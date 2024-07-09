Физически мы все раньше взрослеем, а социально нас всячески старательно оставляют детьми. Тут даже без помощи профессиональных психологов понятно, что клинч этот разрушительно действует на человека.12 комментариев
Групповым ударом уничтожены четыре установки ВСУ РСЗО HIMARS
Российские военные высокоточным оружием уничтожили четыре установки РСЗО HIMARS и до 35 человек обслуживавших их иностранных специалистов, сообщили в Минобороны России.
Как говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны, за последние сутки ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием по американским комплексам реактивной системы залпового огня HIMARS, готовившихся нанести удары по территории Крыма, а также месту проведения служебного совещания командного состава ВСУ.
Там добавили, что цели удара были достигнуты: четыре пусковые установки РСЗО HIMARS производства США и 35 обслуживавших их иностранных специалистов были уничтожены.
Ранее в Минобороны сообщали, что ВС России уничтожили три пусковые установки РСЗО HIMARS в ракетном снаряжении ATACMS, которыми был нанесен удар по Севастополю 23 июня.