Белоусов: Россия как председатель СНГ считает приоритетом борьбу с угрозами

По периметру внешних границ СНГ наблюдается глобальная нестабильность и усиление напряженности, Москва придает особое значение совершенствованию механизмов совместного противодействия новым и традиционным угрозам, сказал Белоусов, передает РИА «Новости».

В июне президент России Владимир Путин указывал на необходимость создания в Евразии архитектуры равной и неделимой безопасности и взаимовыгодного равноправного сотрудничества, напомнил министр.

Такая система безопасности должна охватить все сферы деятельности, она должна быть открыта для всех без исключения евразийских стран. В ее создании важную роль играют Союзное государство, ОДКБ, Евразийский экономический союз, СНГ и ШОС, подчеркнул Белоусов.

Напомним, Путин в июне поручил проработать систему безопасности в Евразии, эта будущая архитектура должна быть открыта в том числе для стран НАТО.