Москвич выплатил алименты на 10 млн рублей из-за угрозы продажи «Теслы»

Tекст: Вера Басилая

Запрет на продажу зарегистрированного за жителем электромобиля Tesla Model 3 был установлен из-за его долга по алиментам двум сыновьям, который достиг более 10 млн рублей. Кроме того, судебный пристав запретил должнику выезжать из России, а также временно ограничил в водительских правах, следует из сообщения на сайте ГУ ФССП по Москве.

Пристав также наложил взыскание на зарплату мужчины, который занимал руководящую должность в одном из столичных банков, а также арестовали электромобиль, который собирались выставить на торги.

После того как должнику объяснили, что он может лишиться транспортного средства, он оперативно погасил долг по алиментам своим детям.

Ранее в ФССП предложили запретить неплательщикам алиментов ходить на футбол.