Для сохранения власти американские и британские политики должны лишь дурачить своих избирателей. Все остальное граждане предпринимают самостоятельно. Это делает обе державы опасными противниками, поскольку народ там привык подчиняться своим правителям даже в самых безумных предприятиях.0 комментариев
Источник: Серебрякова могут выдать из Турции в Россию после суда
Подозреваемого в подрыве автомобиля в Москве Евгения Серебрякова могут передать российским властям после решения турецкого суда о его аресте, сообщил источник, близкий к турецкой правоохранительной системе.
Суд должен пройти в ближайшее время, на нем решится вопрос об аресте подозреваемого, сказал собеседник ТАСС.
После этого Серебрякова могут передать российской стороне, передача может пройти в аэропорту города Бодрума.
В среду при взрыве автомобиля в Москве пострадал участник СВО и его супруга. МВД уточнило, что в действие было приведено взрывное устройство. Подозреваемого Евгения Серебрякова задержали в Турции, куда он въехал как турист.