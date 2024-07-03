Си Цзиньпин прибыл в резиденцию президента Казахстана для переговоров с Токаевым

Грузинский кейс может со временем быть взят на вооружение новым руководством Украины. Потеря территорий – меньшее из зол в сравнении с полной утратой государственности и грозящей Украине демографической катастрофой.22 комментария
Грузинский кейс может со временем быть взят на вооружение новым руководством Украины. Потеря территорий – меньшее из зол в сравнении с полной утратой государственности и грозящей Украине демографической катастрофой.22 комментария
Сейчас основные наши успехи человечества в экономике измеряют ростом потребления. Если оно растет – хорошо, растет ВВП и прочие показатели. Идеальным человеком становится потребитель, все иные характеристики человека оказываются вторичными. Отсюда нынешние процессы расчеловечивания.14 комментариев
Это не ислам делает людей опасными психопатами – наоборот, опасные психопаты приспосабливают знамя ислама под свои нужды. Не было бы его – приспособили бы еще что-нибудь.28 комментариев
Кадастровая стоимость изъятой у Невзоровых недвижимости превысила 35 млн рублей
Эти данные были опубликованы на портале Росреестра, передает ТАСС.
Согласно этой информации, кадастровая стоимость участка земли площадью 1180 кв. метров в поселке Лисий Нос на Новоцентральной улице, 46, оценивается в 10 122 684,99 рубля, участка площадью 1198 кв. метров на той же улице под номером 40 – в 9 197 885,56 рубля, участка земли площадью 1241 кв. метр под номером 44 – в 10 765 288,43 рубля. Дата оценки указана как 1 января 2022 года.
Суд также передал в доход казны двухэтажное здание с каменными стенами площадью 134,7 кв. метров на Новоцентральной улице, 44А, и двухэтажный деревянный дом, построенный в 1960 году, площадью 112 кв. метров под номером 40А. Кадастровая стоимость первого составляет 1 609 101,11 рубля, второго – 3 528 118,66 рубля с датой оценки 1 января 2023 года.
Ранее суд в Петербурге признал Невзорова и его жену экстремистским объединением и лишил имущества.
Кимаковский: ВСУ могут терять до батальона на одном направлении в день
ВСУ могут терять в день по одному направлению до батальона, сказал Кимаковский в эфире Первого канала, передает ТАСС.
По его словам, у российской армии везде в ДНР наблюдаются тактические успехи.
В мае занимавший тогда пост главы Минобороны России Сергей Шойгу сообщал, что ВСУ потеряли почти 500 тыс. военнослужащих с начала СВО.
Пограничники перешли на усиленный режим охраны госграницы, развернуты силы специальных операций, на позиции выведены ракетные системы «Полонез», сообщил Лукашенко, передает ТАСС.
По его словам, Москва и Минск координируют действия в сфере воздушной обороны. При этом Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия не намерена вступать в боевые действия. «Мы знаем, откуда они пойдут (НАТО в случае попыток эскалации ситуации). Мы предусмотрели все. Мы перекрыли как южную границу, так и западную», – пояснил он.
Ранее начальник Генштаба ВС Белоруссии – первый замглавы Минобороны генерал-майор Павел Муравейко заявил о непростой обстановке на границе с Украиной. В Кремле назвали проблемой России концентрацию войск Украины у границ Белоруссии.
Forbes: Потеря пяти истребителей Су-27 в Миргороде недопустима для ВСУ
Уничтожение российскими военными пяти украинских истребителей Су-27 – «это потери, которые украинцы не могут себе позволить», пишет Forbes, передает ТАСС.
Ранее во вторник Минобороны России сообщило, что высокоточным ракетным ударом комплексов «Искандер-М» российские военные уничтожили пять и повредили два украинских истребителя Су-27 на военном аэродроме Миргород в Полтавской области. Военкор Александр Коц в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил роль разведки в ударе по аэродрому ВСУ.
Эксперт по ЖКХ Степура дал рекомендации, как действовать против неправильно установивших кондиционер соседей
«По закону отведение конденсата может быть сделано как на улицу, так и в канализацию. При выведении конденсата наружу капающая вода не должна попадать на ограждающие конструкции оконных заполнений (подоконник и т. п.) и площадки перед входом в жилые здания. Это определено, например, в нормативах Москвы по эксплуатации жилищного фонда», – говорит Степура. Он поясняет, что отвод конденсата в канализацию делают, как правило, при проектной установке кондиционеров сразу при постройке дома.
