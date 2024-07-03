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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как Красная армия стремительно освободила Белоруссию

    80 лет назад, 3 июля 1944 года, Красная армия освободила Минск. Это было не просто взятие очередного крупного города. В этот момент обваливался фронт у целой группы немецких армий. И это оказалось настоящим спасением для и без того настрадавшейся от нацистов Белоруссии.

    0 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев Украине придумали новую цель для войны

    При нынешней ситуации с количеством и качеством дронов у ВСУ и возможном получении западных истребителей, на год людского ресурса хватит. А дальше – Западу плевать. Будет Украина – хорошо. Не будет – тоже нормально, ушла красиво.

    2 комментария
    Борис Акимов Борис Акимов Что нас ждет после капитализма

    Сейчас основные наши успехи человечества в экономике измеряют ростом потребления. Если оно растет – хорошо, растет ВВП и прочие показатели. Идеальным человеком становится потребитель, все иные характеристики человека оказываются вторичными. Отсюда нынешние процессы расчеловечивания.

    19 комментариев
    3 июля 2024, 11:55 • Новости дня

    Минобороны показало кадры уничтожения катеров ВСУ возле Новороссийска

    Минобороны показало кадры уничтожения катеров ВСУ возле Новороссийска
    @ Отдел информационного обеспечения Тихоокеанского флота/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Видеозапись ликвидации беспилотных водных катеров украинских военных у города Новороссийск в Краснодарском крае опубликовало российское Минобороны.

    В ролике запечатлено, как ВС России в ночное время уничтожают украинские водные дроны дежурными огневыми средствами Новороссийской военно-морской базы в Черном море, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Всего уничтожено два катера, они следовали в сторону Новороссийска.

    В ночь на среду безэкипажные катера ВСУ атаковали Новороссийск, атаку отбили.

    2 июля 2024, 18:24 • Новости дня
    В ДНР назвали суточные потери Украины

    Кимаковский: ВСУ могут терять до батальона на одном направлении в день

    В ДНР назвали суточные потери Украины
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские вооруженные силы ежесуточно теряют очень много людей в зоне спецоперации, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    ВСУ могут терять в день по одному направлению до батальона, сказал Кимаковский в эфире Первого канала, передает ТАСС.

    По его словам, у российской армии везде в ДНР наблюдаются тактические успехи.

    В мае занимавший тогда пост главы Минобороны России Сергей Шойгу сообщал, что ВСУ потеряли почти 500 тыс. военнослужащих с начала СВО.

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    2 июля 2024, 14:55 • Новости дня
    В США назвали потерю пяти Су-27 в Миргороде недопустимой для ВСУ

    Forbes: Потеря пяти истребителей Су-27 в Миргороде недопустима для ВСУ

    В США назвали потерю пяти Су-27 в Миргороде недопустимой для ВСУ
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинская авиация в результате удара российских войск по военному аэродрому Миргород в Полтавской области понесла одну из самых дорогостоящих потерь с начала спецоперации, пишет американский журнал Forbes.

    Уничтожение российскими военными пяти украинских истребителей Су-27 – «это потери, которые украинцы не могут себе позволить», пишет Forbes, передает ТАСС.

    Ранее во вторник Минобороны России сообщило, что высокоточным ракетным ударом комплексов «Искандер-М» российские военные уничтожили пять и повредили два украинских истребителя Су-27 на военном аэродроме Миргород в Полтавской области. Военкор Александр Коц в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил роль разведки в ударе по аэродрому ВСУ.

    Коментарии (9)
    2 июля 2024, 13:12 • Новости дня
    Коц отметил роль разведки в ударе по аэродрому ВСУ в Миргороде

    Военкор Коц: Уничтожить пять украинских Су-27 на аэродроме удалось благодаря работе разведки

    Коц отметил роль разведки в ударе по аэродрому ВСУ в Миргороде
    @ Кадр из видео

    Tекст: Анастасия Куликова

    Ликвидация самолетов противника на аэродроме подскока – это непростая задача, реализовать которую во многом удалось благодаря работе российской разведки. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказал военкор Александр Коц. Ранее Минобороны сообщило об уничтожении пяти действующих и повреждении двух находящихся на ремонте многоцелевых истребителей Су-27 ВСУ на аэродроме в Миргороде.

