Могут ли украинские власти объявить боевиков УПА, которые сейчас для них герои – преступниками? Могут. Зеленский русскоязычный еврей из Днепропетровской области, что бы он ни говорил, боевики УПА не могут быть для него героями.12 комментариев
Появилось видео со стрелявшим по Трампу прямо перед покушением
Подозреваемый в попытке покушения на 45-го американского президента Дональда Трампа находился в поле зрения камеры на крыше, с которой он ранил политика, появилась соответствующая видеозапись.
В США опубликовали видеозапись, на которую попал подозреваемый, передает РИА «Новости».
В ролике запечатлено, как некто прошел по крыше и занял место, с которого потом открыли огонь. Снайпер Секретной службы США уничтожил стрелка после того, как тот успел выстрелить восемь раз.
В середине июля на митинге в Батлере в Трампа стрелял 20-летний Томас Мэттью Крукс, пуля задела ухо экс-президента США. Стрелка ликвидировала Секретная служба США.
По данным Washington Post, пока найдено мало доказательств того, что подозреваемый в покушении на Дональда Трампа Томас Мэтью Крукс действовал под влиянием какой-либо идеологии.