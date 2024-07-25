Следователи обнаружили в Авдеевке 47 тел мирных жителей, опознаны только 24

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, в 2024 году обнаружено 47 трупов погибших в результате проведения боевых действий мирных граждан, опознаны 24 человека, искать тела тяжело из-за значительных разрушений в Авдеевке, передает РИА «Новости».

«Идет очень большое количество обращений от лиц, которые ищут своих родственников, которые проживали на территории Авдеевки. Они все не остаются без внимания, от всех получается генетический материал с целью идентификации», – добавил сотрудник следственного управления.

По его словам, число обнаруженных погибших в результате боевых действий увеличивается с каждым днем.

Ранее Россия обвинила США в поддержке преступлений против мирных граждан.