    «Миргород является для ВСУ важнейшим аэродромом подскока», – напомнил Александр Коц, военный корреспондент «Комсомольской правды». Он при этом убежден – основная цель российских военных не столько в уничтожении самого аэродрома или взлетно-посадочной полосы (ВПП), сколько в ликвидации авиатехники противника.

    Спикер объясняет: вывести из строя ВПП крайне сложно. В качестве примера он привел атаку США и их союзников на авиабазу Шайрат сирийских правительственных войск в 2017 году. «Тогда был нанесен массированный удар «Томагавками». Но уже через два дня оттуда взлетали советские МиГи», – уточнил военкор.

    Что касается нынешней операции России, спикер считает, что она завершилась успехом благодаря слаженной работе разведки. «Полтавская область – это все же не ближайший тыл, но и на такой большой дальности работает наша разведывательная авиация. Поэтому мы имеем в том числе картинку поражения боевых самолетов. При этом важно понимать, что между обнаружением цели и командой на удар по ней – очень короткий промежуток», – пояснил он.

    Еще одна трудность при проведении подобных операций – это то, что противник во многом ориентируется на данные разведки НАТО. «Получив информацию о нашей подготовке к атаке, ВСУ поднимают самолеты в небо», – детализировал Коц. Кроме того, украинцы идут на хитрости: рисуют очертания самолетов на стоянках, выдавая их за реальные цели.

    Так или иначе, военкор считает, что уничтожение пяти истребителей Су-27 и повреждение еще двух машин станет серьезным ударом для ВСУ. «Эти самолеты используются украинской армией для нанесения ударов по российской территории ракетами западного производства», – напомнил спикер.

    «Более того, на данный момент Украина не производит собственные машины и зависит от иностранных поставок. Я думаю, что сейчас уничтожаются те самолеты, которые были переданы из Восточной Европы, а именно – Польши, Румынии и Чехии. При этом в ближайший год противник надеется получить американские истребители. Они наверняка будут базироваться дальше. Но работа по их обнаружению и уничтожению нами также будет вестись», – заключил собеседник.

    Ранее ВС России нанесли групповой удар по стоянке самолетов ВСУ на аэродроме возле Миргорода в Полтавской области. Как сообщили в Минобороны РФ, в результате было уничтожено пять действующих и повреждено два находящихся на ремонте многоцелевых истребителя Су-27. Ведомство опубликовало кадры объективного контроля, на которых видны горящие самолеты на взлетно-посадочной полосе и в ангарах аэродрома.

    Групповой ракетный удар нанесли расчетами ОТРК «Искандер-М». Авторы Telegram-канала «Военкоры Русской весны» сообщают, что «российский дрон многие часы висел над авиабазой ВСУ и наводил удары». 

    На Украине подтвердили российскую атаку на военный аэродром в Полтавской области. Бывший спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что имеются «определенные потери», но деталей раскрывать не стал. При этом украинские военные паблики раскритиковали командиров украинской армии, которые «держат борта на открытом небе» и «ничему не учатся».

    Российские военные регулярно наносят удары по аэродрому Миргород. Ранее о таковых сообщалось 15 и 16 июня.

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    2 июля 2024, 19:12 • Новости дня
    Киев ответил Орбану отказом на предложение о прекращении огня

    Киев не принял предложение Орбана о прекращении огня для переговоров с Россией

    Киев ответил Орбану отказом на предложение о прекращении огня
    @ Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украине не в первый раз предлагают рассмотреть возможность прекращения огня для переговоров с Россией, однако этот вопрос не может рассматриваться в отрыве от других аспектов урегулирования, заявил замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква, комментируя соответствующее предложение Венгрии.

    «Он [премьер-министр Венгрии Виктор Орбан] высказал свою мысль. Это не первая страна, которая говорит про такие возможные варианты развития событий», – сказал Жовква в эфире украинского телемарафона, передает ТАСС.

    Он добавил, что у Украины на этот счет «довольно четкая, понятная и известная» позиция. «Дело в том, что такие процессы [прекращение огня] не могут рассматриваться в отрыве», – пояснил Жовква.

