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    Владимир Можегов Владимир Можегов «Третья сила» Глобального Юга

    Видя, что союз России и Китая (а теперь и КНДР) создает реальную альтернативу американскому миру, Глобальный Юг начинает движение «перпендикулярно» вашингтонскому вектору, ищет свое место в заново складывающейся конфигурации мира, где у него будут и новые степени свободы, и новые возможности.

    2 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов «Эстонизация» превращает ЕС в мировое захолустье

    Хочется верить, что если не разум в высоком смысле, то практический интерес у европейцев рано или поздно возобладает. Но назначение такого кадра, как Кая Каллас, на ближайшие годы делает это маловероятным. Что ж, возможно, Европа заслуживает «эстонизацию».

    8 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Что Россия получает от участия в ШОС

    ШОС – это своего рода «защита оборудования от некорректных действий пользователя», когда сама система сокращает возможности для совершения фатальных ошибок.

    3 комментария
    5 июля 2024, 15:48 • Новости дня

    Столтенберг не смог оценить способность Байдена управлять США

    Столтенберг отказался оценивать способность Байдена управлять США

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Генсек НАТО Йенс Столтенберг уклонился от ответа на вопрос о способности действующего американского президента Джо Байдена физически и психически управлять ядерной державой.

    НАТО развило свой успех, поскольку держалось в стороне от внутренних проблем стран-членов, заявил Столтенберг, передает ТАСС.

    Оценочные высказывания, которые могут быть использованы для внутренних политических дебатов в странах НАТО, лишь ослабят альянс, добавил генсек.

    Он подчеркнул, что у него самого сохраняются «очень хорошие рабочие отношения» с Байденом, и пояснил, что работал с ним много лет. По его оценке, этот политик «хорошо разбирается в НАТО».

    «Я встречался с ним пару недель назад, это была очень хорошая встреча в его офисе, мы достигли хорошего прогресса в подготовке предстоящего саммита НАТО по Украине, обороне и сдерживанию», – сказал глава военного блока.

    Ранее американский президент признал, что «облажался» в ходе дебатов с Трампом. После этого в одном из интервью он оговорился и назвал себя чернокожей женщиной.

    5 июля 2024, 04:57 • Новости дня
    Байден во время интервью назвал себя чернокожей женщиной

    Президент США Джо Байден допустил оговорку и назвал себя чернокожей женщиной

    Байден во время интервью назвал себя чернокожей женщиной
    @ Yuri Gripas/Consolidated News/ Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Во время интервью на радиостанции президент США Джо Байден допустил оговорку и назвал себя чернокожей женщиной.

    «Я горд, как я сказал, быть первым вице-президентом, первой чернокожей женщиной и служить вместе с чернокожим президентом», - сказал Байден в интервью радиостанции WURD, имея в виду свою работу вице-президентом в период администрации Барака Обамы, передает ТАСС.

    Напомним, накануне американский президент признался, что во время теледебатов с Дональдом Трампом «облажался».


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    3 июля 2024, 06:24 • Новости дня
    Байден признался, что «чуть не уснул на сцене» во время дебатов с Трампом

    Байден объяснил свое состояние на дебатах с Трампом предшествующими поездками по миру

    Байден признался, что «чуть не уснул на сцене» во время дебатов с Трампом
    @ Artem Priakhin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Джо Байден заявил, что неудачно выступил на дебатах с Дональдом Трампом, поскольку до этого провел несколько заграничных поездок.

    Байден сказал, что «решил немного попутешествовать по миру незадолго до дебатов». Он посетовал, что «не послушал своих помощников». Как признался президент США, он «чуть не уснул на сцене», передает ТАСС.

    По словам Байдена, «это не оправдание, а объяснение». Свое решение о заграничных поездках он назвал «не очень разумным». Он извинился за провал на дебатах, но заявил, что его выступление было «критически важным» для победы на выборах.

    Напомним, официальный представитель администрации США Карин Жан-Пьер, комментируя выступление Байдена на дебатах, заверила, что президент США не страдает дегенеративными заболеваниями, деменцией, болезнью Альцгеймера или чем-то подобным, Белый дом не видит необходимости публиковать дополнительные данные о его здоровье.


