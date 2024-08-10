В России начались испытания нового колесного шасси для ПВО

Медведев пообещал российские танки в Берлине

Медведев пообещал появление в Берлине российских танков

Tекст: Валерия Городецкая

Статья Bild носит реваншистский характер, в публикации газета «с гордостью объявила о возвращении немецких танков на русскую землю», указал Медведев, передает РИА «Новости».

«В ответ мы сделаем все, чтобы новейшие российские танки оказались на площади Республики (площадь в Берлине перед Рейхстагом)», – написал он в своем англоязычном аккаунте в соцсети X.

Ранее немецкая газета Bild сообщила, что на территории Курской области замечено как минимум три немецких БМП Marder ВСУ.