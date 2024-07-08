В глобализме были не только минусы, но порой и плюсы. Но архитекторы глобализма чем дальше, тем больше наглели. Постоянная смена ими правил игры не могла кончиться ничем, кроме разрыва. Есть стойкое ощущение, что именно уход России запустил цепную реакцию саморазрушения глобалистской системы.7 комментариев
Эксперт: Обязательная регистрация SIM-боксов нанесет удар по мошенникам и террористам
Член ОП Малькевич объяснил необходимость обязательной регистрации sim-боксов
Обязательная регистрация SIM-боксов и борьба с «серыми» SIM-картами помогут обезопасить граждан России от мошенников, сказал газете ВЗГЛЯД член ОП Александр Малькевич. Ранее сенатор Артем Шейкин предложил ввести обязательную регистрацию sim-боксов – устройств, с помощью которых мошенники могут совершать миллионы звонков в сутки.
«Введение обязательной регистрации sim-боксов может стать еще одной мерой, нацеленной на борьбу с мошенничеством, террористами и украинскими спецслужбами. Они используют подобные устройства против россиян и нашей Родины», – сказал Александр Малькевич, первый зампред комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного общества, СМИ и массовых коммуникаций.
Сами по себе sim-боксы позволяют оператору одновременно совершать несколько звонков и рассылать SMS-сообщения. Однако мошенники используют комплекты из «серых симок» и sim-боксов в своих целях, ставя под угрозу в том числе национальную безопасность России.
Малькевич напомнил, что ранее Госдума уже приняла в первом чтении законопроект, нацеленный на защиту граждан от преступлений с использованием мобильной связи. «Уверен, когда закон будет окончательно принят и вступит в силу, он нанесет чувствительный удар по рынку «серых» sim-карт. Более того, власти продолжат разрабатывать дополнительные меры, чтобы у злоумышленников не осталось никаких возможностей совершать свои преступные деяния», – подчеркнул Малькевич.
Собеседник также указал, что использование «серых» sim-карт несет угрозу для персональных данных и личных накоплений граждан. «Зачастую эти «симки» зарегистрированы на подставное физическое или юридическое лицо, то есть на мошенников. Поэтому если человек начнет пользоваться таким номером для входа в социальные сети, мессенджеры или банковские приложения, информация о нем окажется в зоне риска», – заключил Малькевич.
Ранее сенатор Артем Шейкин обратился в Минцифры России с предложением ввести обязательную регистрацию для так называемых sim-боксов, пишет ТАСС. Эти устройства позволяют оператору одновременно совершать несколько звонков и рассылать сообщения.
Шейкин пояснил, что речь идет о небольшом аппарате, способном управлять большим количеством sim одновременно и, по сути, дает возможность организовать передвижной кол-центр. По словам парламентария, аппараты могут использоваться в противоправных целях, «в частности для спам-рассылок и создания фиктивных номеров телефона и отправки SMS-сообщений с призывом перейти по ссылке и ввести личную информацию».
«С помощью таких устройств, как sim-боксы, мошенники могут совершать более 40 млн звонков в сутки, хранить десятки и даже сотни sim-карт с помощью специальных модулей и систем управления», – пояснил он.