Крымская война 1853-1856 годов шла не только в Крыму. Боевые действия велись на Балтийском, Белом, Баренцевом морях. Ряд историков называют эту войну «нулевой мировой». Один из самых впечатляющих эпизодов Крымской войны произошел 170 лет назад на Дальнем Востоке. Русской Камчатке тогда пришлось отбиваться от англичан и французов.5 комментариев
Путин и Алиев попрощались после государственного приема в Азербайджане
Президент России Владимир Путин и азербайджанский лидер Ильхам Алиев попрощались после завершившегося государственного приема во дворце «Гюлистан» в Азербайджане.
Отмечается, что после приема Алиев попрощался с российским лидером, проводив его до автомобиля Aurus. «До скорой встречи», – сказал Алиев. После президенты обнялись. Когда кортеж президента РФ начал движение, Алиев помахал Путину рукой, передает ТАСС.
Ранее Путин и Алиев приняли участие в церемонии подписания совместных документов по итогам переговоров.
Кроме того, Алиев назвал визит Путина в Баку исключительно важным для двусторонних отношений РФ и Азербайджана.