Евросоюзу нужны те, кто готов бросить на противостояние с Россией все силы, а всему прочему уделить внимание исключительно по остаточному принципу. Именно так можно объяснить новые назначения на руководящие посты ЕС. Сыграть в «договорняк» с таким руководством ЕС не получится.0 комментариев
В Китае назвали поездку Си Цзиньпина на саммит ШОС важным дипломатическим жестом
Global Times: Поездка Си Цзиньпина на саммит ШОС является важным дипломатическим жестом
Визит председателя КНР Си Цзиньпина на саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане, а также поездка в Таджикистан станут важными дипломатическими жестами Китая, сообщило издание Global Times.
Ожидается, что визит Си Цзиньпина придаст мощный импульс созданию сообщества ШОС с общим будущим, передает ТАСС.
В саммитах ШОС председатель КНР принимает участие с 2013 года. Он часто говорил о необходимости продвижения «шанхайского духа» – принципа объединения, предполагающего взаимное доверие, выгоду, равенство, консультации, уважение культурного разнообразия и стремление к общему развитию.
Директор Института России, Восточной Европы и Центральной Азии (ИРВЕЦА) Китайской академии общественных наук Сунь Чжуанчжи считает, что участие главы КНР в саммите укрепит усилия ШОС по совместной работе, повысит качество и уровень сотрудничества сразу в нескольких областях.
Директор Центра российских исследований Китайского народного университета Гуань Сюэлин отмечает, что саммит ШОС будет говорить о растущем влиянии и международном статусе организации. ШОС стала важной для поддержания мира и стабильности в регионе.
При этом организация также сталкивается со многими вызовами, подчеркивает сотрудник ИРВЕЦА Чжао Хуэйжун. По словам эксперта, все больше развивающихся стран отдают предпочтение ШОС из-за приверженности «шанхайскому духу». Однако организация сталкивается с гораздо более сложными вызовами в связи с мировой обстановкой.
Чжао Хуэйжун отмечает, что ШОС следует продолжать сотрудничество в духе борьбы с тремя силами зла – сепаратизмом, экстремизмом и терроризмом, а также решать проблемы климата, реагировать на кибератаки и совершенствовать безопасность в сфере ИИ.
Си Цзиньпин 2-4 июля совершит государственный визит в Казахстан и примет участие в саммите ШОС, который пройдет 4 июля в Астане.