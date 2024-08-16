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    Захарова назвала просьбу ООН о доступе в Курскую область «очередным перформансом»
    Алаудинов: ВСУ безуспешно пытаются продавить линию фронта в Курской области
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    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Германия отказывается даже от формальной денацификации

    Недалек тот час, когда у немцев римский салют снова станет обыденным приветствием. Толерантность западных стран к нацизму на Украине приведет к его расцвету в других государствах, и прежде всего в Германии.

    3 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Когда ортопеды и таксисты пытаются управлять курской ПВО

    Пока одни пугали, что враг уже повсюду и вот-вот подойдет к Курской АЭС, вторые откликались: мол, ничего особенного не происходит. В головах у публики возникла каша, а патриотические Telegram-каналы стали стрелять друг в друга.

    24 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Радоваться смерти и горю сограждан – дело погибельное

    Некоторые люди видят нравственные границы и останавливаются. Они понимают, что им туда не нужно. «Я не буду радоваться смерти и горю сограждан» – одна из таких границ. Многие противники действующей власти и СВО на ней остановились. Некоторые, судя по многочисленным публикациям в сетях, нет.

    19 комментариев
    16 августа 2024, 00:19 • Новости дня

    Взрывы прогремели в Сумах и Кривом Роге

    Tекст: Антон Антонов

    В Сумской и Днепропетровской областях Украины прозвучала воздушная тревога, в Сумах и Кривом Роге произошли взрывы, сообщают украинские СМИ.

    Кроме того, взрывы прогремели в Херсоне и Запорожье, которые находятся под контролем украинских войск, передает ТАСС.

    Напомним, в четверг в Сумах уже было несколько взрывов.

    15 августа 2024, 06:58 • Новости дня
    Французские наемники ВСУ изнасиловали жительницу Харьковской области

    Установлена личность изнасиловавшего жительницу Харьковской области наемника ВСУ из Франции

    Tекст: Антон Антонов

    Двое французских наемников, которые участвуют в боевых действиях на стороне вооруженных сил Украины, изнасиловали жительницу Харьковской области. Замглавы российской администрации Харьковской области Евгений Лисняк сообщил, что личность одного из них установлена.

    Жительница села Глубокое рассказала, что в апреле в село после ротации украинских военных прибыли новые солдаты ВСУ, в том числе иностранные наемники. По ее словам, большая часть жителей села уехала, а она не смогла покинуть населенный пункт из-за больной матери, передает РИА «Новости».

    Женщина сообщила, что на нее напали пьяные наемники, говорившие по-французски. Они ворвались в ее дом, избили и изнасиловали. Несколько дней после этого женщина провела в погребе, не решаясь выйти на наружу. Позднее ее вместе с матерью эвакуировали российские военные.

    Лисняк сообщил, что одним из насильников является «военнослужащий иностранного легиона, гражданин Республики Франция Барат Максим Роджер Генри, 1989 года рождения». Прежде он воевал в Сирии и Ираке. Сообщается, что мужчина был «судим за домашнее насилие» в отношении супруги.

    Против него открыто уголовное дело по статьям об изнасиловании и наемничестве, ему грозит пожизненное заключение. В УВД сообщили, что родители наемника – выходцы из Бельгии, сам он родился в Орлеане.

    В июле СК заявил о завершении расследования 25 дел против наемников из Латвии, Грузии, Израиля и Франции.

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    15 августа 2024, 16:28 • Новости дня
    Появилось видео издевательств солдат ВСУ над пенсионером в Курской области
    Появилось видео издевательств солдат ВСУ над пенсионером в Курской области
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Солдаты ВСУ сняли на видео издевательства над русским пенсионером в Курской области и выложили ролик в сеть.

    Украинские военные встретили на дороге 74-летнего мужчину и принялись насмехаться над ним, изображая немецких нацистов, передает «Комсомольская правда».

    На одном из боевиков была фашистская каска. Оператор называл пенсионера «руссиш Иван», «руссиш швайне» и предлагал идти «пить водка», ведь «шнапс – это гут». В ответ растерянный старик лишь сказал, что заблудился 5 дней назад, и пожаловался, что ему пришлось спать под дождем.

    Ролик был снят 11 августа в селе Заолешенка Суджанского района, передает Lenta.Ru. Пенсионер на видео – 74-летний Александр Гусаров. Родственники мужчины сообщили, что не могут найти его уже десять дней. Вместе с тем тот, кто опубликовал видео, написал, что мужчины уже якобы нет в живых.

    Также установлена личность украинского военнослужащего, выкрикивавшего издевательства на видео, – это 38-летний житель города Городенка Ивано-Франковской области Василий Данилюк, пишет издание со ссылкой на Telegram-канал Shot.

