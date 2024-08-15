Открытое горение на территории бывшего завода в Люберцах ликвидировано

Недалек тот час, когда у немцев римский салют снова станет обыденным приветствием. Толерантность западных стран к нацизму на Украине приведет к его расцвету в других государствах, и прежде всего в Германии.3 комментария
Недалек тот час, когда у немцев римский салют снова станет обыденным приветствием. Толерантность западных стран к нацизму на Украине приведет к его расцвету в других государствах, и прежде всего в Германии.3 комментария
Пока одни пугали, что враг уже повсюду и вот-вот подойдет к Курской АЭС, вторые откликались: мол, ничего особенного не происходит. В головах у публики возникла каша, а патриотические Telegram-каналы стали стрелять друг в друга.13 комментариев
Некоторые люди видят нравственные границы и останавливаются. Они понимают, что им туда не нужно. «Я не буду радоваться смерти и горю сограждан» – одна из таких границ. Многие противники действующей власти и СВО на ней остановились. Некоторые, судя по многочисленным публикациям в сетях, нет.18 комментариев
СК: Жители курского приграничья рассказали о жестокости бойцов ВСУ
Жители курского приграничья также рассказывают, как в спешке покидали дома вместе с детьми, опасаясь за свои жизни, добавили в ведомстве, передает РИА «Новости».
В СК подчеркнули, что, помимо признания граждан потерпевшими и фиксации их показаний, ведомство занимается вопросами юридического сопровождения и помогает им в решении проблем социально-бытового характера.
Ранее ВСУ разрушили православный храм в Курской области.
Депутат рады Безуглая обвинила Сырского в провале обороны ВСУ в Донбассе из-за атаки на Курскую область
По словам Безуглой, идея переноса военных действий на территорию России возникла давно, и ее поддерживали украинские спецслужбы, а также бывший руководитель восточного фронта «Хортица» Сырский. Однако против этого выступал предыдущий главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, сообщает «Московский комсомолец».
С приходом нового главнокомандующего Сырский заручился политической поддержкой и стал серьезнее планировать операцию. Но, по мнению Безуглой, в процессе подготовки и из-за авторитарного стиля управления были «забыты» другие важные аспекты, такие как неудачи ВСУ и потери на Донецком и Харьковском направлениях.
Она отметила, что «операция» в Курской области несет множество рисков, и упрекнула Сырского за снятие десантно-штурмовой бригады с Торецка, а также за катастрофические последствия ротации на Покровском направлении и обрушение обороны под Донецком.
Ранее командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что ВСУ планировали захватить не только Курскую область, но и часть Белгородской.
Военный эксперт Шурыгин: В США считали Stryker лучшей машиной для ведения сетецентрических войн
«Stryker считается рейдовой боевой бронемашиной (ББМ). Он был создан в конце 1990-х – начале 2000-х годов. Главная суть заключалась в том, чтобы на его базе формировать создание новых легких пехотных бригад, которые имели бы высокую подвижность и одновременно с этим достаточно мощную огневую составляющую», – объяснил военный эксперт Владислав Шурыгин.
«Эти ББМ передвигаются с большой скоростью, они обладают высокой проходимостью, и их легко перебрасывать по воздуху в любой регион. Задача Stryker – участвовать в наступлении на самом острие, в авангарде. То есть они заточены под то, чтобы быстро перемещаться, наносить удары и уходить из-под огня», – детализировал военный аналитик.
Кроме того, бронеавтомобили имеют мощную широкополосную связь, которая позволяет использовать их в ходе сетецентрических войн, продолжил спикер. «Поэтому Stryker – довольно серьезная машина, которую американцы много лет считали своим ноу-хау. Ничего лучше с точки зрения бронетехники для перевозки пехоты у них нет», – отметил Шурыгин.
Впрочем, у этих ББМ есть и определенные недостатки. «Во-первых, большая высота. Во-вторых, броня – у Stryker она противоосколочная, противопульная, то есть она не способна защитить от современных средств поражения. В-третьих, вооружение – на американской боевой машине установлена либо малокалиберная скорострельная пушка, либо крупнокалиберные пулеметы», – пояснил собеседник.
Он уточнил, что некоторое время назад была специальная модификация Stryker под новую пушечную башню, которая должна была превратить машину в некое подобие российской САУ «Нона».
Военный эксперт напомнил, что ВС России ранее редко сталкивались с американской машиной Stryker. «В прошлом году они появлялись эпизодически, поэтому у нас не было таких трофеев. Однако хорошая подготовка и организация боя позволяет российским военным работать против любой техники противника», – акцентировал он.
Теперь же специалистам предстоит изучить затрофеенный Stryker. «Мы отработаем все боевые возможности, найдем сильные и слабые стороны, посмотрим, что мы можем перенять, или убедимся, что наша техника лучше», – указал Шурыгин.
