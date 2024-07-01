В Китае назвали поездку Си Цзиньпина на саммит ШОС важным дипломатическим жестом

Global Times: Поездка Си Цзиньпина на саммит ШОС является важным дипломатическим жестом

Tекст: Елизавета Шишкова

Ожидается, что визит Си Цзиньпина придаст мощный импульс созданию сообщества ШОС с общим будущим, передает ТАСС.

В саммитах ШОС председатель КНР принимает участие с 2013 года. Он часто говорил о необходимости продвижения «шанхайского духа» – принципа объединения, предполагающего взаимное доверие, выгоду, равенство, консультации, уважение культурного разнообразия и стремление к общему развитию.

Директор Института России, Восточной Европы и Центральной Азии (ИРВЕЦА) Китайской академии общественных наук Сунь Чжуанчжи считает, что участие главы КНР в саммите укрепит усилия ШОС по совместной работе, повысит качество и уровень сотрудничества сразу в нескольких областях.

Директор Центра российских исследований Китайского народного университета Гуань Сюэлин отмечает, что саммит ШОС будет говорить о растущем влиянии и международном статусе организации. ШОС стала важной для поддержания мира и стабильности в регионе.

При этом организация также сталкивается со многими вызовами, подчеркивает сотрудник ИРВЕЦА Чжао Хуэйжун. По словам эксперта, все больше развивающихся стран отдают предпочтение ШОС из-за приверженности «шанхайскому духу». Однако организация сталкивается с гораздо более сложными вызовами в связи с мировой обстановкой.

Чжао Хуэйжун отмечает, что ШОС следует продолжать сотрудничество в духе борьбы с тремя силами зла – сепаратизмом, экстремизмом и терроризмом, а также решать проблемы климата, реагировать на кибератаки и совершенствовать безопасность в сфере ИИ.

Си Цзиньпин 2-4 июля совершит государственный визит в Казахстан и примет участие в саммите ШОС, который пройдет 4 июля в Астане.