    Лидер ЛДПР, глава комитета по международным делам Госдумы Леонид Слуцкий объявил награду в 5 млн рублей за поимку издевавшихся над пенсионером солдат ВСУ.

    Ранее житель Курской области рассказал, как спасся от расстрела благодаря бабушке.

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    15 августа 2024, 18:45 • Видео
    Как взрывали «Северный поток». Новая версия

    Прокуратура ФРГ выдала ордер на арест гражданина Украины, инструктора подводного плавания, обвинив его в участии в подрыве газопровода «Северный поток». Одновременно газета The Wall Street Journal выпустила собственное расследование обстоятельств теракта, назвав организатора – бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного. Как к этому относиться?

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    15 августа 2024, 12:24 • Новости дня
    Алаудинов сообщил о переброске в Курскую область резервов ВСУ с других направлений

    Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов: ВСУ снимают с других направлений резервы и отправляют в Курскую область

    Алаудинов сообщил о переброске в Курскую область резервов ВСУ с других направлений
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская сторона не прекращает снимать свои резервы с других направлений, отправляя их в Курскую область, заявил командир спецназа «Ахмат» и заместитель главы главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов.

    Порядка 12 тыс. украинских военных заброшено в Курскую область, ВСУ продолжают снимать с передовой другие подразделения и «запихивать» в этот регион, заявил Алаудинов в эфире «Россия 24», передает РИА «Новости».

    Он добавил, что российские военные понимают действия ВСУ.

    Также Алаудинов отметил, что украинские боевики не взяли целиком под контроль Суджу, там остаются российские формирования.

    По его словам, украинские войска не прекращают попыток надавить в Курской области, но его силы «тают с каждым днем», когда эти силы окончательно «растают», то говорить «о какой-то инициативе будет неправильно».

    «То есть это временная инициатива, которая ему досталась за счет того, что он сумел собрать такие ресурсы и надавить на один участок», – пояснил он.

    Ранее Алаудинов сообщал, что населенный пункт Мартыновка в Курской области зачищен от ВСУ.

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    15 августа 2024, 15:56 • Новости дня
    Стало известно о соглашении Киева и Варшавы по подрыву «Северных потоков»

    Экс-глава разведки ФРГ рассказал о соглашении Дуды с Зеленским перед атакой на «Севпотоки»

    Стало известно о соглашении Киева и Варшавы по подрыву «Северных потоков»
    @ Andrzej Iwanczuk/NurPhoto/REUTERS

    Tекст: Кристина Цыцура

    Бывший глава Федеральной разведывательной службы Германии Август Ханнинг заявил, что между Владимиром Зеленским и президентом Польши Анджеем Дудой существовала договоренность, которая обеспечила логистическую поддержку Варшавы для операции по подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2».

    «Совершенно очевидно, что польские спецслужбы были вовлечены в это. Я думаю, что речь идет не только о спецслужбах, но и о договоренности между высокопоставленными чиновниками Украины и Польши», – передает РИА «Новости».

    По словам Ханнинга, именно украинская спецслужба провела атаку, и «это стало возможным благодаря значительной логистической поддержке Польши».

    «Такие решения принимаются на самых высоких уровнях, и я полагаю, что между Зеленским и президентом Дудой была достигнута договоренность», – отметил эксперт.

    Ранее немецкие СМИ сообщили, что прокуратура Германии выдала ордер на арест украинского гражданина Владимира Ж. в связи с делом о подрывах газопроводов. Одно из изданий опубликовало его фотографию, что позволило идентифицировать его как дайвера Владимира Журавлева из Киева.


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    15 августа 2024, 15:04 • Новости дня
    Житель Курской области рассказал, как спасся от расстрела благодаря бабушке
    Житель Курской области рассказал, как спасся от расстрела благодаря бабушке
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские боевики захватили жителя села Мартыновка Курской области, но мужчина смог спастись от расстрела благодаря своей бабушке, которая не смогла эвакуироваться из дома.

    Во время вторжения ВСУ в Курскую область Виталий пошел в дом своей бабушки Татьяны, чтобы присмотреть за ней, но в итоге женщина спасла его, передает РИА «Новости».

    Когда начался обстрел села, женщина выбежала из дома в огород, а мужчина остался в доме один. В этот момент в жилище зашли боевики, а после мародерства связали Виталия, чтобы не оставлять на свободе свидетеля грабежей, и начали угрожать ему расстрелом.

    Затем боевики ушли грабить соседние дома, а через час в дом вернулась бабушка, которая спасла Виталия, перерезав веревки. Женщина дала ему куртку и сказала бежать.

