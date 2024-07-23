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    У Камалы Харрис есть важные качества для победы над Трампом
    Трамп назвал Харрис «злобной и тупой»
    В Турции заявили о планах США открыть «южный фронт» против России
    Байкерша-блогер МотоТаня погибла в Турции
    Стало известно о гибели военных из Франции и Британии в Одессе
    Байден передал Блинкену и Йеллен часть полномочий по Украине
    Сенатор Климов объяснил выдвижение Харрис на пост президента США
    Залужный призвал жителей стран Запада «отказаться от ряда свобод»
    В ЕС решили начать переговоры с Арменией об отмене визового режима
    Мнения
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Запад превратился в тоталитарную секту

    Современный атлантистский Запад превратился в огромную квазирелигиозную секту, которая мечтает додавить своих внутренних несогласных, а потом подмять под себя весь мир. Беседовать с его представителями о том, что у других стран и цивилизаций могут быть свои ценности и интересы – все равно, что толковать о красоте старой московской церквушки с кришнаитами или свидетелями Иеговы.

    0 комментариев
    Василий Стоякин Василий Стоякин Соглашения о безопасности не дают Украине никакой безопасности

    Страны НАТО продолжают проводить линию на отказ от прямого участия в украинском конфликте, успешно отражая набеги Зеленского, который очень этого хочет. Впрочем, это не отменяет факта участия военнослужащих НАТО в боевых действиях.

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    Владимир Можегов Владимир Можегов Демократы не простили Байдену «пули Трампа»

    Все понимают: Камала Харрис – очень плохая замена «сонному Джо». Но, увы – пока единственно возможная. Да, абсолютно никчемное существо. Но ничего другого Демпартия предложить просто не в силах.

    9 комментариев
    23 июля 2024, 11:29 • Новости дня

    Овечкин назвал «тупостью» покушение на Трампа

    Хоккеист Овечкин назвал «тупостью» покушение на Трампа

    Tекст: Вера Басилая

    Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в интервью на YouTube-канале «Дневник хача» высказался о покушении на экс-президента США Дональда Трампа, назвав преступление «тупостью».

    «Тупость, я думаю. Не понимаю, как вообще можно человека убить, даже если ты его ненавидишь. Слава богу, что жив остался», – приводит РИА «Новости» слова Овечкина.

    По его словам, голосовать на выборах в США он не может, потому что у него нет американского паспорта. Овечкин подчеркнул, что ему трудно судить, за кого бы он голосовал, потому что «тут американцем надо быть».

    Ранее Трамп пообещал обнародовать факты о расследовании покушения на него в случае переизбрания на пост президента США.

    21 июля 2024, 12:14 • Новости дня
    Борис Джонсон: Трамп добьется победы Украины
    Борис Джонсон: Трамп добьется победы Украины
    @ IMAGO/Roberto Casimiro/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Дональд Трамп в случае победы на выборах президента США сможет добиться усиления киевского режима до такой степени, что России придется вывести войска в том числе из новых регионов, заявил бывший британский премьер Борис Джонсон.

    Трамп, по словам британского политика, может в случае переизбрания главой американского государства окончить конфликт на украинской территории на выгодных для Запада и киевских властей условиях, заявил Джонсон в статье для Mail Online.

    Для этого будущему главе Белого дома нужно в качестве первого шага снять бюрократические препоны и задержки в помощи Украине и дать украинцам разрешения, которые им требуются для достижения своих целей.

    В таком случае российские войска будут вынуждены отойти до границ минимум 2022 года, и в этот момент Трамп сможет сделать предложение. По мнению Джонсона, президенту России Владимиру Путину во избежание будущих конфликтов «придется признать Украину свободной страной, способной выбирать свою судьбу в ЕС и НАТО».

    Москва же взамен сможет объявить о том, что спецоперация увенчалась успехом, и о том, что Украина денацифицирована, а для русскоязычных на Украине могут предусмотреть меры защиты.

    Также при Трампе возможно возвращение сближения с Россией, когда она была «уважаемым партнером G8 и НАТО», но добиться этого получится только с помощью силы. Вашингтону придется показать, что «Советскую империю нельзя возродить силой», отметил Джонсон.

    Экс-премьер Британии добавил, что если бы Трампа переизбрали на второй срок раньше, то Россия бы «не вторглась на Украину». Также победа Украины может привести к улучшению отношений с Россией, заключил политик.

    В ноябре 2023 года лидер фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявлял, что военные действия на Украине могли завершить еще весной 2022 года, но их продолжили после призыва Джонсона ничего не подписывать с Москвой.

    Коментарии (63)
    23 июля 2024, 04:57 • Новости дня
    Байкерша-блогер МотоТаня погибла в Турции
    Байкерша-блогер МотоТаня погибла в Турции
    @ @tanechkaozolina

    Tекст: Антон Антонов

    В турецкой провинции Мугла в результате ДТП погибла россиянка Татьяна Озолина – байкерша-блогер, известная в соцсетях как МотоТаня, сообщило Anadolu Ajansi.

    По информации Anadolu Ajansi, ее мотоцикл столкнулся на трассе с мотоциклом другого блогера Онура Обута. Озолина погибла в ДТП, Обут доставлен в больницу, передает РИА «Новости».

    При этом IHA сообщает, что три мотоцикла ехали группой, когда столкнулись с фурой. Один из мотоциклов врезался в барьер на обочине, второй – в разделительный барьер.

    В YouTube у Озолиной около 2 млн подписчиков. В последнее время она снимала видео о путешествии по Турции, передает RT.

    В мае в отелях в провинции Анталья обнаружили тело 39-летней российской туристки Александры Тепляковой, а в апреле – 61-летнего россиянина Дмитрия Цыганова.


