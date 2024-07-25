В Думе предложили ЦБ изобразить на купюрах героев СВО и освобожденные города

Tекст: Кристина Цыцура

«Только так можно решить задачи сохранения памяти о погибших героях и воспитания российской молодежи», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение.

Ранее Лантратова сообщила о планах Госдумы рассмотреть в октябре законопроект об отмене ЕГЭ.