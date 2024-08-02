Путин направил приветствие участникам юбилейного форума «Территория смыслов»

Руководитель Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева зачитала приветственное слово Владимира Путина участникам форума на церемонии открытия «Территории смыслов».

«Участников, приехавших в подмосковный Солнечногорск из всех регионов страны и зарубежных государств, ждут содержательные дискуссии и круглые столы, выставки и лекции, встречи с известными общественными деятелями, представителями СМИ, экспертных, предпринимательских кругов. Столь насыщенная программа позволит каждому из вас проявить себя, получить поддержку для реализации своих идей и замыслов. И конечно, в Год семьи особое внимание будет уделено таким важным вопросам, как укрепление традиционных семейных, духовно-нравственных ценностей, воспитание подрастающего поколения», – говорится в послании.

Участниками первого заезда – «Семья» – стали 500 человек. 250 из них – активисты и организаторы региональных отделений «Движения Первых», лидеры школьных объединений и организаций – работают по программе смены «Территория первых». Параллельно проходит смена «Территория семьи». В ее работе также задействованы 250 человек: участники проекта «Родные – Любимые», молодые родители до 35 лет и их дети.

В ходе форума ведущие деятели политики, культуры, науки и других отраслей вместе с молодежью обсудят и проработают актуальные вызовы, стоящие перед страной, поделятся своим опытом, а участники предложат свои инициативы для улучшения новых и существующих национальных проектов.

Участники первого заезда обменяются мнениями по поводу роли и места молодых людей в задачах национального проекта «Молодежь и дети» и предложат решения комиссии Госсовета по направлению «Молодежная политика».

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что молодежные форумы и фестивали помогают объединить ребят, реализовать их потенциал и развить таланты, а достижению этих целей способствует новый нацпроект «Молодежь и дети».

На церемонии открытия Разуваева отметила, что у участников форума есть возможность не только плодотворно поработать в ходе программы, но и получить поддержку для своих проектов.

Первый тематический заезд форума приурочен к Году семьи. Гостеприимным домом для участников стала Мастерская управления «Сенеж». На площадке организуют насыщенную программу: встречи с экспертами из разных сфер, мастер-классы, детские и семейные фестивали.

У каждого заезда есть свой символ – известный человек, выступающий идейным вдохновителем для участников. Символ заезда «Семья» – писатель Александр Пушкин.

Работа каждого заезда форума проходит под руководством архитекторов – экспертов из числа ведущих управленцев, представляющих ведомства и организации, соответствующие тематике программ. Архитектор заезда «Семья» – председатель правления Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение Первых» Григорий Гуров. На церемонии открытия он рассказал о современной системе и основных принципах воспитания личности.

Участники смены «Территория семьи» рассмотрят путь семьи и предложат новые решения для госпрограмм поддержки, поговорят о том, какие родительские сообщества нужны, и обсудят тему семейных путешествий вместе с партнерами форума – программой «Больше, чем путешествие». Подростки и педагоги, участвующие в смене «Территория первых», предложат идеи для развития тематических направлений Движения Первых, посетят проектную сессию по разработке творческих и коммуникационных решений и вместе с экспертами определят, какие навыки им особенно нужны для жизни и как их осваивать.

Работа форума продлится до 29 августа. Образовательная программа девяти смен будет идти параллельно. Тематические заезды «Семья», «Созидание», «Служение» и «Единство» объединят различные группы участников для синхронизации мнений и работы над общими продуктами.

Организатором Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов» выступает Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), соорганизаторами – автономная некоммерческая организация «Россия – страна возможностей», Мастерская управления «Сенеж», Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи «Движение Первых» и Всемирный фестиваль молодежи.