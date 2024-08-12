Не стоит ностальгировать о позициях, которые на Ближнем Востоке занимал СССР – они не принесли стране пользы в решении главных задач внутреннего развития. Сегодня США фактически копируют советские ошибки в регионе.0 комментариев
ВВС США и Британии ударили по острову Кемран в Йемене
Masirah: ВВС США и Британии ударили по острову Кемран в Йемене
Американские и британские самолеты ударили по объектам в йеменской провинции Ходейда, сообщило йеменское телевидение 12 августа.
ВВС США и Британии нанесли удары по острову Кемран в провинции, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Masirah.
Также саудовский дрон ударил по объекту в районе Гур округа Гамр в провинции Саада.
В конце прошлой недели авиация США и Британии атаковали объекты в Ходейде.
До этого хуситы сбили американский беспилотник MQ-9 Reaper и атаковали баллистическими ракетами судно Groton в Аденском заливе.