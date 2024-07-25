В Думе предложили ЦБ изобразить на купюрах героев СВО и освобожденные города

Сейчас начинается этап торга. Украина всеми силами пытается заманить Россию на второй «саммит мира». Отсюда разговоры о возможных территориальных уступках, о готовности вести диалог. Не исключены новые демонстративные шаги.5 комментариев
Сейчас начинается этап торга. Украина всеми силами пытается заманить Россию на второй «саммит мира». Отсюда разговоры о возможных территориальных уступках, о готовности вести диалог. Не исключены новые демонстративные шаги.5 комментариев
Насквозь прогнивший МОК максимально мерзопакостен, как и отношение комитета к российским и белорусским спортсменам. Особенно мерзок поиск «крамолы» в их социальных сетях – и отказ от участия в Играх на этом основании. Впрочем, Олимпиада – дело скоротечное.20 комментариев
Обновления базовых ценностей грозят западному миру куда более серьезными сбоями, чем тот, который был вызван обновлением программы CrowdStrike. И нам стоит порадоваться, что мы успели отказаться от этих обновлений. Это даже не вопрос национальной гордости и стремления к самобытности. Это вопрос самосохранения.4 комментария
Отмечается, что удар был нанесен по пункту временной дислокации наемников и инструкторов в Дергачах в Харьковской области, следует из сообщения Минобороны в Telegram-канале.
Ранее полковник испанской армии в отставке Педро Баньос заявил, что в результате удара по Одессе погибло как минимум 18 членов британской Специальной воздушной службы, а также солдаты французской армии.
Ударом «Искандера» уничтожена РСЗО HIMARS с боекомплектом и боевиками ВСУ, следует из видео Министерства обороны.
Ранее российская ФАБ-3000 уничтожила пункт дислокации украинской нацгвардии в Харьковской области.
Полковник испанской армии в отставке Баньос сообщил о гибели военных из Франции и Британии в результате удара по Одессе
Баньос подчеркнул, что речь идет не о французских наемниках, а о «солдатах французской армии». Кроме того, по его словам, ранены еще 25 членов британской Специальной воздушной службы, передает РИА «Новости» со ссылкой на YouTube-канал Canal del Coronel.
Баньос уточнил, что «не может подтвердить» полученную информацию. «Я попросил подтверждения, и мне сказали, что это точно...» – сообщил он. При этом Баньос не назвал дату удара по Одессе.
Напомним, СМИ сообщали, что президент Франции Эммануэль Макрон планирует создать коалицию из европейских стран, собирающихся отправить своих инструкторов на Украину. Один из сценариев, который рассматривали СМИ, предполагал отправку французских военных в Одессу.
По его словам, удар был нанесен по пригороду Харькова Лесному, где расположена крупная дорожная развязка в сторону Белгорода и окружная дорога, передает ТАСС.
Лебедев добавил, что на днях туда прибыли до двух сотен военных, среди которых были иностранцы и нацисты из запрещенных в России экстремистских группировок «Кракен» и «Айдар».
Ранее ВС России нанесли удар по базе «Кракена» в Харькове.
Глава МИД Украины Кулеба заявил главе МИД Китая о готовности Киева к переговорам с Москвой
По ее словам, Украина желает участвовать в диалоге с Россией, в данный момент ведется подготовка, передает ТАСС.
«Переговоры должны быть рациональными и содержательными, направленными на достижение справедливого и прочного мира», – подчеркнула Мао Нин.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что украинцы постепенно смиряются с поражением в конфликте с Россией.
Документ вносит изменения в закон «О правовом положении иностранных граждан в РФ», передает ТАСС.
Режим высылки будет применяться к иностранным гражданам и лицам без гражданства, находящимся в России без законных оснований, для обеспечения их выезда из страны или приобретения законных оснований для пребывания.
Он предусматривает установление в отношении таких лиц ограничений отдельных прав и свобод, применение мер федерального государственного контроля в сфере миграции.
Кроме того, Госдума приняла закон, наделяющий полицию правом принимать решение о выдворении иностранцев. Сейчас решение о выдворении принимает суд, а в случае совершения административного правонарушения при въезде в Россию – должностные лица погранслужбы.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о приоритетном значении совершенствования законов о миграции.
Кадры поражения боевиков авиабомбой ФАБ-3000 ВКС России опубликовали в Сети, пишет «Царьград» со ссылкой на Telegram-канал «Изнанка».
Отмечается, что удар по пункту дислокации боевиков был нанесен ФАБ-3000, а наводку летчикам дали операторы дронов ВС России, отследившие передвижение противника в Липцах.
По предварительной оценке, были уничтожены не менее 50 боевиков 3-го батальона 13-й бригады нацгвардии, три пикапа и бронеавтомобиль.
Ранее в Минобороны сообщили, что группировка «Север» поразила четыре бригады ВСУ под Харьковом.
По его словам, женщины в рядах ВСУ на каких-либо важных местах под Харьковом не были замечены, на линии соприкосновения его подразделение их не видело. Офицер рассказал, что женщин отправляют на КПП или на наблюдательные посты ПВО, передает РИА «Новости».
Гамбит продемонстрировал аудиозапись одного из радиоперехватов на Харьковском направлении, на которой среди голосов украинских военных, которые докладывают обстановку на Харьковском направлении, встречается женский с позывным Дана.
Ранее подпольщики сообщили, что ВСУ стали привлекать к боевым действиям заключенных, в том числе женщин, вместо регулярных военных в Николаевской области и подконтрольной Киеву части Херсонской области.
Украинские БПЛА атаковали паром в порту «Кавказ», есть пострадавшие и погибший
По его словам, утром украинские БПЛА атаковали паром в порту «Кавказ», среди членов экипажа и сотрудников порта есть пострадавшие и погибший, передает ТАСС.