    Ранее Венгрия предложила Украине рассмотреть возможность прекращения огня с целью начала переговоров с Россией по урегулированию вооруженного конфликта.

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    2 июля 2024, 14:33 • Новости дня
    Венгрия предложила Украине прекратить огонь для переговоров с Россией
    Венгрия предложила Украине прекратить огонь для переговоров с Россией
    @ Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Венгрия предложила Украине рассмотреть возможность прекращения огня с целью начала переговоров с Россией по урегулированию вооруженного конфликта.

    Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве, передает ТАСС.

    «Мы высоко ценим мирные инициативы президента Зеленского и просили его рассмотреть возможность прекращения огня перед началом переговоров», – цитирует агентство Reuters слова Орбана.

    Премьер также отметил, что Венгрия заинтересована в подписании с Украиной двустороннего соглашения по широкому спектру вопросов.

    Ранее в Кремле заявили, что Россия ничего не ждет от визита Орбана в Киев.


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    2 июля 2024, 17:20 • Новости дня
    СМИ: В США и Европе потребовали снять ограничения на удары ВСУ по России

    Defense News: в США и Европе потребовали снять ограничения на удары ВСУ по России

    СМИ: В США и Европе потребовали снять ограничения на удары ВСУ по России
    @ ABACA/Reuters

    Tекст: Кристина Цыцура

    Высокопоставленные чиновники в США и европейских странах, включая генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, выступили за снятие ограничений на удары ВСУ по России, сообщает Defense News.

    По информации издания, после разрешения американской администрации в мае на удары американским оружием по районам РФ возле Харькова, несколько официальных лиц в США и Европе высказались за снятие оставшихся ограничений. Один из таких чиновников, как отмечает Defense News, был Йенс Столтенберг, передает ТАСС.

    Согласно сообщению Defense News, генсек альянса выразил мнение, что боевая линия слишком близко подошла к Харькову, и Украине будет трудно обороняться, если она не сможет ударить по России. Он подчеркнул, что Украина имеет право на самооборону и нанесение ударов по военным объектам на территории России, и что НАТО должно помочь ей в этом.

    Defense News отмечает, что за расширение возможностей ВСУ наносить удары по РФ высказались несколько видных представителей Конгресса США, а также европейские чиновники. Министр обороны Литвы Лауринас Касчюнас подчеркнул, что ограничения при атаках на Украину со стороны России кажутся бессмысленными.


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    3 июля 2024, 03:20 • Новости дня
    Безэкипажные катера атаковали Новороссийск

    Tекст: Антон Антонов

    В Новороссийске отражают атаку безэкипажных катеров, сообщил глава города Андрей Кравченко.

    Кравченко в Telegram призвал жителей не оставаться на «открытом пространстве около моря».

    На днях российские войска ударили по местам хранения и подготовки беспилотных водных украинских катеров.

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    2 июля 2024, 13:08 • Новости дня
    Орбан назвал цель визита в Киев

    Орбан заявил, что прибыл в Киев для урегулирования конфликта на Украине

    Орбан назвал цель визита в Киев
    @ Kay Nietfeld/DPA/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что прибыл в украинскую столицу, чтобы поспособствовать урегулированию украинского конфликта.

    Венгрия с 1 июля стала председателем Совета ЕС, целью венгерского председательства является содействие в решении задач Европейского союза, заявил Орбан, передает ТАСС.

    Он также опубликовал в соцсетях свою фотографию с Владимиром Зеленским.

    Пресс-секретарь Орбана Берталан Хаваши подчеркнул, что темой переговоров политиков стала «возможность достижения мира» на Украине.

    Напомним, во вторник премьер-министр Венгрии прибыл в Киев для переговоров с Зеленским. Орбан заявлял ранее, что завершение конфликта на Украине является одним из главных приоритетов председательства страны в Совете ЕС.