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    4 июля 2024, 13:12 • Новости дня
    Дробницкий объяснил призыв американских ученых к НАТО не принимать Украину в альянс

    Дробницкий: В США набирает обороты дискурс внешнеполитического реализма

    Дробницкий объяснил призыв американских ученых к НАТО не принимать Украину в альянс
    @ ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Если спросить у представителей либерализма, насколько вступление Украины соответствует повышению безопасности стран НАТО, они отмахнутся от вопроса. На этом фоне набирает обороты идеология внешнеполитического реализма. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал американист Дмитрий Дробницкий. Ранее Politico опубликовала письмо экспертов против вступления Киева в НАТО.

    «Подписанты – это не идеологи либерального мирового порядка, как принято говорить, а представители внешнеполитического реализма. Ранее приверженцев этих идей клеймили и «путинскими пропагандистами», и просто «местными дурачками». Однако сейчас, в условиях беспрецедентного провала внешней политики США, дискурс набирает обороты», – рассказал американист Дмитрий Дробницкий.

    Спикер также обращает внимание на место публикации письма. По его словам, Politico приходит к выводу, что либеральная идеология за время работы администрации Байдена многое потеряла, поэтому публикация такого обращения и стала возможной.

    «В целом принятие Украины в НАТО – это изначально просто красивые слова», – добавляет он. Дробницкий также акцентирует: если спросить у представителей либерализма, насколько вступление Украины соответствует повышению безопасности стран НАТО, они отмахнутся от вопроса и снова заговорят о «порядке, построенном на правилах».

    Американист указал и на фразу в письме ученых, где говорится о том, что цель НАТО – не демонстрировать уважение к другим странам, а защищать территории альянса и укреплять безопасность членов блока. «Спросите у Столтенберга о задачах возглавляемой им организации. Что-то мне подсказывает, что он запнется на этом вопросе», – сыронизировал аналитик.

    Эксперт напоминает: сейчас у власти на Западе находятся ярые сторонники либерализма. «Они не интересуются, сколько стоят их действия, насколько они соответствуют интересам стран блока. Все это считается идеологически вредными рассуждениями», – подчеркнул американист.

    При этом реакция на письмо, по мнению собеседника, последует разношерстная. «Джо Байден, скорее всего, отмахнется. Энтони Блинкен наверняка прибегнет к традиционным нарративам. Но очевидно, что в Демпартии есть те, кто готов взять публикацию на вооружение», – заключил Дробницкий.

    Ранее американские ученые и аналитики составили открытое письмо с призывом к НАТО не обещать Украине членства в альянсе перед июльским саммитом в Вашингтоне. Текст письма опубликовала газета Politico.

    Под документом подписался в общей сложности 61 человек из различных университетов, изданий и американских аналитических центров. Они полагают, что вступление Украины в НАТО может привести к эскалации конфликта и затяжному противостоянию между двумя крупнейшими ядерными державами мира.

    Эксперты напомнили, что согласно традиционной интерпретации пятой статьи устава Североатлантического альянса, США будут обязаны вмешаться в конфликт между Украиной и Россией. Однако действия Москвы на Украине никак не затрагивают безопасность и процветание Америки и не будут затрагивать их в будущем.

    «Цель существования НАТО заключается не в демонстрации уважения к другим странам, а в защите территории альянса и повышении безопасности для ее членов. Вступление Украины негативно повлияет на безопасность США и их союзников по НАТО с большим риском для всех сторон», – заключили они.

    Напомним, саммит Североатлантического альянса пройдет 9–11 июля в Вашингтоне. По информации газеты The New York Times, альянс рассчитывает, что обещание выстроить для Киева «мост в НАТО» успокоит Зеленского и позволит предстоящему саммиту пройти более гладко, чем в 2023 году.

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    4 июля 2024, 11:03 • Новости дня
    Пашинян попросил Байдена о стратегическом партнерстве Армении и США
    Пашинян попросил Байдена о стратегическом партнерстве Армении и США
    @ Александр Патрин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Армянский премьер Никол Пашинян в своем поздравлении американского президента Джо Байдена с Днем независимости США отметил, что сотрудничество двух стран перешло на уровень стратегического партнерства.

