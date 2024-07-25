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Больницы обяжут предоставлять священникам доступ к пациентам
Профильный комитет Госдумы по охране здоровья одобрил поправку, которая обязывает медицинские организации предоставлять священнослужителям возможность посещать пациентов для проведения богослужений, включая посещения в реанимации.
Эта норма предложена в качестве поправки ко второму чтению законопроекта, касающегося привлечения медработников с иным образованием к оказанию медицинской помощи. Изменения предполагается внести в закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», передает ТАСС.
Согласно действующему законодательству, медицинские организации обязаны предоставлять возможность родственникам и законным представителям пациента посещать его в медицинском учреждении, включая отделения интенсивной терапии и реанимации.
Предлагаемыми поправками планируется расширить этот перечень, включив в него священнослужителей.