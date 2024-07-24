Юрист рассказал, как Блиновская сможет погасить долг

Юрист: Блиновская выплатила 87 млн рублей долга

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, с согласия налогового органа Блиновская может распродать часть имущества и активов для погашения своего долга, и вчера были погашены еще 87 млн рублей долга благодаря выручке от продажи валюты из банковских ячеек ее отца и брата, передает ТАСС.

Морозов добавил, что блогеру ежедневно начисляются пени в размере около 400 тыс. рублей.

Напомним, адвокат Наталья Сальникова сообщила, что всего Блиновская выплатила 230 млн рублей из долга по налогам, после чего основная часть ее задолженности сократилась до 677 млн рублей. При этом общая сумма долга с учетом пеней и штрафов превышает 900 млн.