    Расширение сотрудничества в области «демократических реформ, укрепления экономической и энергетической устойчивости, правосудия, борьбы с коррупцией» нашло отражение в концепции повышения отношений США и Армении до уровня стратегического партнерства, говорится в послании Пашиняна.

    Оно опубликовано на официальном сайте армянского премьера.

    Пашинян поздравил Байдена и народ США с Днем независимости. По его словам, в основе создания американского государства лежат «всеобщие ценности свободы, справедливости и демократии», они продолжают оставаться «источником вдохновения и воодушевления во всем мире».

    В июне США и Армения объявили, что планируют повысить уровень отношений до стратегического партнерства.

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    2 июля 2024, 21:04 • Новости дня
    Рейтинг одобрения Байдена после дебатов с Трампом упал до минимума

    Рейтинг одобрения Байдена после дебатов с Трампом достиг нового минимума

    Рейтинг одобрения Байдена после дебатов с Трампом упал до минимума
    @ Will Lanzoni/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Рейтинг одобрения президента США Джо Байдена после первых президентских дебатов достиг нового минимума, свидетельствуют данные опроса телекомпании CNN.

    Согласно опросу, экс-президент Дональд Трамп опережает своего конкурента на шесть пунктов – 49% к 43%. Также три четверти американских избирателей считают, что у Демократической партии было бы больше шансов занять президентское кресло в 2024 году, если бы кандидатом на выборах был не Байден, передает ТАСС.

    Напомним, демократов в США охватила паника после дебатов Байдена с Трампом. После этого представители Демпартии США перешли к обсуждению темы, которая раньше считалась запретной: замену действующего кандидата кем-то другим.

    Коментарии (8)
    4 июля 2024, 20:44 • Новости дня
    Байден признал, что «облажался» в ходе дебатов с Трампом
    Байден признал, что «облажался» в ходе дебатов с Трампом
    @ REUTERS/Brian Snyder

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент США Джо Байден признал свои неудачи на дебатах с Дональдом Трампом, заявив, что «облажался».

    В интервью радиоведущему из Милуоки Эрлу Инграму, Байден признал совершенную ошибку, предварительно списав ее на усталость, вызванную поездками в Европу, передает РИА «Новости».

    Согласно сообщениям американских СМИ, в ходе видеоконференции с штабом и нацкомитетом Демократической партии Байден заявил о намерении продолжать борьбу и остаться в гонке, несмотря на возможные призывы к отставке.

    Белый дом заявил, что Байден остроумен и не собирается сниматься с выборов, несмотря на критику его выступления на дебатах с Трампом. Ситуация может измениться на съезде в августе, где демократы имеют теоретическую возможность выдвинуть другого кандидата.

    Ранее газета Washington Post предложила Байдену речь для отказа от выборов.


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    4 июля 2024, 16:20 • Новости дня
    Washington Post предложила Байдену речь для отказа от выборов
    Washington Post предложила Байдену речь для отказа от выборов
    @ Ron Adar/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Газета Washington Post представила возможный сценарий того, как прозвучала бы речь президента США Джо Байдена о его решении покинуть предвыборную гонку в День независимости.

    Издание предположило, что Байден мог бы заявить о необходимости в более энергичном лидере для Соединенных Штатов и предложить вице-президента Камалу Харрис в качестве своей замены.

    «Мой период на службе подходит к концу. Эту правду было трудно принять. Но это естественный ход событий... поэтому я принял решение покинуть предвыборную кампанию перед выборами президента США», – мог бы сказать Байден, согласно мнению Washington Post, передает РИА «Новости».

    Издание предполагает, что нынешний президент США мог бы провести параллели между текущей ситуацией и моментом, когда первый президент США Джордж Вашингтон столкнулся с аналогичным вопросом перед завершением своего второго срока. «Вашингтон отошел от дел, хотя конституция на тот момент этого не требовала. Он смотрел мимо амбиций и чувства собственного достоинства в сторону того, что нужно нации», – приводит газета гипотетические слова Байдена.

