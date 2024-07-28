Эрдоган дал пощечину ребенку, не поцеловавшего ему руку

Tекст: Дарья Григоренко

Дети поднялись на сцену, чтобы получить подарок от президента на церемонии вручения ключей от квартир пострадавшим от землетрясения жителям в его родном городе Ризе. Отмечается, что пятилетний ребенок, младший в семье, быстро подошел к Эрдогану и молча смотрел на него, пишет РБК.

Ребенок, приблизившись к главе государства, не выказал ему почтения. В этот момент Эрдоган слегка хлопает его по лицу, а стоящий рядом мужчина объясняет мальчику, что нужно сделать, после чего тот прикладывается к руке. После этого к турецкому лидеру подошел старший мальчик и обнял президента, передает РИА «Новости».



Согласно турецким обычаям, младшие должны поцеловать руку старшего и приложить ее ко лбу, чтобы проявить ему уважение.

Видео опубликовала в Facebook* (принадлежит Meta*, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) газета Cumhuriyet.





Ранее сообщалось, что Эрдоган раздал деньги детям на избирательном участке в Стамбуле. Отмечается, что президент Турции не впервые прибегает к подобному жесту: он раздавал деньги в феврале в ходе посещения зоны разрушительных землетрясений на юго-востоке страны.

