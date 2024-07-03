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Правительство учло в поправках к налоговым изменениям предложения бизнеса и депутатов
Силуанов: Кабмин учел в поправках к налоговым изменениям предложения бизнеса и депутатов
Правительство России внесло в Госдуму поправки к проекту закона о модернизации налоговой системы, предложения бизнеса и депутатов были учтены, заявил глава Минфина Антон Силуанов, его слова приводит пресс-служба министерства.
По его словам, правительство России внесло в Госдуму поправки к законопроекту о модернизации налоговой системы ко второму чтению с учетом предложений бизнеса и парламентариев, озвученные во время общественных обсуждений законопроекта, передает ТАСС.
Силуанов добавил, что часть поправок будет внесена непосредственно депутатами, многие из которых поддерживаются, в том числе касающиеся северных надбавок при расчете ставки НДФЛ, и другие. При этом в виде отдельного постановления правительства будет также оформлен федеральный инвестиционный налоговый вычет.
Кроме того, Минфин в рамках поправок к проекту, в частности, предлагает увеличить налоговый вычет за сдачу нормативов ГТО до 18 тыс. рублей. Также министерство предлагает выровнять налоговые условия для операций с цифровыми финансовыми активами (ЦФА) с операциями с ценными бумагами, установив ставки по НДФЛ на уровне не выше 15%.
Кроме того, Минфин предлагает установить единый размер фиксированного НДФЛ для владельцев пяти и более контролируемых иностранных компаний (КИК) в сумме 25 млн рублей.
Напомним, в начале июня правительство внесло на рассмотрение Госдумы поправки в Налоговый кодекс, направленные на установление в России более справедливой налоговой системы, в том числе вводящие прогрессивную шкалу налога на доходы физических лиц (НДФЛ).