    В речи Байдена также могло бы прозвучать заявление о том, что высокопоставленные члены Демократической партии и партийный комитет договорились следовать упорядоченному процессу выбора следующего кандидата, а Камала Харрис «любезно и отважно» согласилась принять участие.

    СМИ в США оценивают неудачное выступление Байдена на первых дебатах с республиканцем Дональдом Трампом, которые прошли в ночь на 28 июня в Атланте. Действующий президент США заикался, делал паузы, не всегда ясно выражал свои мысли, а после мероприятия на камеру попал момент, когда его супруга Джилл помогала ему спуститься по лестнице.


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    4 июля 2024, 04:28 • Новости дня
    Ученые призвали НАТО не принимать Украину в альянс

    Ученые призвали НАТО не принимать Украину в альянс из-за угрозы глобального кризиса

    Ученые призвали НАТО не принимать Украину в альянс
    @ REUTERS

    Tекст: Максим Попов

    Американские ученые и аналитики составили открытое письмо, в котором призывают не принимать Украину в НАТО на июльском саммите альянса в Вашингтоне, сообщила Politico.

    Как отметило издание, письмо подписали 61 человек – представители университетов, изданий и аналитических центров США. Они полагают, что вступление Украины в НАТО может привести к эскалации конфликта и затяжному противостоянию между двумя крупнейшими ядерными державами мира, передает РИА «Новости».

    Эксперты напомнили, что согласно традиционной интерпретации пятой статьи устава Североатлантического альянса, США будут обязаны вмешаться в конфликт между Украиной и Россией. Однако действия Москвы на Украине не угрожают безопасности и процветанию США и не будут представлять угрозу в будущем. Поэтому Вашингтон не должен давать никаких обещаний относительно войны с Россией из-за Украины, подчеркнули они.

    Напомним, в среду страны НАТО не смогли договориться о многолетней помощи Украине.


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    2 июля 2024, 23:49 • Новости дня
    Белый дом заявил, что у Байдена нет деменции

    Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер отвергла предположения о деменции у Байдена

    Белый дом заявил, что у Байдена нет деменции
    @ Bonnie Cash/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Джо Байден не страдает дегенеративными заболеваниями, деменцией, болезнью Альцгеймера или чем-то подобным, Белый дом не видит необходимости публиковать дополнительные данные о его здоровье, заявила официальный представитель администрации США Карин Жан-Пьер.

    Отвечая на вопрос о дегенеративных заболеваниях, Жан-Пьер сказала: «У меня есть ответ для вас. Вы готовы к нему? Ответ – нет», – передает РИА «Новости».

    Жан-Пьер заверила, что Белый дом «прозрачен» в вопросах о состоянии здоровья Байдена, публикует отчеты врачей, «специалисты считают, что проведения проверки его когнитивных способностей «не требуется», передает ТАСС.

    При этом пресс-секретарь Белого дома заявила, что Байден продолжает болеть простудой, от которой страдал на дебатах. Она заверила, что Байден «не принимал никаких препаратов в тот день».

    Жан-Пьер утверждает, что видео, на которых президент США представляется потерянным, являются «дешевыми подделками», «нацеленной на президента атакой по дезинформации». В Белом доме не жалеют о своих высказываниях о «дешевых фейках».

    При этом Жан-Пьер признала, что вопросы о выступлении американского лидера нельзя назвать «несправедливыми». Она заявила: «Это была плохая ночь». Белый дом понимает беспокойство общественности по поводу выступления Байдена на дебатах, но он не отказывается от участия в выборах. Жан-Пьер утверждает, что Байден по-прежнему способен обеспечивать лидерство США на мировой арене, хотя и признала его возраст и «замедление».

    Напомним, демократов в США охватила паника после дебатов Байдена с Дональдом Трампом. После этого представители Демпартии США перешли к обсуждению возможной замены действующего кандидата кем-то другим.

    Коментарии (20)
    3 июля 2024, 14:53 • Новости дня
    Страны НАТО не смогли договориться о многолетней помощи Украине

    Tекст: Кристина Цыцура

    Страны НАТО не достигли соглашения по долгосрочным обязательствам в области военной помощи Украине, сообщает агентство DPA, ссылаясь на источники в делегациях западных государств.

