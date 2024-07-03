У нас слишком долго внушали обществу, что патриотизм – последнее прибежище негодяев. По сути, это было отправной точкой, с которой начинался любой разговор. Следующая догма состояла в том, что счастье – получить доступ в цивилизованный мир.0 комментариев
В Картофельном союзе рассказали, когда ждать снижения цен на картошку
Цены на картофель в России начнут снижаться через две недели, сообщает Картофельный союз.
Председатель союза Сергей Лупехин заявил, что снижение ожидается из-за поставок раннего отечественного картофеля из южных регионов, где уже началась активная уборка и поставки на прилавки, передает «Интерфакс».
Лупехин отметил, что в мае-июне доминировала продукция из Египта и Азербайджана, в то время как предложение отечественного картофеля прошлого урожая сократилось. Минсельхоз утверждает, что цены на овощи соответствуют сезонным тенденциям и стабильны.
Ведомство отметило, что сейчас на полки магазинов поступает продукция прошлого сезона, а также из дружественных стран.
По данным на 26 июня, цены производителей свеклы снизились на 5,5% по сравнению с прошлым годом. Цены на картофель и морковь увеличились примерно на уровне инфляции, составляя 17,4 и 24,4 рубля за килограмм соответственно. Минсельхоз ожидает, что с появлением нового урожая цены у производителей снизятся, отражаясь на розничных ценах.