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    3 июля 2024, 08:45 • Новости дня
    Госдеп пригрозил разрешить Украине увеличить дальность ударов по России

    Госдеп: ВСУ увеличат дальность ударов по России в случае расширения фронта

    Госдеп пригрозил разрешить Украине увеличить дальность ударов по России
    @ IMAGO/MediaPunch/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украина увеличит дальность ударов по России в случае расширения фронта, заявил помощник госсекретаря США по вопросам Европы Джеймс О’Брайен во время слушаний в комитете Палаты представителей по международным отношениям.

    По его словам, ранее это была территория, где Россия проводила наступление под Харьковом, но теперь, как сказал на прошлой неделе советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, если Россия расширит этот фронт, Украине разрешат достигать целей на большем расстоянии, передает РИА «Новости».

    Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что администрация США не давала разрешения на применение американского оружия большой дальности для нанесения ударов по территории России.

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    2 июля 2024, 15:14 • Новости дня
    Орбан назвал главный вопрос для ЕС на ближайшие полгода

    Орбан назвал установление мира на Украине приоритетом для ЕС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Вопрос установления мира на украинской территории станет главным в течение шести месяцев председательства Венгрии в Совете ЕС, заявил венгерский премьер Виктор Орбан на встрече с Владимиром Зеленским в Киеве.

    Самым важным для Европы в течение последующих шести месяцев венгерского председательства станет «вопрос войны и мира между Россией и Украиной», заявил Орбан, передает РИА «Новости».

    По словам венгерского политика, он также хотел бы обсудить с Зеленским ситуацию с венгерским меньшинством, проживающим на украинской территории.

    Ранее Орбан заявлял, что Будапешт предложил Киеву рассмотреть возможность прекращения огня с целью начала переговоров с Россией.

    Коментарии (0)
    3 июля 2024, 01:26 • Новости дня
    Орбан рассказал о переговорах с Зеленским

    Орбан предложил Зеленскому «изменить порядок действий» по урегулированию конфликта на Украине

    Орбан рассказал о переговорах с Зеленским
    @ Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что предложил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому «изменить порядок действий» – «сначала объявить о прекращении огня» на Украине, а уже затем «ускорить процесс организации мирных переговоров» с Россией.

    Орбан заявил, что предложил Зеленскому установить прекращение огня, чтобы начать подготовку переговоров с Россией. Однако, по словам премьера, у Зеленского возникли «сомнения по этому поводу», идея ему «не очень понравилась». «Он сказал: давайте поразмышляем, давайте подумаем об этом», – приводит слова Орбана ТАСС со ссылкой на Die Weltwoche.

    Как заявил глава правительства Венгрии, у Зеленского «в прошлом был неудачный опыт с прекращением огня, которое, по его мнению, шло не на пользу Украине», в связи с чем украинский лидер «объяснил свои пределы возможного».

    Орбан сказал, что хотел «объяснить Зеленскому, что времени становится все меньше и важно установить мир», но не планировал «в чем-то убеждать» украинскую сторону. Как заявил Орбан, он хотел «понять и прояснить» позицию Зеленского, выяснив, на что тот «готов пойти», когда речь идет о мире.

    Напомним, Венгрия предложила Украине рассмотреть возможность прекращения огня с целью начала переговоров с Россией по урегулированию вооруженного конфликта. Киев ответил отказом на предложение Орбана.

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    2 июля 2024, 21:46 • Новости дня
    Пентагон: Украинские пилоты завершили в США обучение управлению F-16

    Tекст: Кристина Цыцура

    Несколько украинских летчиков завершили обучение по управлению американскими истребителями F-16 в США и отправились на дальнейшую подготовку в Европу, сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер на брифинге.

    «В настоящее время более десятка украинских летчиков проходят обучение по управлению F-16 в Дании и США», – передает ТАСС его слова.

    Представитель Пентагона отказался сообщить точное количество украинских пилотов, проходящих обучение по управлению американскими истребителями.

    Ранее Вашингтон признал проблемы с подготовкой украинских пилотов на F-16.

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    3 июля 2024, 11:29 • Новости дня
    МИД КНР ответил на заявление Стубба о разрешении конфликта на Украине

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Россия и Китай являются крупными независимыми странами, поддерживающими контакты друг с другом по урегулированию на украинской территории, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, говоря о словах президента Финляндии Александра Стубба о том, что Пекин может закончить кризис на Украине.