    Опасаясь за свою жизнь, Виталий решил покинуть село. Сутки он прятался в канаве на окраине населенного пункта, а затем продолжил путь вместе с соседями, которые также хотели спастись. Бабушка же осталась дома, посчитав, что не сможет пройти большое расстояние.

    Виталий вместе с соседями четыре часа пешком пробирался через поля, подвергаясь обстрелам со стороны украинских военных. В итоге спасшимся удалось добраться до российских войск, которые обеспечили им безопасность.

    Мужчина надеется, что после освобождения Мартыновки он найдет бабушку.

    Ранее жители Курской области рассказали о применении ВСУ кассетных боеприпасов.

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    15 августа 2024, 11:50 • Новости дня
    В Киеве признали обсуждение планов атаки на Курскую область с США и Британией

    Советник главы офиса Зеленского Подоляк: Киев обсуждал с западными партнерами планы атаки на Курскую область

    В Киеве признали обсуждение планов атаки на Курскую область с США и Британией
    @ AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Киев обсуждал планирующуюся атаку украинских сил на Курскую область с западными партнерами, несмотря на то что многие из них официально заявляли об обратном, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью британской газете Independent.

    Подоляк опроверг заявления США и Британии о том, что они не были проинформированы заранее по поводу атаки. Он заявил, что есть вещи, которые необходимо сделать «с элементом неожиданности», но непубличные обсуждения с западными партнерами были, передает РИА «Новости» со ссылкой на Independent.

    Он выразил сожаление, что Украине не разрешают использовать британские дальнобойные Storm Shadow для ударов по российской территории.

    Американский сенатор Линдси Грэм (внесен в России в список террористов и экстремистов) во время визита в Киев похвалил Украину за нападение на Курскую область.

    Напомним, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США не вовлечены ни в один из аспектов планирования или подготовки атаки вооруженных сил Украины на Курскую область.

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    15 августа 2024, 14:44 • Новости дня
    Российские войска очистили от ВСУ Крупец в Курской области
    Российские войска очистили от ВСУ Крупец в Курской области
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    ВС России в последние сутки в Курской области освободили населенный пункт Крупец, сорваны попытки прорыва мобильных групп ВСУ проникнуть вглубь территории у Варваровки, Сафоновки, Шептуховки, Каучука, Алексеевского и Матвеевки, сообщило Министерство обороны России.

    В Крупце завершено уничтожение боевиков ВСУ и восстановлен контроль над ним, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Группировка «Север», авиация и артиллерия отразили атаку украинских штурмовиков 115-й механизированной бригады ВСУ в направлении Кремяного.

    Сорваны атаки ВСУ при нанесении комплексного огневого поражения по районам сосредоточения подразделений 82-й десантно-штурмовой бригады южнее Кремяного и 80-й десантно-штурмовой бригады западнее Русской Конопельки.

    ВСУ в этой местности потеряли до 90 человек, пять американских БМП Bradley и шесть боевых бронированных машин.

    Авиация, беспилотники и артиллерия пресекли попытки прорыва мобильных групп ВСУ проникнуть вглубь территории у Варваровки, Сафоновки, Шептуховки, Каучука, Алексеевского и Матвеевки.

    Также поражены скопления живой силы и техники 22-й, 61-й механизированных, 92-й штурмовой, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 1-й бригады нацгвардии и 129-й бригады теробороны в районах Ольговки, Снагости, Погребков, Мирного, Заолешенки, Успеновки и Южного.

    Колонну из 15 топливозаправщиков у Лубны в Сумской области уничтожили ударом комплекса «Искандер-М».

    Авиация ударила по резервам ВСУ, складам боеприпасов, материальных средств у Юнаковки, Хотени и Кондратовки в Сумской области.

    Украинская сторона за сутки на Курском направлении потеряла до 340 человек, 19 единиц бронетехники, 14 боевых бронированных машин, восемь автомобилей, пять орудий полевой артиллерии, установку РСЗО и две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и «Буковель-AD».

    За все время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли до 2640 человек, 37 танков, 32 БТР, 23 БМП, 206 боевых бронированных машин, 96 автомобилей, четыре ЗРК, три пусковые установки РСЗО, 20 орудий полевой артиллерии.

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    15 августа 2024, 16:20 • Новости дня
    Минобороны: Вторжение ВСУ в Курскую область курирует Запад

    В Минобороны сообщили, что вторжение Украины в Курскую область курирует Запад

    Минобороны: Вторжение ВСУ в Курскую область курирует Запад
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Кристина Цыцура

    Советник Минобороны России Андрей Ильницкий заявил, что вторжение украинских войск на территорию Курской области координируется и управляется западными спецслужбами.

