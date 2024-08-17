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Российские военные уничтожили фронтовой бомбардировщик Су-24 и три вертолета ВСУ
Минобороны: Российские военные уничтожили фронтовой бомбардировщик Су-24 и три вертолета ВСУ
Российские военные нанесли массированный удар по военной инфраструктуре ВСУ, уничтожив за сутки фронтовой бомбардировщик Су-24, три вертолета, несколько зенитных ракетных комплексов и склады боеприпасов, сообщает Минобороны России.
В Telegram-канале ведомства указано, что в результате точных ударов были уничтожены фронтовой бомбардировщик Су-24, а также два транспортных вертолета Ми-8 и один многоцелевой Ми-17.
Уничтожены несколько современных зенитных ракетных комплексов, включая американские HIMARS и Patriot, немецкий IRIS-T, пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-125, поражены четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов и скопления живой силы противника в 157-ми районах.
Также подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 126-й бригады близ населенных пунктов Малая Токмачка, Пятихатки Запорожской области и Ивановка Херсонской области.
Потери ВСУ составили до 75 военнослужащих, четыре автомобиля, две 155 мм гаубицы М777 производства США и 122 мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».
Кроме того, средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы «Hammer» производства Франции, десять реактивных снарядов HIMARS производства США и 35 беспилотных летательных аппаратов, из них десять – вне зоны проведения СВО.
Помимо прочего, силами Черноморского флота уничтожены два безэкипажных катера военно-морских сил Украины.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 639 самолетов, 282 вертолета, 30085 беспилотных летательных аппаратов, 575 зенитных ракетных комплексов, 17316 танков и других боевых бронированных машин, 1408 боевых машин реактивных систем залпового огня, 13352 орудия полевой артиллерии и миномета, 24864 единицы специальной военной автомобильной техники.