    По их данным, члены альянса согласовали предоставление Киеву 40 млрд евро помощи в течение 2025 года. Агентство отмечает, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг «не смог достичь успеха» в попытках обеспечить Украине долгосрочную военную поддержку, передает ТАСС.

    Ранее политолог рассказал газете ВЗГЛЯД, почему США решили «навести порядок» в помощи Украине. По его словам, это связано с тем, что часть военной помощи, переданной Западом Киеву, периодически разворовывается.

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    3 июля 2024, 14:04 • Новости дня
    Политолог объяснил намерение НАТО «навести порядок» в помощи Украине

    Политолог Корнилов: США с радостью возглавят коррупцию, которая существует на Украине

    Политолог объяснил намерение НАТО «навести порядок» в помощи Украине
    @ CHRISTIAN BRUNA/EPA/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Часть военной помощи, переданной Западом Киеву, периодически разворовывается. Однако это беспокоит лишь некоторых западных чиновников, в целом же США с удовольствием возглавят коррупцию, которая существует на Украине. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал политолог Владимир Корнилов. Ранее в Штатах заявили о намерении НАТО взять на себя координацию помощи Украине и «навести порядок».

    «По сути, сейчас существует ряд отдельных инициатив стран НАТО по поставкам вооружений. Например, чехи совместно с некоторыми государствами пытаются закупить снаряды, Дания и Нидерланды планируют передавать F-16. Но все эти решения принимаются отдельными игроками, а не Североатлантическим альянсом целиком», – напоминает политолог Владимир Корнилов.

    Таким образом роль блока становится «вторичной, а то и третичной», что беспокоит «некоторых американских деятелей», добавляет эксперт. Кроме того, существует проблема координации усилий стран НАТО. «Альянс стремится к более адресной и оперативной помощи. При этом офис Зеленского действует по принципу «Дайте больше!». Что бы ни передавали западные партнеры –будет мало. «Благодарность» Киева всегда оборачивается критикой из-за того, что им якобы не додали либо дали не вовремя», – указал аналитик.

    Вместе с тем, определенная часть военной помощи, переданной Киеву, периодически разворовывается, отметил политолог. По его словам, это в некотором смысле беспокоит американских чиновников. «Однако в целом США с удовольствием возглавят всю ту коррупцию, которая существует на Украине», – считает эксперт.

    Не исключено, что именно поэтому в НАТО появится должность ответственного за долгосрочную помощь Украине. «Попытки наладить контроль над процессами предпринимались и прежде. Другое дело, что все это происходило на нескольких зарубежных площадках. Сейчас же цель американцев, вероятно, – объединить помощь под единым управлением, тем самым упростив себе жизнь», – заключил Корнилов.

    Ранее постпред США при НАТО Джулианн Смит заявила, что Североатлантический альянс возьмет на себя координацию помощи Украине, чтобы «навести порядок» в этом вопросе. По ее словам, об этом будет объявлено на предстоящем саммите блока, который пройдет в Вашингтоне 9-11 июля.

    «В течение двух лет страны объединялись, чтобы предложить помощь Украине, и теперь НАТО будет координировать все эти усилия, чтобы навести порядок во всей этой щедрой поддержке, оказываемой Украине», – сказала Смит в интервью Bloomberg.

    «НАТО также собирается взять на себя координацию обучения», добавила постпред США. «У нас сложилась ситуация, когда многие страны Европы и Соединенные Штаты проводят обучение, и теперь НАТО заявляет, что может координировать эти усилия. Опять же, чтобы обеспечить большую согласованность в дополнение к этим двум инициативам», – отметила она.

    Кроме того, по словам Смит, страны–члены Североатлантического альянса по итогам саммита планируют назначить своего специального представителя, который будет находиться в Киеве. «Это не означает, что координация помощи будет осуществляться на Украине, но мы, скорее всего, назначим человека, который будет управлять всей той хорошей работой, которую мы проводим с украинцами по модернизации их сил и созданию их будущих сил, из Киева», – пояснила дипломат.