«Если капает вода с чужого кондиционера на ваш подоконник, вы не высыпаетесь, а сосед не реагирует на замечания, то необходимо обратиться в управляющую организацию, которая обязана обеспечить выполнение установленных нормативов. Если же и управляющая организация не отреагирует, то следует обращаться в жилищную инспекцию на невыполнение управляющей организацией своих обязанностей», – заключил Степура.
Минобороны: Российские военные уничтожили пять и повредили два Су-27 ВСУ на аэродроме Миргород
В Telegram-канале ведомства указано, что в результате удара ликвидировано пять действующих и повреждено два находящихся на ремонте многоцелевых истребителей Су-27.
Ведомство опубликовало кадры объективного контроля, на которых видны горящие самолеты на взлетно-посадочной полосе и в ангарах аэродрома.
Ранее российские войска поразили места хранения и подготовки безэкипажных катеров ВСУ.
Экс-заместителя главы Минобороны Иванова обвинили в получении взятки в более 1,18 млрд рублей
Изначально сообщалось о том, что Иванов обвиняется в получении взятки в размере 1,125 млрд рублей, передает ТАСС.
По словам источника агентства, в ходе предварительного следствия установлено, что Иванов вместе с другими участниками и неустановленными лицами, действуя как организованная группа, с октября 2018 года по декабрь 2023 года лично получили взятку в особо крупном размере от соучредителя ООО «Олимпситистрой» и других представителей этой организации, а также от представителей ООО «Оборонспецстрой» на общую сумму не менее 1,185 млрд рублей.
Взятка была предоставлена за действия, совершенные в пользу упомянутых юридических лиц и их представителей, к которым Иванов способствовал в связи с его должностным положением. Часть незаконно полученных денежных средств Иванов и его сообщники накапливали на банковских счетах в различных финансовых учреждениях. Сейчас Иванов арестован.
Из снявших свои кандидатуры 127 представляют левые силы, 75 – поддерживающих действующего президента Эммануэля Макрона, передает Forbes со ссылкой на Le Monde.
По данным Reuters, так они намерены избежать раскола голосов противников «Национального объединения» и не допустить получения этой партией большинства в парламенте.
Правая партия «Национальное объединение» стала лидером в первом туре внеочередных парламентских выборов во Франции.
Военкор Коц: Уничтожить пять украинских Су-27 на аэродроме удалось благодаря работе разведки
«Миргород является для ВСУ важнейшим аэродромом подскока», – напомнил Александр Коц, военный корреспондент «Комсомольской правды». Он при этом убежден – основная цель российских военных не столько в уничтожении самого аэродрома или взлетно-посадочной полосы (ВПП), сколько в ликвидации авиатехники противника.
Спикер объясняет: вывести из строя ВПП крайне сложно. В качестве примера он привел атаку США и их союзников на авиабазу Шайрат сирийских правительственных войск в 2017 году. «Тогда был нанесен массированный удар «Томагавками». Но уже через два дня оттуда взлетали советские МиГи», – уточнил военкор.
Что касается нынешней операции России, спикер считает, что она завершилась успехом благодаря слаженной работе разведки. «Полтавская область – это все же не ближайший тыл, но и на такой большой дальности работает наша разведывательная авиация. Поэтому мы имеем в том числе картинку поражения боевых самолетов. При этом важно понимать, что между обнаружением цели и командой на удар по ней – очень короткий промежуток», – пояснил он.
Еще одна трудность при проведении подобных операций – это то, что противник во многом ориентируется на данные разведки НАТО. «Получив информацию о нашей подготовке к атаке, ВСУ поднимают самолеты в небо», – детализировал Коц. Кроме того, украинцы идут на хитрости: рисуют очертания самолетов на стоянках, выдавая их за реальные цели.
Так или иначе, военкор считает, что уничтожение пяти истребителей Су-27 и повреждение еще двух машин станет серьезным ударом для ВСУ. «Эти самолеты используются украинской армией для нанесения ударов по российской территории ракетами западного производства», – напомнил спикер.
«Более того, на данный момент Украина не производит собственные машины и зависит от иностранных поставок. Я думаю, что сейчас уничтожаются те самолеты, которые были переданы из Восточной Европы, а именно – Польши, Румынии и Чехии. При этом в ближайший год противник надеется получить американские истребители. Они наверняка будут базироваться дальше. Но работа по их обнаружению и уничтожению нами также будет вестись», – заключил собеседник.
