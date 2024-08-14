Некоторые люди видят нравственные границы и останавливаются. Они понимают, что им туда не нужно. «Я не буду радоваться смерти и горю сограждан» – одна из таких границ. Многие противники действующей власти и СВО на ней остановились. Некоторые, судя по многочисленным публикациям в сетях, нет.11 комментариев
FT: Еврочиновники испугались реакции Маска на предупреждение по Трампу
Европейские чиновники переживают, что письмо комиссара ЕС Тьерри Бретона бизнесмену из США Илону Маску с предупреждением за вредоносный контент перед интервью с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом могло иметь обратный эффект.
Бретон заявил в соцсетях, что отправил Маску перед стримом с Трампом письмо с предупреждением об ответственности за якобы вредоносный контент, передает РИА «Новости».
По данным Financial Times, европейские чиновники в частном порядке выразили опасения, что письмо Бретона могло иметь обратный эффект и спровоцировать миллиардера.
По мнению одного из неназванных собеседников издания, письмо было бесполезным. Источник в правительстве Британии заявил, что у Лондона не было намерений ссориться по поводу соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ), как это сделал Бретон.
Напомним, интервью Маска с Трампом достигло 1 млрд просмотров.