Ранее в Минобороны сообщили, что система ПВО в ночь на вторник уничтожила 25 беспилотников над территорией Республики Крым и акваторией Черного моря, а также в небе над Брянской и Белгородской областями.
Украинские военные поражены у Белого Колодезя, Старицы, Липцов и Волчанска, указало ведомство в своем Telegram-канале.
Также были отражены три атаки 92-й штурмовой бригады ВСУ и 36-й бригады морской пехоты.
ВСУ потеряли до 270 человек, польскую САУ Krab, гаубицу Д-20, орудие Д-30, британскую гаубицу L-118.
Группировка «Запад» заняла более выгодные рубежи и поразила формирования 54-й механизированной, 57-й мотопехотной, 144-й пехотной бригад ВСУ у Песчаного (Харьковская область), Макеевки (ЛНР) и Красного Лимана (ДНР). Также она отразила две контратаки подразделений 66-й и 67-й механизированных бригад ВСУ.
ВСУ в зоне ответственности этой группировки потеряли более 520 человек, немецкий танк Leopard, американский БТР М113. При контрбатарейной борьбе поражены САУ Krab, американская гаубица М198, САУ «Гвоздика», британская гаубица L-119, пушка МТ-12 «Рапира». Уничтожено три склада с боеприпасами ВСУ.
Южная группировка улучшила положение по переднему краю и поразила живую силу и технику 28-й механизированной, 93-й и 79-й десантно-штурмовых бригад, 5-й штурмовой бригады ВСУ у Дылеевки, Константиновки и Катериновки в ДНР. Также она отразила две атаки формирований 5-й штурмовой бригады ВСУ.
Украинская армия в зоне ответственности этой группировки потеряла до 620 человек, два БТР М113. При контрбатарейной борьбе поражены две британские гаубицы FH-70, три орудия Д-20, гаубица Д-30, орудие М119, две гаубицы L-119, американские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 и AN/TPQ-50.
В ведомстве отметили, что благодаря успешному выполнению боевой задачи штурмовых групп тульских десантников в районе Переездного в ДНР российские войска улучшили положение по переднему краю на Северском направлении, передает РИА «Новости».
Наводчик-оператор БМД-2 с позывным Орел рассказал, что в колонне двигались не более трех машин, впереди ехал танк с тралом, он расчищал от минных заграждений пункт к «опорнику» ВСУ. По его словам, десантники отработали вражеские позиции с расстояния в 50-80 метров из 30-мм автоматической пушки. Кроме того, пушкой прикрывали и пехоту, чтобы с минимальными потерями взять штурмом позиции ВСУ.
Ранее российские военные освободили населенный пункт Урожайное в Донецкой народной республике.
Инфраструктура и жилые дома не получили повреждений, сообщили власти Туапсинского района в Telegram.
Анохин сообщил в Telegram, что один беспилотник уничтожен силами ПВО в Вяземском районе Смоленской области, никто не пострадал, разрушений на земле нет.
Напомним, военный эксперт Алексей Леонков объяснял участившиеся атаки украинских БПЛА на Краснодарский край.
По его словам, в районе Прогресса на Покровском направлении российские дроноводы подбили очередной Abrams, передает ТАСС.
По данным объективного контроля, при попытке покинуть технику члены экипажа были уничтожены.
Ранее замглавы Минобороны Юнус-Бек Евкуров рассказал, что в программу подготовки российских военнослужащих на полигонах включено изучение уязвимых мест американского танка Abrams.
Группировка продолжила занимать более выгодные рубежи и позиции и поразила живую силу и технику 24-й, 54-й механизированных бригад ВСУ, 114-й и 122-й бригад теробороны у Часова Яра, Верхнекаменского и Красного в ДНР, указало ведомство в своем Telegram-канале.
Украинская сторона в зоне ответственности группировки потеряла до 700 человек, БТР, две боевые бронированные машины, две британские гаубицы FH-70, американские гаубицы М198, М777, САУ «Гвоздика», британскую гаубицу L-119. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и два склада боеприпасов.
Группировка «Центр» поразила формирования 151-й механизированной, 68-й егерской, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и штурмовой бригады «Лють» у Прогресса, Новоселовки Первой, Дружбы и Артемово в ДНР. Также отражена контратака украинских штурмовиков 53-й механизированной бригады.
ВСУ в зоне ответственности этой группировки потеряли свыше 395 человек, БТР, гаубицу «Мста-Б», три гаубицы Д-30 и три склада боеприпасов.
Группировка «Восток» нанесла поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ и 129-й бригады теробороны. Украинская сторона в зоне ее действий потеряла до 120 человек, две гаубицы М777, две гаубицы М198 и склад боеприпасов.
Группировка «Днепр» поразила формирования 121-й и 124-й бригад теробороны у Садового, Антоновки и Золотой Балки в Херсонской области. ВСУ потеряли в зоне ответственности группировки до 100 человек, гаубицу М777, орудие Д-20 и склад боеприпасов.
По его словам, их набрали из тех, кто не служил, у кого проблемы со здоровьем, выдали каску, бронежилет, штаны, а о наступлении им сказали уже непосредственно перед отправкой, передает ТАСС.
Кожемяко добавил, что им сказали зайти в посадку около Глубокого, окопаться и держать оборону, причем когда заходили туда, уже шел бой.
В Минобороны России сообщили, что часть военнослужащих подразделения Кожемяко погибла на месте, а часть добровольно сдалась в плен.
Ранее боевики ВСУ расстреляли в Работино пытавшихся сдаться сослуживцев.