новости дня
    Байден встретил освобожденных по обмену американцев

    Освобожденные по обмену американцы прибыли в США, где их встретил Джо Байден

    Tекст: Вера Басилая

    Группа американцев, освобожденных в результате обмена, прибыли в США на авиабазу Эндрюс, где их вышел встречать американский президент Джо Байден и виец-президент Камала Харрис.

    Встречать журналиста газеты Wall Street Journal Эвана Гершковича, бывшего морпеха Пола Уилана и редактора радиостанции «Радио Свобода» (признана иноагентом в России) Алсу Курмашеву прибыли Байден, Харрис, советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан и другие чиновники, передает РИА «Новости».

    В общей сложности Россия освободила 16 человек, в том числе пятерых немцев и семерых россиян.

    Напомним, в четверг вечером самолет с освобожденными россиянами прибыл в аэропорт Внуково из Анкары. Граждан лично встретил президент Владимир Путин, он ожидал их прибытия с цветами.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что значит обмен заключенными между Россией и США.

    Коментарии (0)
    1 августа 2024, 16:18 • Новости дня
    CBS: Редактора «Радио Свобода» освободят в рамках обмена заключенными

    CBS: Редактора «Радио Свобода» Курмашеву освободят в рамках обмена заключенными между Россией и США

    Tекст: Валерия Городецкая

    В обмене заключенными между Россией и США фигурирует редактор радиостанции «Радио Свобода» (признана иноагентом в России) Алсу Курмашева, утверждает телекомпания CBS.

    Как сообщила CBS со ссылкой на представителя администрации США, Курмашеву, имеющую американское гражданство, освободят вместе с осужденными в России журналистом The Wall Street Journal Эваном Гершковичем и американцем Полом Уиланом, передает ТАСС.

    На прошлой неделе Верховный суд Татарстана признал Курмашеву виновной в распространении заведомо ложных сведений о Российской армии и приговорил ее к шести с половиной годам лишения свободы.

    Ранее в четверг телеканал CNN сообщил, что Россия, США, Германия и другие страны начали обмен заключенными.

    Коментарии (0)
    2 августа 2024, 14:14 • Новости дня
    Песков сообщил о попытке США надавить на сотрудника ГРУ через отца

    Tекст: Кристина Цыцура

    Американские спецслужбы предприняли попытки психологического давления на задержанного сотрудника ГРУ, в том числе организовав телефонный звонок его отцу в Россию.

    Однако отец поддержал сына, что не оправдало ожиданий представителей США, об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя прошедший в четверг обмен, передает ТАСС.

    «Они нашли его отца и организовали телефонный звонок. Во время разговора отец, вопреки ожиданиям, сказал: «Сын, ты все делаешь правильно. Держись!», – добавил Песков.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не ответил на вопрос о том, каких российских заключенных в зарубежных тюрьмах Россия хотела бы вернуть в первую очередь в рамках возможных будущих обменов.

    «Это останется без ответа», – сказал он журналистам.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что значит обмен заключенными между Россией и США.

    Коментарии (2)
    2 августа 2024, 08:33 • Новости дня
    Володин обвинил США во «лжи и провокации» из-за беспорядков в Венесуэле

    Tекст: Вера Басилая

    Беспорядки в Каракасе, попытки дестабилизировать обстановку в Венесуэле руками «прикормленной Белым домом» оппозиции происходят из-за проигрыша на выборах в Венесуэле ставленника США, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

    Володин в своем Telegram-канале заявил, что действующие власти Венесуэлы допустили на выборы президента оппозицию, поддерживаемую США, потому что стремились к компромиссу и переговорам обещавшим отменить санкции США.

    «Граждане отдали голоса за действующего президента Мадуро. Кстати, по оценке наших наблюдателей, он выиграл легитимно, хотя и с небольшим перевесом», – отметил Володин, добавив, что выборы прошли не с тем результатом, которого хотел Вашингтон.

    Он отметил, что беспорядки в Каракасе произошли из-за того, что «ставленник США» проиграл.