    Она также отметила, что в НАТО не берутся давать прогнозы по срокам завершения украинского конфликта, однако альянс готов поддержать инициативы по восстановлению мира в этой стране. Смит отдельно подчеркнула, что речь идет именно о мирных инициативах, которые исходят из Киева.

    Напомним, о планах НАТО назначить ответственного за долгосрочную помощь Украине ранее писала газета The Wall Street Journal. По информации издания, этот пост займет высокопоставленный гражданский чиновник, который будет работать в Киеве. Отчитываться он будет как перед штаб-квартирой альянса в Брюсселе, так и перед новым командованием, создаваемым в Висбадене для координации поставок военной техники Киеву и подготовки украинских войск.

    По словам американских чиновников, эти шаги позволят лучше координировать усилия стран Запада по предоставлению Украине военной поддержки, а в перспективе сделают украинскую армию более похожей на армию НАТО.

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    3 июля 2024, 08:58 • Новости дня
    Захарова назвала заявления Киева о мирных переговорах ширмой

    Спикер МИД Захарова сравнила с ширмой заявления Киева о мирных переговорах

    Захарова назвала заявления Киева о мирных переговорах ширмой
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Заявления Киева о мирных переговорах являются ширмой и прикрытием, на самом деле он продолжает следовать поставленной коллективным Западом цели нанести России стратегическое поражение, заявила спикер МИД Мария Захарова.

    По ее словам, заявления о мире – это слова-ширмы, слова-клише и мемы, передает радио Sputnik.

    Захарова подчеркнула, что эти заявления со стороны Украины заучены и «вовремя» произнесены.

    Дипломат добавила, что целью остается нанесение стратегического поражения России.

    Напомним, Венгрия предложила Украине рассмотреть возможность прекращения огня с целью начала переговоров с Россией по урегулированию вооруженного конфликта.

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    3 июля 2024, 18:38 • Новости дня
    Байден намерен убедить сторонников в своей пригодности для поста президента

    Байден обсудил со сторонником необходимость продолжать предвыборную гонку

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент США Джо Байден обсудил со своим «ключевым сторонником» возможность продолжения участия в предвыборной гонке, осознавая трудное положение после неудачных дебатов, сообщает газета New York Times.

    Байден подчеркнул, что понимает проблемы и решает, стоит ли продолжать предвыборную гонку/ Для этого ему необходимо восстановить свои позиции после катастрофического выступления на дебатах, чтобы убедить избирателей в своей пригодности для должности президента, передает РИА «Новости».

    По словам анонимного сторонника Байдена, следующие выступления президента, включая запланированное интервью с телеканалом ABC в пятницу, должны быть успешными, чтобы он смог вернуть поддержку избирателей. Высокопоставленный советник Байдена подчеркнул, что президент осознает политические проблемы, с которыми он сталкивается.

    Отмечается, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с Дональдом Трампом, проходивших в Атланте. СМИ обсуждают возможность замены Байдена другим кандидатом со стороны Демократической партии на съезде в августе.


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    3 июля 2024, 05:26 • Новости дня
    Хантер Байден стал участвовать в общении отца с командой в Белом доме

    NBC News сообщил об участии Хантера Байдена в общении президента США с помощниками в Белом доме

    Tекст: Антон Антонов

    В общении президента США Джо Байдена со своими помощниками в Белом доме начал участвовать его сын Хантер, сообщает NBC News.

    Хантер Байден стал общаться со старшими сотрудниками Белого дома. Некоторых членов команды Байдена удивило его присутствие. По данным источников NBC News, Хантер Байден консультирует своего отца с тех пор, как семья собралась в Кэмп-Дэвиде в выходные после дебатов, передает ТАСС.

    Напомним, жюри присяжных признало сына президента США Джо Байдена Хантера виновным по делу о нарушениях при хранении оружия. Сообщалось, что демократов в США охватила паника после дебатов Байдена с Дональдом Трампом, но семья убеждает Байдена не сниматься с выборов.


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    5 июля 2024, 00:58 • Новости дня
    CNN: Ближайшие двое суток станут решающими для карьеры Байдена

    Tекст: Максим Попов

    Следующие 48 часов станут решающими для политической карьеры Джо Байдена после его неудачного выступления на теледебатах, сообщила CNN.

