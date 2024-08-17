Сейчас солидные западные издания пытаются сформировать ложную картину происходящего для наших управленцев. Это лишь прикрытие для новых поставок техники, и, главное, это прикрытие перед подготовкой второго удара, где уже будет и тяжёлая техника и F16.3 комментария
В Харькове прогремело несколько взрывов
В субботу в Харькове прогремела серия взрывов, сообщил украинский телеканал «Общественное».
«В Харькове слышны несколько взрывов», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.
По информации онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 16.33 мск, в Харьковской области воздушная тревога не объявлялась.
Ранее взрывы прогремели в Сумах и Кривом Роге после того, как прозвучала воздушная тревога.