80 лет назад, 3 июля 1944 года, Красная армия освободила Минск. Это было не просто взятие очередного крупного города. В этот момент обваливался фронт у целой группы немецких армий. И это оказалось настоящим спасением для и без того настрадавшейся от нацистов Белоруссии.3 комментария
Белоусов: Россия как председатель СНГ считает приоритетом борьбу с угрозами
Российская сторона видит своей главной целью в ходе председательства в СНГ совместное противодействие новым и традиционным вызовам, сказал глава Минобороны России Андрей Белоусов.
По периметру внешних границ СНГ наблюдается глобальная нестабильность и усиление напряженности, Москва придает особое значение совершенствованию механизмов совместного противодействия новым и традиционным угрозам, сказал Белоусов, передает РИА «Новости».
В июне президент России Владимир Путин указывал на необходимость создания в Евразии архитектуры равной и неделимой безопасности и взаимовыгодного равноправного сотрудничества, напомнил министр.
Такая система безопасности должна охватить все сферы деятельности, она должна быть открыта для всех без исключения евразийских стран. В ее создании важную роль играют Союзное государство, ОДКБ, Евразийский экономический союз, СНГ и ШОС, подчеркнул Белоусов.
Напомним, Путин в июне поручил проработать систему безопасности в Евразии, эта будущая архитектура должна быть открыта в том числе для стран НАТО.