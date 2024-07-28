Русофобия перестала маскироваться под борьбу с режимом, а нормально воплотилась в тотальную отмену по расовому и национальному признаку. Русскому признаку. И получилось, что в России любое действие против представителей этнических диаспор – это разжигание национальной розни, геноцид и холокост… кроме тех случаев, когда это направлено против русских.27 комментариев
ПВО сбила два украинских беспилотника над Белгородской областью
Дежурные средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью около 21.40 мск, сообщает Минобороны России.
«Дежурные средства ПВО уничтожили два украинских беспилотных летательных аппарата над Белгородской областью», – говорится в Telegram-канале военного ведомства.
Ранее средствами ПВО был перехвачен и уничтожен 21 украинский беспилотник над территорией России.