Ранее ВС России нанесли групповой удар по стоянке самолетов ВСУ на аэродроме возле Миргорода в Полтавской области. Как сообщили в Минобороны РФ, в результате было уничтожено пять действующих и повреждено два находящихся на ремонте многоцелевых истребителя Су-27. Ведомство опубликовало кадры объективного контроля, на которых видны горящие самолеты на взлетно-посадочной полосе и в ангарах аэродрома.
Групповой ракетный удар нанесли расчетами ОТРК «Искандер-М». Авторы Telegram-канала «Военкоры Русской весны» сообщают, что «российский дрон многие часы висел над авиабазой ВСУ и наводил удары».
На Украине подтвердили российскую атаку на военный аэродром в Полтавской области. Бывший спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что имеются «определенные потери», но деталей раскрывать не стал. При этом украинские военные паблики раскритиковали командиров украинской армии, которые «держат борта на открытом небе» и «ничему не учатся».
Российские военные регулярно наносят удары по аэродрому Миргород. Ранее о таковых сообщалось 15 и 16 июня.
Туск: Польша согласна на военное сотрудничество с Германией вместо репараций за Вторую мировую войну
По словам Туска, вместо репараций за Вторую мировую Варшаву устроит военное сотрудничество с Берлином, передает РИА «Новости».
В свою очередь Шольц в очередной раз заявил, что Германия не намерена выплачивать репарации Польше. При этом он выразил готовность выплатить компенсации живущим жертвам оккупации.
Ранее в Польше назвали закрытым вопрос репараций для Польши от Германии.
Суд в Петербурге признал Невзорова и его жену экстремистским объединением
Суд удовлетворил иск прокурора Петербурга и запретил в России деятельность объединения, членами которого являются супруги Невзоровы, в связи с осуществлением экстремистской деятельности, передает ТАСС.
Кроме того, имущество Невзоровых в России обращено в доход государства.
В прошлом году Невзоров был заочно приговорен к восьми годам лишения свободы за фейки об армии России.
Киев не принял предложение Орбана о прекращении огня для переговоров с Россией
«Он [премьер-министр Венгрии Виктор Орбан] высказал свою мысль. Это не первая страна, которая говорит про такие возможные варианты развития событий», – сказал Жовква в эфире украинского телемарафона, передает ТАСС.
Он добавил, что у Украины на этот счет «довольно четкая, понятная и известная» позиция. «Дело в том, что такие процессы [прекращение огня] не могут рассматриваться в отрыве», – пояснил Жовква.
Ранее Венгрия предложила Украине рассмотреть возможность прекращения огня с целью начала переговоров с Россией по урегулированию вооруженного конфликта.
В ноте содержится призыв к остановке кощунственных действий и безнравственной кампании по ликвидации объектов советского военно-мемориального наследия, передает ТАСС со ссылкой на сообщение посольства.
Эта кампания направлена на пересмотр итогов Второй мировой войны, российская сторона требует вернуть памятники на прежние места.
Ранее сообщалось, что в Эстонии начали сносить надгробия советских солдат на кладбище Техумарди на острове Сааремаа, где захоронены почти 300 советских воинов. Местные власти заявили, что после перезахоронения плиты с именами обратно не поставят.
Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве, передает ТАСС.
«Мы высоко ценим мирные инициативы президента Зеленского и просили его рассмотреть возможность прекращения огня перед началом переговоров», – цитирует агентство Reuters слова Орбана.
Премьер также отметил, что Венгрия заинтересована в подписании с Украиной двустороннего соглашения по широкому спектру вопросов.
Ранее в Кремле заявили, что Россия ничего не ждет от визита Орбана в Киев.
Defense News: в США и Европе потребовали снять ограничения на удары ВСУ по России
По информации издания, после разрешения американской администрации в мае на удары американским оружием по районам РФ возле Харькова, несколько официальных лиц в США и Европе высказались за снятие оставшихся ограничений. Один из таких чиновников, как отмечает Defense News, был Йенс Столтенберг, передает ТАСС.
Согласно сообщению Defense News, генсек альянса выразил мнение, что боевая линия слишком близко подошла к Харькову, и Украине будет трудно обороняться, если она не сможет ударить по России. Он подчеркнул, что Украина имеет право на самооборону и нанесение ударов по военным объектам на территории России, и что НАТО должно помочь ей в этом.
Defense News отмечает, что за расширение возможностей ВСУ наносить удары по РФ высказались несколько видных представителей Конгресса США, а также европейские чиновники. Министр обороны Литвы Лауринас Касчюнас подчеркнул, что ограничения при атаках на Украину со стороны России кажутся бессмысленными.