В свою очередь, военный эксперт Константин Сивков обратил внимание на набор той бронетехники, которую ВСУ используют в ходе атаки на Курскую область. Так, например, были замечены танки Т-64, но Abrams и Leopard на поле боя не явились. «Дело в том, что эта авантюра была обречена на поражение и уничтожение техники. Поэтому на этом направлении ВСУ используют все, чем они богаты, в том числе Marder и Bradley, а дефицитные танки берегут», – сказал собеседник.
Ранее российские военные затрофеили американскую бронированную машину Stryker. В Telegram-канале журналиста Владимира Соловьева опубликовано видео, как бойцы 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты буксируют бронетранспортер. Российский боец в ролике говорит, что машина – то еще «ведро». По его словам, машину удалось завести, она поехала своим ходом, но затем у Stryker задымилась коробка передач и машину пришлось взять на буксир.
Stryker – семейство колесных боевых бронированных машин, разработанных и производимых американской компанией General Dynamics Land Systems. Состоит на вооружении ВС США.
Напомним, с начала вторжения в Курскую область ВСУ потеряли более 200 единиц различной бронетехники. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему противник именно здесь крайне зависит от бронетехники и что этому могут противопоставить ВС России.
Артиллерия уничтожила группу штурмовиков-десантников 225-го отдельного штурмового батальона 80-й отдельной ударно-штурмовой бригады ВСУ, сказал собеседник РИА «Новости».
Отмечается, что в группе штурмовиков было шесть человек, их засекли российские разведчики.
До этого в регионе в плен попали несколько штурмовых групп из 80-й отдельной ударно-штурмовой бригады ВСУ.
Напомним, украинская армия в последние сутки потеряла до 270 человек в Курской области.
Эксперт Полещук объяснил, почему певица Долина отдала 200 миллионов телефонным мошенникам
Народная артистка России Лариса Долина стала жертвой телефонных мошенников. Злоумышленники уговорили ее продать свою квартиру, а вырученные деньги для безопасности передать курьеру, что она и сделала. Правоохранительные органы в ходе расследования данного дела выяснили, что совершившие преступление находятся на территории Украины.
«Жертвой финансовых мошенников может стать абсолютно любой человек независимо от его статуса, образования, возраста, положения в обществе. Эту напасть характеризует универсализм. Безусловно, незащищенные слои населения, пенсионеры могут чаще попадать в ловушки мошенников, но не застрахован никто. На этом фоне резонансной является ситуация, в которую угодила народная артистка РФ Лариса Долина», – говорит Полещук.
Он рассказывает, что в прессе часто обсуждают различные случаи мошенничеств с недвижимостью, а поэтому любой человек переживает за свое имущество, и это нормально. Но именно такими страхами пользуются мошенники. Кроме того, злоумышленники отслеживают актуальную информационную повестку и используют те или иные случаи в своих легендах – это проведение СВО, выборы, стихийные бедствия, отзывы лицензий у каких-либо банков и иные информационные поводы.
«Маскируясь под сотрудников полиции или спецслужб и используя психологические методы социальной инженерии, мошенники входят в доверие к жертве и убеждают совершать на первый взгляд абсурдные действия. Но в момент психологического воздействия мошенников жертве абсолютно не кажется, что она совершает абсурдные действия. Напротив: жертва убеждена, что делает все правильно – спасает свое имущество, свои сбережения или помогает своей стране в борьбе с преступниками. Ключевой ошибкой, которую совершают все жертвы, в том числе наша прославленная артистка, – это сам факт начала разговора по телефону с незнакомцами», – объясняет специалист.
Универсальный способ защиты в таких ситуациях, по словам собеседника, заключается в том, чтобы не брать трубку при звонках с незнакомых номеров. Однако в силу работы или вида деятельности это не всегда возможно, поэтому вторым способом защиты является немедленное прерывание разговора, если речь зашла о ваших деньгах, банковских счетах, имуществе, аккаунте в Госуслугах и так далее.
«Также звоночком должно служить, если незнакомец представится сотрудником полиции, органов безопасности, банка или иных финансовых и государственных ведомств. Реальный сотрудник полиции найдет способ с вами связаться и без телефона. Можно прервать разговор и самостоятельно перезвонить в банк или в органы безопасности, откуда якобы звонил сотрудник», – рекомендует Полещук.
Эксперт предупреждает, что каждая лишняя минута разговора загоняет жертву все глубже в сети мошенников, откуда выбраться без потерь становится тяжелее. Он особо подчеркивает: не стоит пытаться ругать мошенников, шутить над ними или разыгрывать – необходимо сразу прерывать нестандартный звонок.