    Отмечается, что 5 июля Байден должен дать интервью на американском телевидении и оно будет даже более сложным для президента, чем прошедшие дебаты, передает ТАСС.

    Журналисты подчеркнули, что сейчас каждое публичное выступление американского лидера будет оцениваться на предмет возможных ошибок или признаков уязвимости.

    Напомним, накануне Байден объявил о переменах в рабочем расписании, в частности он решил отказаться от вечерних мероприятий в пользу сна.

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    Европа оказалась на крючке у США из-за страха перед российскими удобрениями

    Производители удобрений Европы предупреждают, что могут обанкротиться либо переехать в США. Они винят во всем наплыв дешевых российских удобрений, которые называют угрозой для продовольственной безопасности Европы. Хотя в реальности Европа должна сказать спасибо российским удобрениям, которые поддерживают европейских фермеров. Выиграть вдолгую от конфликта могут снова Штаты. Подробности

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    Антивоенный альянс Орбана и Ле Пен станет грозной силой в Европе

    «Ле Пен и Орбан готовы создать грозную силу в Европарламенте» – так в западной прессе комментируют переговоры между премьером Венгрии и французскими правыми, которые могут присоединиться к недавно созданному альянсу «Патриоты Европы». В чем заключаются особенности этого альянса, кто может помешать их переговорам и какое значение этот процесс имеет для конфликта на Украине на фоне визита Виктора Орбана в Москву? Подробности

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    Дагестан первым сдает «тест на никаб»

    Решение муфтията Дагестана о временном запрете на ношение никабов стало беспрецедентным в новейшей истории России. В экспертной среде говорят, что Дагестан первым сдал «тест на никаб» и показал заинтересованность в борьбе с исламистским радикализмом. В чем заключаются особенности этого решения и к каким последствиям оно должно привести? Подробности

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    Украина придумала законную взятку за отказ воевать с Россией

    Киевский режим готовится пойти еще на один шаг, прямо приближающий его к поражению в конфликте с Россией. По крайней мере, именно такой вывод можно сделать из риторики самих же украинских депутатов по поводу законопроекта о так называемой экономической брони от армии. Что это такое и как это повлияет на выживаемость украинского государства? Подробности

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    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

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    • Почему Шольц испугался Ле Пен

      Канцлер Германии Олаф Шольц признался, что каждый день шлет президенту Франции Эммануэлю Макрону сообщения со словами поддержки. Макрон в ужасе от того, как близка к победе партия Марин Ле Пен. И Шольц тоже в ужасе, у него свои причины.

    • «Китай закончит войну одним звонком»

      Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что один телефонный звонок из Пекина в Москву смог бы разрешить украинский конфликт. Китай ответил на эти инсинуации в духе «на себя посмотри», намекнув, что за кризис на Украине несет ответственность НАТО. Какова реальная роль Пекина на Украине? И каковы его цели?

    • Зеленский внезапно захотел переговоров

      После двух лет категорического отказа от переговоров с Россией и введения законодательного запрета на диалог с ее президентом Владимир Зеленский неожиданно заявил, что переговоры все-таки возможны. Он видит их «в формате трехстороннего соглашения наподобие зерновой сделки». Что это все значит?

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    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    • Какие высокоскоростные магистрали строит Россия

      В ближайшие годы в России должны быть проложены тысячи километров высокоскоростных железных дорог. По каким маршрутам пройдут эти магистрали и какие параметры в них заложены – в нашей инфографике.

    • Как возрождаются новые регионы России

      Десятки тысяч людей со всей страны восстанавливают и обустраивают новые регионы России. О результатах восстановительных работ за 2023 год – в нашей инфографике.

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    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

    • Под Байденом зашаталась собственная партия

      После провальных дебатов Байдена с Трампом Демпартия США начала обсуждать новых кандидатов на пост президента США. О том же задумываются и спонсоры партии. Сам Байден снимать свою кандидатуру отказывается, но не исключено, что в итоге он будет удален с дистанции принудительно.

    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

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