Захарова прокомментировала сравнение Эрдогана с Хусейном главой МИД Израиля

Tекст: Валерия Городецкая

«То, что произошло по вине США в Ираке, стало синонимом абсолютного зла американской внешней политики, ее преступного характера и разрушительной направленности, – написала Захарова в своем Telegram-канале. – Не означают ли эти слова израильского министра одобрения подобной международной деятельности?».

США, Британия и другие натовские страны напали на Ирак под ложным предлогом, этому предшествовало вранье Вашингтона о том, что Ирак обладает оружием массового поражения, заявила дипломат.

«Потом последовала незаконная оккупация западниками Ирака, преступное убийство законного руководителя суверенного государства, цепочка безумных казней и расправ над официальными лицами и мирными гражданами, многолетнее глумление над иракской государственностью», – продолжила Захарова.

При этом «никто даже не считал, сколько погибло гражданских», а иракские военные были вынуждены уйти в подполье и «не без западного участия превратились в ИГИЛ*» («Исламское государство*», ИГ, запрещена в России), указала она.

Ранее глава израильского МИД Исраэль Кац заявил, что президент Турции Тайип Эрдоган может повторить судьбу Саддама Хусейна, если вторгнется в Израиль. После этого в Турции предсказали премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху участь Гитлера.