    Володин обратил внимание, что из происходящего в Венесуэле стоит сделать вывод, что Вашингтон играет по своим правилам, стремится сохранить гегемонию, для США неприемлем другой результат, кроме победы их кандидата.

    По его словам, США действуют при помощи «лжи, провокации, двойных стандартов», а достижение целей чужими руками, вмешательство в дела суверенных государств стали неотъемлемыми  методами политики Вашингтона.

    Ранее США поздравили венесуэльского оппозиционера Эдмундо Гонсалеса Уррутиа «с успешной избирательной кампанией», официально признав его победителем выборов президента.

    Венесуэльская оппозиция и несколько стран не признали Николаса Мадуро победителем президентских выборов в стране, в Каракасе начались столкновения полиции и протестующих.

    В свою очередь Мадуро обвинил иностранные СМИ в провоцировании гражданской войны в Венесуэле.

    Россия признала победу Мадуро на выборах в Венесуэле. Президент России Владимир Путин поздравил Мадуро с переизбранием.

    Коментарии (2)
    Главное
    Песков объяснил теплое приветствие освобожденного Красикова охраной президента
    Генерал ВСУ Кривонос: Россия раскинула шпионские сети для противодействия F-16
    Эксперты: Разговорами о перемирии Украина и Запад пытаются обмануть Россию
    В Германии заявили о «банкротстве» Украины
    Яшину напомнили о его отказе участвовать в обмене заключенными
    Политолог: США не удастся добиться смены власти в Венесуэле
    Медведев пригрозил властям Молдавии повторением судьбы Украины

    В России после огуречного начался томатный бум

    Россия в последние годы начала наращивать не только выпуск самих помидоров, но и производство готовой продукции из них, в первую очередь – томатной пасты. Однако задача по самообеспечению страны томатами до конца еще не решена – в отличие от огурцов. Доля импортных помидоров пока значительна. Почему справиться с томатами оказалось тяжелее, чем с огурцами? Подробности

    Перейти в раздел

    Обмен Красикова и Уилана показал разницу в принципах России и Запада

    Все, кто вернулся в Россию в результате сделки по обмену заключенными, будут представлены к государственным наградам. Всех их лично приветствовал в аэропорту президент Владимир Путин. Но в центре внимания европейских СМИ один человек – Вадим Красиков. Немцы не хотели его отпускать – и у них были на то причины. Подробности

    Перейти в раздел

    Сражение за Торецк заставит ВСУ «сжигать» свою пехоту

    Вооруженные силы России с нескольких сторон приближаются к одному из важнейших логистических центров ВСУ в Донбассе – Торецку. В чем заключаются особенности боев в этом районе Донбасса, каково реальное значение Торецка для противника и о каких сроках операции по овладению городом может идти речь? Подробности

    Перейти в раздел

    Запад счел Зеленского готовым к компромиссам с Россией

    Страны НАТО отказываются от позиции, по которой Украина «сама должна решить», когда вступать в переговоры с Россией. Вместо этого Владимира Зеленского уговаривают начать диалог сейчас. В частности, к этому призвал президент Финляндии Александр Стубб, по мнению которого позиции Украины «улучшились». Что он имеет в виду? И при чем здесь Торецк? Подробности

    Перейти в раздел

    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Байден пошел против самых влиятельных людей США

      Президент США Джо Байден, не желая досиживать в должности «хромой уткой», замахнулся на реформу исторического масштаба и бросил вызов крайне влиятельной группе лиц – судьям Верховного суда США. Зачем ему это нужно?

    • Финны стали внутренним голосом Зеленского

      Президент Финляндии Александр Стубб призвал Владимира Зеленского начать переговоры с Россией, отказавшись от предварительного условия по выводу войск. Стубб утверждает, что положение Украины улучшилось. В реальности ВС РФ подошли к городу Торецку, взятие которого грозит ВСУ обвалом фронта.

    • Камала против Трампа: кто победит?

      Рейтинги двух основных кандидатов в президенты США – Дональда Трампа и Камалы Харрис – показывают, что борьба между ними будет жаркой. У кого больше шансов и уязвимых мест?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............