«Безусловно, кейс Ларисы Долиной отличается от среднестатистических суммой потери. Могу предположить, что мошенникам было заранее известно, с кем им предстоит разговаривать и какое имущество имеется у жертвы. Поэтому была проведена определенная подготовка и изучение жертвы. Возможно, применялись какие-либо технологические приемы с использованием искусственного интеллекта (подделка голоса, фото или видеоизображения). Но в любом случае подробности дела мы узнаем после того, как пройдет расследование», – поясняет собеседник.
По каждому случаю попадания в ловушку мошенников необходимо обращаться в полицию. Всегда есть шансы, что сотрудники правоохранительных органов найдут злоумышленников и помогут вернуть деньги полностью или частично, говорит эксперт. Более того, обращение в полицию и подробное описание вида мошенничества поможет полиции и госорганам в предупреждении других преступлений, информировании граждан о новых схемах и вполне вероятно кого-то спасет от этой ловушки.
Ранее сообщалось, что подозреваемую в причастности к хищению у Долиной 200 млн рублей Анжелу Цырульникову поместили под стражу. Девушке предъявили обвинение по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Официальный представитель МВД России Ирина Волк отметила, что арестованная подозреваемая была курьером у мошенников.
«Больше суток линия фронта в Курской области стабильна. Есть небольшие изменения, которыми можно пренебречь. При этом если посмотреть украинские ресурсы, складывается впечатление продолжающегося прорыва. В Сети с ликованием сообщают о новых занятых населенных пунктах», – написал Харченко в Telegram-канале «Свидетели Байрактара».
По его мнению, украинскими властями была проделана колоссальная работа по централизации информационного освещения вторжения в Курскую область: «Подразделения заходили в наши населенные пункты и делали фотоотчет. Однако выпускают эти «консервы» по мере необходимости. Это сделано для того, чтобы поддерживать в эйфории свое общество и запугивать российское».
В итоге, отмечает военкор, возникают два измерения. «Первое – реальное положение на фронте, и второе – медийная картинка. За счет централизации и планирования информационных потоков даже в случае отступления на линии фронта в информационное пространство будет вбрасываться огромное количество «заготовок», – указывает Харченко.
«Мы будем заявлять о контроле над населенниками, а нам в ответ будут выдавать свои неопубликованные видео, что будет вводить в ступор интернет-аналитиков. Все это будет сделано для того, чтобы посеять панику и убить веру в Российскую армию», – пишет военкор. Он подчеркивает, что сейчас идет жесточайшая психологическая война, которая может сломать психику неподготовленных зрителей. «Чтобы этого избежать, нужно просто верить в наших защитников», – заключил Харченко.
Как сообщает Минобороны, за последние сутки потери ВСУ составили до 270 военнослужащих и 16 единиц бронетехники, 18 военнослужащих ВСУ взяты в плен. Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 2300 военнослужащих, 37 танков, 32 бронетранспортера, 18 боевых машин пехоты, 192 боевые бронированные машины, 88 автомобилей, четыре зенитных ракетных комплекса, две пусковые установки реактивных систем залпового огня и 15 орудий полевой артиллерии.
«В ближайшем будущем Россия завладеет всем, что военные США и НАТО отправили на Украину», – написал Дотком в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), передает РИА «Новости».
Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Соединенные Штаты одобрили передачу киевскому режиму вооружения для истребителей F-16.
В частности, в 2022 году Харрис отклонила просьбу Киева о введении превентивных санкций против России, надеясь, что это поможет предотвратить спецоперацию, напоминает «Вечерняя Москва».
«Как ни странно, учитывая все внимание к физическим проблемам Байдена, он был гораздо более энергичным и уверенным, чем Харрис, в вопросе Украины», – говорится в материале.
Ранее президент США Джо Байден выразил уверенность в том, что Харрис одержит победу над Дональдом Трампом.
Установлена личность изнасиловавшего жительницу Харьковской области наемника ВСУ из Франции
Жительница села Глубокое рассказала, что в апреле в село после ротации украинских военных прибыли новые солдаты ВСУ, в том числе иностранные наемники. По ее словам, большая часть жителей села уехала, а она не смогла покинуть населенный пункт из-за больной матери, передает РИА «Новости».
Женщина сообщила, что на нее напали пьяные наемники, говорившие по-французски. Они ворвались в ее дом, избили и изнасиловали. Несколько дней после этого женщина провела в погребе, не решаясь выйти на наружу. Позднее ее вместе с матерью эвакуировали российские военные.
Лисняк сообщил, что одним из насильников является «военнослужащий иностранного легиона, гражданин Республики Франция Барат Максим Роджер Генри, 1989 года рождения». Прежде он воевал в Сирии и Ираке. Сообщается, что мужчина был «судим за домашнее насилие» в отношении супруги.
Против него открыто уголовное дело по статьям об изнасиловании и наемничестве, ему грозит пожизненное заключение. В УВД сообщили, что родители наемника – выходцы из Бельгии, сам он родился в Орлеане.
