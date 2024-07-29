Введение самого понятия «русофобия» в юридическую практику давно напрашивалось – и соответствует ожиданиям значительной части общества. Это своего рода поворотный момент, потому что до сих пор преследования и унижение национального достоинства, дискредитация национальных традиций касались какого угодно народа, только не русского.2 комментария
Захарова прокомментировала сравнение Эрдогана с Хусейном главой МИД Израиля
Убийство экс-президента Ирака Саддама Хусейна стало результатом преступной внешней политики США, слова главы МИД Израиля о том, что Эрдоган может повторить судьбу Хусейна, могут говорить о том, что Тель-Авив поддерживает подобную международную деятельность, заявила глава МИД Мария Захарова.
«То, что произошло по вине США в Ираке, стало синонимом абсолютного зла американской внешней политики, ее преступного характера и разрушительной направленности, – написала Захарова в своем Telegram-канале. – Не означают ли эти слова израильского министра одобрения подобной международной деятельности?».
США, Британия и другие натовские страны напали на Ирак под ложным предлогом, этому предшествовало вранье Вашингтона о том, что Ирак обладает оружием массового поражения, заявила дипломат.
«Потом последовала незаконная оккупация западниками Ирака, преступное убийство законного руководителя суверенного государства, цепочка безумных казней и расправ над официальными лицами и мирными гражданами, многолетнее глумление над иракской государственностью», – продолжила Захарова.
При этом «никто даже не считал, сколько погибло гражданских», а иракские военные были вынуждены уйти в подполье и «не без западного участия превратились в ИГИЛ*» («Исламское государство*», ИГ, запрещена в России), указала она.
Ранее глава израильского МИД Исраэль Кац заявил, что президент Турции Тайип Эрдоган может повторить судьбу Саддама Хусейна, если вторгнется в Израиль. После этого в Турции предсказали премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху участь Гитлера.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