    «Оно не могло бы осуществляться без согласования и контроля со стороны западных спецслужб и применения западных технологий. Они поставляют на Украину технику, даже ту, которой у них самих, возможно, нет», – заявил представитель ведомства на молодежном форуме «Территория смыслов», передает ТАСС.

    По его словам, пока преимущество в конфликте есть у ВС России, ВСУ не станут идти на переговоры.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Запад, используя украинцев, ведет войну с Россией.


    Коментарии (29)
    15 августа 2024, 08:34 • Новости дня
    Предполагаемая сообщница подрывника «Северных потоков» с Украины обвинила немецкие СМИ во лжи
    Предполагаемая сообщница подрывника «Северных потоков» с Украины обвинила немецкие СМИ во лжи
    @ @Svitlana Uspenska

    Tекст: Александра Юдина

    Инструктор по дайвингу Светлана Успенская планирует подать в суд на немецкие СМИ за то, что они назвали ее одним из предполагаемых сообщников Владимира Журавлева, на которого прокуратура ФРГ выписала ордер на арест по делу о подрыве «Северных потоков», сообщили западные СМИ.

    Успенская подтверждает, что является дайвером, однако наотрез не признает причастность к диверсии, передает РИА «Новости».

    Также женщина утверждает, что не может погружаться на глубину, на которой произошел взрыв.

    Кроме того, по ее словам, на момент теракта она находилась в Киеве.

    Успенская добавила, что планирует подать в суд на немецкие СМИ и отсудить у них несколько миллионов евро за упоминание ее имени.

    Ранее газета The Wall Street Journal писала, что президент Украины Владимир Зеленский одобрил план подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2».

    Напомним, немецкая прокуратура выдала ордер на арест гражданина Украины, подозреваемого в причастности к теракту. СМИ сообщили, что Владимир Журавлев, которого прокуратура Германии подозревает в подрыве «Северных потоков», работал в американской Ассоциации инструкторов по дайвингу PADI.

    Коментарии (13)
    15 августа 2024, 17:41 • Новости дня
    Стрелявший по Курской области HIMARS уничтожили ударом «Искандера»
    Стрелявший по Курской области HIMARS уничтожили ударом «Искандера»
    @ РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Сумской области уничтожена американская установка ракетной системы залпового огня HIMARS, обстреливавшая Курскую область, поражение комплекса сняли на видео, сообщило Минобороны России.

    По позиции HIMARS нанес удар расчет оперативно-тактического комплекса «Искандер», уничтожена сама установка и шесть реактивных снарядов, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

    Также уничтожены два автомобиля охранения.

    Ранее итальянский броневик Shield ВСУ в Курской области уничтожили беспилотником «Ланцет».

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    15 августа 2024, 17:33 • Новости дня
    На Украине признали подход российских войск к Красноармейску (Покровску)

    На Украине признали подход российских войск к Красноармейску (Покровску) и призвали к эвакуации из города

    На Украине признали подход российских войск к Красноармейску (Покровску)
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава украинской военной администрации Красноармейска (украинское название – Покровск) Сергей Добряк призвал жителей города эвакуироваться из-за «подошедших вплотную» российских войск.

    В видеообращении Добряк заявил, что ситуация на Покровском направлении будет лишь ухудшаться, и рекомендовал жителям покинуть город, передает ТАСС.  «Пожалуйста, не медлите, выезжайте заранее, планово, собирайте вещи. Ситуация только ухудшается, лучше не станет», – сказал он.

    Вместе с тем главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский доложил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому о тяжелой ситуации в Донбассе. По его словам, украинские войска предпринимают попытки остановить продвижение сил России в направлении Красноармейска и Дзержинска (украинское название – Торецк).

    Ранее Зеленский признал критическую обстановку на Покровском направлении.

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    15 августа 2024, 10:14 • Новости дня
    Украинский военнопленный раскрыл детали планов наступления на Курскую область

    Tекст: Александра Юдина

    Попавший в плен в ходе боев в Курской области украинский военнослужащий Михаил Шкода рассказал, что Киев скрывал конечную цель операции, чтобы сохранить элемент неожиданности, сообщило Министерство обороны России.

    По его словам, военнослужащим было сказано, что предстоит участвовать в «рейде» на территорию России, но точное место назначения держалось в секрете. Лишь непосредственно перед началом операции солдаты узнали, что их отправляют в Курскую область, передает ТАСС.

    Шкода добавил, что окончательное понимание цели операции пришло к военнослужащим, когда они увидели карты местности и получили указания о порядке следования техники.