В июле СК заявил о завершении расследования 25 дел против наемников из Латвии, Грузии, Израиля и Франции.
Ночью 12 августа американца доставили в отдел полиции из-за хулиганства, он отказывался предоставлять документы, удостоверяющие личность, а также напал на правоохранителя, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».
Дело завели по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». СК планирует ходатайствовать об аресте иностранца.
Источник в правоохранительных органах пояснил, что американец Джозеп Тагер устроил конфликт в гостинице Radisson, он не показал документы о том, где проживал до этого. В отделе полиции, по словам собеседника, он ударил полицейского.
Ранее в Москве гражданина США Анжело Джозефа Таларико Четвертого арестовали за оскорбление полицейских.
Вице-премьер Украины Верещук анонсировала создание ВСУ безопасной зоны в Курской области
По ее словам, с целью защиты приграничья Сумщины ВСУ создают зону безопасности в Курской области, пишет «Газета.ру».
Верещук добавила, что Киев хочет провести в этой зоне «гуманитарные операции» для гражданских лиц и открыть гуманитарные коридоры для их эвакуации на Украину.
Напомним, американский сенатор Линдси Грэм (внесен в России в список террористов и экстремистов) во время визита в Киев похвалил Украину за нападение на Курскую область.
Газета ВЗГЛЯД писала о трех причинах вторжения в Курскую область.
Польская прокуратура заочно предъявила обвинение в шпионаже обменянному россиянину Рубцову
Обвинительное заключение в отношении Рубцова прокурор Люблинского отдела по делам организованной преступности и коррупции направил 9 августа. Сообщается, что россиянин обвиняется «в совершении шпионажа», передает РИА «Новости».
Прокуратура утверждает, что Рубцов якобы с апреля 2016 года по февраль 2022 года, находясь в Пшемысле, Варшаве и других местах, участвовал в деятельности российской разведки и предоставлял ей информацию, передача которой могла нанести вред Польше, включая ее статус как члена НАТО.
Кроме того, польское ведомство заявляет, что деятельность обвиняемого включала сбор и передачу информации, распространение дезинформации и проведение оперативной разведки.
Рубцов был арестован польским Агентством внутренней безопасности в Пшемысле в 2022 году по подозрению в шпионаже в пользу России.
Напомним, 1 августа между США и Россией состоялся масштабный обмен заключенными. В этом процессе участвовали власти и спецслужбы Турции, Германии, Польши, Словении и Норвегии. На родину вернулись восемь россиян, находившихся в заключении на Западе. Рубцов был в их числе, его освободили по просьбе США.
Глава МАБ Кремлев: Российскому боксеру Двали разбили голову кастетом в драке
По его словам, к боксеру забежали за спину и сбоку и нанесли удар кастетом, и все, кто был вместе с нападавшим, являются соучастниками преступления, передает ТАСС. «И пускай все в рамках закона понесут наказание, факт произошел», – подчеркнул он.
Кремлев добавил, что Двали перенес вторую операцию на поврежденном глазу. По его словам, ему проводил операцию «профессиональный врач».
Ранее сообщалось, что врачам удалось сохранить глаз боксеру. Ранее Двали сделали первую операцию на поврежденном глазу.
«Коммерсант»: Производители продуктов предупредили о значительном повышении закупочных цен
По данным экспертов в торговых сетях, ряд крупных производителей продуктов питания, включая Mars, Ritter Sport, «Дымка», «Славянка», «Вимм-Билль-Данн», «Экомилк» и другие, уведомили торговые сети о повышении закупочных цен на свою продукцию в среднем на 5–40%, передает «Коммерсант».
Наиболее существенно подорожают кондитерские изделия, молочная продукция и хлебобулочные изделия.
Основными причинами такого решения производители называют рост себестоимости продукции, связанный с подорожанием сырья, логистики, рабочей силы и других факторов. В частности, значительное повышение цен на кондитерские изделия обусловлено дефицитом какао-бобов из-за засухи в Западной Африке.
Эксперты отмечают, что подобное массовое повышение цен может привести к снижению покупательской способности населения и росту инфляции. Однако, по мнению представителей торговых сетей, они будут стремиться сдержать рост розничных цен, чтобы не потерять покупателей.
По данным «Руспродсоюза», с начала 2024 года стоимость минимальной потребительской корзины в России уже выросла на 10,6% до отметки в 6656,5 рубля.
По словам Лебедева, охранявшая склад система ПВО не успела сработать и только «приняла участие в детонации, весело разлетаясь по округе», передает РИА «Новости».
Он добавил, что «прилет» был слышен в Черноморске (Ильичевске) и окрестностях.
Ранее Лебедев сообщил, что по военному складу в порту Одессы нанесен удар, в результате которого погибли военные, в том числе иностранцы.