Спортсмен, который имеет необходимые природные данные и развивает их упорными, дисциплинированными тренировками, не вписывается и не может вписаться в повесточку. Поэтому либо олимпийские игры зачахнут, либо прогрессивная повестка сойдет на нет – а долго сосуществовать они не смогут.6 комментариев
В России начались испытания нового колесного шасси для ПВО
Мытищинский машиностроительный завод (ММЗ, входит в концерн «Калашников») начал испытания специального колесного шасси для транспортировки аппаратуры ЗРК войсковой ПВО, имеющего корпусную конструкцию.
По словам главного конструктора проекта ММЗ Федора Головашкина, в России таких серийных образцов сейчас нет.
«Есть Брянский автомобильный завод, который делает похожие машины, тоже пытаются сделать такую же, как и нашу», – цитирует ТАСС конструктора.
Преимуществом нового колесного шасси для ЗРК является высокая проходимость и защита корпуса.
Головашкин отметил, что шасси востребовано как в российской армии, так и большой потенциал на экспорт. Преимуществом нового колесного шасси для ЗРК является высокая проходимость и защита корпуса.
Ранее концерн «Калашников» презентовал новый ручной пулемет РПЛ-20 калибра 5,45 мм, предназначенный для вооружения российских войск.