    Военнопленный также описал состав украинской группы, участвовавшей в наступлении. В нее входили четыре бронеавтомобиля: два американских Stryker и два Humvee, которые выполняли функции разведки, а также основная ударная группа.

    Газета ВЗГЛЯД писала о трех причинах вторжения ВСУ в Курскую область.

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    15 августа 2024, 20:48 • Новости дня
    Германия решила передать Украине десятки танков Leopard и сотни бронемашин

    Генерал ФРГ Фройдинг: Германия планирует до конца года передать Украине около 30 танков Leopard 1

    Германия решила передать Украине десятки танков Leopard и сотни бронемашин
    @ Alexander Welscher/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Берлин до конца этого года хочет передать Киеву около 30 танков Leopard 1A5, заявил возглавляющий специальный штаб по вопросам Украины при Минобороны ФРГ генерал Кристиан Фройдинг.

    Также Германия планирует поставить Украине два ЗРК IRIS-T SLM, два ЗРК IRIS-T SLS, управляемые ракеты к ним, десять ЗСУ Gepard, 400 бронемашин MRAP 4, 12 самоходных гаубиц PzH 2000 и четыре самоходные артиллерийские установки Zuzana 2, сообщил Фройдинг в интервью, опубликованном на YouTube-канале ВС ФРГ, передает РИА «Новости».

    Кроме того, планируется, что Киев получит от Германии беспилотники, различные системы борьбы с дронами, штурмовые винтовки, боеприпасы, грузовики, медоборудование и полевой госпиталь.

    Ранее Германия подтвердила передачу Украине восьми Leopard 1.

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    15 августа 2024, 12:52 • Новости дня
    ВСУ применили британский Challenger 2 для атаки на Курскую область

    Sky News: ВСУ используют британский Challenger 2 для атаки на Курскую область

    ВСУ применили британский Challenger 2 для атаки на Курскую область
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские боевики при атаке на Курскую область применили британские танки Challenger 2, сообщили источники британского телеканала Sky News.

    Всего Британия передала киевскому режиму 14 танков Challenger 2, точное число таких машин, задействованных в Курской области, неизвестно, сообщили собеседники Sky News, передает ТАСС.

    По данным, этими танками управляют военнослужащие 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.

    Ранее Госдеп США сообщал, что Вашингтон кулуарно обсуждает с Киевом возможность использования дальнобойных ракет ATACMS для ударов по российским военным базам.

    По данным СМИ, ВСУ также использовали для ударов по Курской области американские авиабомбы с наведением по GPS JDAM.

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    15 августа 2024, 03:20 • Новости дня
    Лондон решил добиться для ВСУ снятия ограничений на использование Storm Shadow

    Times сообщила о попытках Британии уговорить союзников снять ограничения на использование ракет Storm Shadow Украиной

    Лондон решил добиться для ВСУ снятия ограничений на использование Storm Shadow
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Правительство Великобритании уговаривает союзников снять ограничения на использование украинскими войсками ракет Storm Shadow для ударов по России, пишет Times.

    Как сообщает Times, министры «за кулисами» уговаривают союзников разрешить Киеву применять Storm Shadow «внутри России». Times поясняет, что другие страны из-за угрозы «эскалации» выступают против свободного применения Украиной «оружия большой дальности», которым «теоретически можно нанести удары по российским городам и деревням», передает РИА «Новости».

    Напомним, Daily Telegraph со ссылкой на представителя канцелярии премьер-министра страны сообщала, что Британия не давала Украине разрешение на использование дальнобойных ракет Storm Shadow при атаке в Курской области.

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    • Как взрывали «Северный поток». Новая версия

      Прокуратура ФРГ выдала ордер на арест гражданина Украины, инструктора подводного плавания, обвинив его в участии в подрыве газопровода «Северный поток». Одновременно газета The Wall Street Journal выпустила собственное расследование обстоятельств теракта, назвав организатора – бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного. Как к этому относиться?

    • Нападение на Курщину: Байден все знал

      Президент США Джо Байден впервые прокомментировал нападение украинских военных на Курскую область России, намекнув, что американцы были проинформированы об этом плане. Теперь его администрация и администрация Владимира Зеленского попытаются выжать из этой ситуации максимум.

    • Почему Трамп начал проигрывать

      Рейтинг вице-президента США Камалы Харрис продолжает расти и по ряду опросов уже опережает рейтинг Дональда Трампа. Его шансы на возвращение в Белый дом тают, Трамп нервничает – и это провоцирует его на новые ошибки. Почему он начал проигрывать?

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

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