    Россия и Китай – это независимые страны, и Китай не является создателем украинского кризиса и его стороной, сказала Мао Нин, передают «Ведомости» со ссылкой на The Paper.

    Китайская сторона выступает за мир и диалог, поддерживает связь со всеми сторонами конфликта, включая Россию. Китай продолжит «играть конструктивную роль» в урегулировании кризиса.

    Ранее Стубб заявлял, что глава КНР Си Цзиньпин может позвонить президенту России Владимиру Путину и разрешить конфликт на Украине, поскольку российская сторона якобы сильно зависит от китайской.

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    3 июля 2024, 06:56 • Новости дня
    Взрыв прогремел в Одессе

    Tекст: Антон Антонов

    В Одесской области прозвучала воздушная тревога, в Одессе прогремел взрыв, сообщают украинские СМИ.

    Воздушная тревога действует еще в нескольких регионах Украины, передает ТАСС.

    Напомним, также сообщалось о взрыве в Харькове.


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    2 июля 2024, 13:35 • Новости дня
    Средства ПВО уничтожили шесть ракет Storm Shadow за сутки
    Средства ПВО уничтожили шесть ракет Storm Shadow за сутки
    @ Кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили шесть британских крылатых ракет Storm Shadow и французскую управляемую авиабомбу Hammer, сообщило Минобороны России.

    Средства ПВО также сбили снаряд РСЗО HIMARS и 81 беспилотник, включая турецкий Bayraktar TB2, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Группировка «Север» поразила живую силу и технику 57-й, 115-й механизированных бригад ВСУ и 113-й бригады теробороны у Чумаково, Юнаковки (Сумская область), Сотницкого Казачка и Липцов (Харьковская область), отразила две контратаки украинских штурмовиков центра сил специальных операций «Восток» и 36-й бригады морской пехоты.

    Украинская сторона в зоне ответственности группировки потеряла до 70 человек, боевую бронированную машину, немецкую САУ Panzerhaubitze-2000, американскую гаубицу М198 и гаубицу Д-30.

    Группировка «Запад» заняла более выгодные рубежи и поразила формирования 14-й и 115-й механизированных, 3-й штурмовой бригад ВСУ у Першотравневого (Харьковская область), Надии и Стельмаховки (ЛНР).

    ВСУ в зоне ответственности этой группировки потеряли свыше 475 человек, танк, БМП, гаубицу 2А65 «Мста-Б», машину РСЗО «Град». Уничтожены три украинских склада артиллерийских боеприпасов.

    «Южная» группировка войск улучшила положение по переднему краю, поразила живую силу и технику 56-й мотопехотной бригады ВСУ у Калинины в ДНР и отразила контратаку штурмовиков 214-го отдельного батальона «Опфор». В зоне ответственности этой группировки ВСУ потеряли более 635 человек, две боевые бронированные машины.

    При контрбатарейной борьбе поражены британская гаубица FH-70, гаубица М198, орудие Д-20, британская гаубица L-119 и две американские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50. В зоне ответственности группировки уничтожено шесть полевых складов боеприпасов ВСУ.

    Группировка «Центр» улучшила тактическое положение и поразила формирования 47-й механизированной бригады ВСУ и 109-й бригады теробороны у Розовки, Новгородского и Новоселки Первой в ДНР. Отражены шесть контратак украинских штурмовиков.

    Украинская сторона в зоне ответственности группировки потеряла до 440 человек, две боевые бронированные машины и гаубицу Д-30.

    Группировка «Восток» заняла более выгодные рубежи и поразила живую силу и технику 58-й мотопехотной бригады ВСУ у Урожайного в ДНР, отразила контратаку 123-й бригады теробороны.

    В зоне ответственности этой группировки ВСУ потеряли до 110 человек, американскую гаубицу М777, гаубицу М198, две САУ 2С1 «Гвоздика» и противотанковую пушку МТ-12 «Рапира».

    Группировка «Днепр» поразила живую силу и технику 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 35-й бригады морской пехоты у Малой Токмачки и Жеребянки в Запорожской области. Там украинская сторона потеряла до 70 человек и станцию радиоэлектронной борьбы.

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