Групповым ударом уничтожены четыре установки ВСУ РСЗО HIMARS

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны, за последние сутки ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием по американским комплексам реактивной системы залпового огня HIMARS, готовившихся нанести удары по территории Крыма, а также месту проведения служебного совещания командного состава ВСУ.

Там добавили, что цели удара были достигнуты: четыре пусковые установки РСЗО HIMARS производства США и 35 обслуживавших их иностранных специалистов были уничтожены.

Ранее в Минобороны сообщали, что ВС России уничтожили три пусковые установки РСЗО HIMARS в ракетном снаряжении ATACMS, которыми был нанесен удар по Севастополю 23 июня.