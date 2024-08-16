Для большинства война – сериал. Многие просто не хотят погружаться в эти кишки и кровь. Это больно. Это тяжело. Отложим на несколько недель, успеем. Времени же много. Но правда в том, что его, времени, нет.0 комментариев
Япония сообщила МАГАТЭ об утечке радиоактивной воды с «Фукусимы»
Япония сообщила МАГАТЭ об утечке 25 тонн радиоактивной воды с «Фукусимы»
Оператор АЭС «Фукусима-1» компания Tokyo Electric Power (TEPCO) проинформировала Международное агентство по атомной энергии об утечке 25 тонн радиоактивной воды на втором энергоблоке станции, сообщили в МАГАТЭ,
Утечка была обнаружена на втором энергоблоке АЭС «Фукусима-1», из насосного отделения системы охлаждения вытекло около 25 тонн воды, которая попала в подвальные помещения. При этом о попадании радиактивной воды в окружающую среду не сообщается, передает ТАСС.
Как ранее сообщил телеканал NHK со ссылкой на TEPCO, утечка 25 тонн воды произошла на втором энергоблоке аварийной АЭС «Фукусима-1».