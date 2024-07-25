Для сохранения власти американские и британские политики должны лишь дурачить своих избирателей. Все остальное граждане предпринимают самостоятельно. Это делает обе державы опасными противниками, поскольку народ там привык подчиняться своим правителям даже в самых безумных предприятиях.0 комментариев
Подозреваемый в подрыве машины в Москве Серебряков действовал в составе группы
Подозреваемый в подрыве машины в столице Евгений Серебряков действовал в составе группы, заявил источник в правоохранительных органах.
У следствия есть основания полагать, что подозреваемый действовал в составе преступной группы, в этой группе были распределены роли, сказал собеседник ТАСС.
Серебряков был исполнителем, принимаются меры для установления заказчика и организатора преступления.
В среду при взрыве автомобиля в Москве пострадал участник СВО и его супруга. МВД уточнило, что в действие было приведено взрывное устройство. Подозреваемого Евгения Серебрякова задержали в Турции, куда он въехал как турист.