Ситуация с Камалой Харрис еще раз демонстрирует растущее пренебрежение западных элит к воле народа. И это элитам может стоить очень дорого. Об этом Камале с каждого угла, из каждого микрофона в ходе предвыборной кампании будут напоминать республиканцы.0 комментариев
В Авдеевке обнаружили 47 тел мирных жителей
Следователи обнаружили в Авдеевке 47 тел мирных жителей, опознаны только 24
Российские следователи обнаружили в недавно освобожденной Авдеевке в ДНР 47 тел мирных жителей, из которых опознаны только 24; из-за серьезных разрушений для поиска погибших приходится привлекать тяжелую технику, сообщил руководитель отдела криминалистики регионального главка СК.
По его словам, в 2024 году обнаружено 47 трупов погибших в результате проведения боевых действий мирных граждан, опознаны 24 человека, искать тела тяжело из-за значительных разрушений в Авдеевке, передает РИА «Новости».
«Идет очень большое количество обращений от лиц, которые ищут своих родственников, которые проживали на территории Авдеевки. Они все не остаются без внимания, от всех получается генетический материал с целью идентификации», – добавил сотрудник следственного управления.
По его словам, число обнаруженных погибших в результате боевых действий увеличивается с каждым днем.
Ранее Россия обвинила США в поддержке преступлений против мирных граждан.