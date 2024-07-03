Си Цзиньпин: Китай поддерживает присоединение Казахстана к БРИКС

Названа стоимость изъятой у Невзоровых недвижимости

Кадастровая стоимость изъятой у Невзоровых недвижимости превысила 35 млн рублей

Tекст: Кристина Цыцура

Эти данные были опубликованы на портале Росреестра, передает ТАСС.

Согласно этой информации, кадастровая стоимость участка земли площадью 1180 кв. метров в поселке Лисий Нос на Новоцентральной улице, 46, оценивается в 10 122 684,99 рубля, участка площадью 1198 кв. метров на той же улице под номером 40 – в 9 197 885,56 рубля, участка земли площадью 1241 кв. метр под номером 44 – в 10 765 288,43 рубля. Дата оценки указана как 1 января 2022 года.

Суд также передал в доход казны двухэтажное здание с каменными стенами площадью 134,7 кв. метров на Новоцентральной улице, 44А, и двухэтажный деревянный дом, построенный в 1960 году, площадью 112 кв. метров под номером 40А. Кадастровая стоимость первого составляет 1 609 101,11 рубля, второго – 3 528 118,66 рубля с датой оценки 1 января 2023 года.

Ранее суд в Петербурге признал Невзорова и его жену экстремистским объединением и лишил имущества.

