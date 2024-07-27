Боевики «Азова» отменили выступление в Германии из-за протеста немцев

Tекст: Вера Басилая

Издание пишет, что несколько левых групп и организаций выступили против выступления «Азова» (организация признана террористической в России и запрещена), из-за «правоэкстремистских и фашистских традиций» организации. Отмечается, что «Азов» собирался поделиться боевым опытом и призвать вступить в ряды ВСУ, передает РИА «Новости».

Левые объединение назвали турне украинских экстремистов «невыносимым проявлением фашизма и милитаризма» и подали заявку на акцию протеста, к которой собралась присоединиться партия «Союз Сары Вагенкнехт».

В партии назвали невороятным скандалом, тот факт, что в Берлине может состояться такое прославляющее войну мероприятие, организованное правоэкстремистской организацией, сторонниками пособника нацистов Степана Бандеры.

Как отмечает Berliner Zeitung, мероприятия «Азова» в Гамбурге, Роттердаме, Кельне и Брюсселе тоже отменили, но в Варшаве и Вильнюсе они все-таки состоятся.

Ранее администрация США сняла запрет на поставки вооружений неонацистской бригаде спецназначения Нацгвардии Украины «Азов».