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    22 июля 2024, 12:02 • Новости дня
    Рар: Европейские либералы рукоплещут «спасительнице» Харрис

    Германский политолог Рар: Западные элиты сделают все, чтобы Харрис не проиграла выборы

    Рар: Европейские либералы рукоплещут «спасительнице» Харрис
    @ Tierney L. Cross/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Камала Харрис для европейцев – это «спасительница» от «диктатора» Трампа. Именно поэтому после выхода Байдена из гонки медиа и либеральные политики будут всячески раскачивать пропаганду в ее поддержку и усилят давление на Трампа, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее стало известно, что Джо Байден вышел из президентской гонки.

    «Европейские либералы рукоплещут, на лицах европейских политиков – радость и облегчение. СМИ бросаются восхвалять Камалу Харрис, которую будут прославлять как «спасительницу» Европы от «диктатора» Трампа», – говорит германский политолог Александр Рар.

    По его словам, «западные элиты сделают все, чтобы Харрис не проиграла выборы». «Для них она – «реинкарнация» прежнего президента и любимца либерального Запада, а именно – Барака Обамы», – считает аналитик.

    Он также указал, что особенно «торжествуют» именно СМИ, которые «во многом причастны к снятию Байдена». «Медиа активно качали кампанию за его отстранение. Сейчас же они почувствовали силу и возьмутся за агитацию в пользу Харрис. На этом фоне критика и обвинения в адрес Трампа будут только усиливаться», – убежден политолог.

    Между тем сама Харрис пока не будет обращать внимание на Европу, добавляет эксперт. «У нее остались считанные месяцы на то, чтобы завоевать доверие американцев, а местный избиратель хочет знать – как она будет решать внутренние проблемы Америки, среди которых миграция, социальные вопросы и экономика. Поэтому ждать больших заявлений по внешней политике не стоит», – рассуждает Рар.

    Харрис также может усилить нападки на Трампа, обращая внимание на его возраст, допускает эксперт. «Что касается украинского конфликта, то тут зазвучат обвинения в том, что экс-президент готов идти на уступки в отношении России. Она, возможно, будет повторять риторику Байдена о том, что мир в опасности, свобода и демократия под угрозой, надо воевать с «диктаторами» и авторитарными режимами. Либеральные элиты в США и ЕС ее будут направлять на этот путь», – заключил Рар.

    Президент США Джо Байден в официальном письме, размещенном в его соцсетях в воскресенье, заявил, что не будет добиваться переизбрания на пост главы государства. Вместе с тем он пообещал исполнять свои обязанности до конца положенного срока.

    Однако многие обратили внимание на тот факт, что Байден ограничился лишь письменным заявлением, не обратившись к американцам в видеоформате. Так, американский миллиардер Дэвид Сакс отметил, что сутки назад Байден заявлял, что намерен продолжать избирательную кампанию, но неожиданно вышел из нее. Кроме того, он напомнил, что Линдон Джонсон в 1968 году выступил перед нацией с 40-минутной речью, когда решил не участвовать в выборах.

    В свою очередь Дональд Трамп в обращении, распространенном через СМС-рассылку, заявил, что вашингтонская элита, испытывающие ненависть к США СМИ и «коррумпированное глубинное государство» предприняли все возможные усилия, пытаясь «защитить Байдена». Однако в результате тот «с полным позором вышел из гонки».

    Решение Байдена вызвало во многом бурную реакцию на Западе. Так, чешский премьер Петр Фиала сказал, что «держит кулаки за США и надеется, что в результате демократического соревнования двух сильных и равных кандидатов появится хороший президент», пишет The New York Times.

    «В Германии, где антипатия бывшего президента Дональда Трампа к альянсу НАТО и его несколько непроницаемая позиция по украинскому вопросу вызвали беспокойство, канцлер Олаф Шольц особо отметил резко отличающийся подход Байдена от изоляционистских наклонностей Трампа», – добавляет издание. По словам Шольца, благодаря нынешнему главе Белого дома «трансатлантическое сотрудничество тесно, НАТО сильно, а США являются для нас хорошим и надежным партнером».

    Владимир Зеленский, между тем, заявил, что уважает «жесткое, но сильное» решение Байдена, и поблагодарил его за «непоколебимую поддержку борьбы Украины за свободу». Газета ВЗГЛЯД писала, что ждет США и весь мир после выхода Байдена из предвыборной гонки.

    Коментарии (10)
    22 июля 2024, 03:18 • Новости дня
    Трамп: Байден вышел из гонки с полным позором

    Трамп счел «позорным» выход Байдена из президентской гонки в США

    Трамп: Байден вышел из гонки с полным позором
    @ Annabelle Gordon/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Джо Байден выбыл из предвыборной гонки «с полным позором», заявил кандидат в президенты страны от Республиканской партии Дональд Трамп.

    В обращении, распространенном через смс-рассылку, Трамп заявил, что вашингтонская элита, испытывающие ненависть к США СМИ и «коррумпированное глубинное государство» предприняли все возможные усилия, пытаясь «защитить Байдена». Однако в результате тот «с полным позором вышел из гонки», передает РИА «Новости».

    Отвечая на вопрос CBS о том, готов ли он к дебатам с вице-президентом Камалой Харрис, Трамп отметил, что его противник на дебатах пока не определен. «Но я думаю, кто бы это ни был, я бы хотел подискутировать», – заявил Трамп.

    Напомним, Трамп назвал Байдена худшим президентом, комментируя его выход из предвыборной гонки.

    На ваш взгляд
    Снятие Джо Байдена с выборов в США — это:



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    Коментарии (4)
    22 июля 2024, 14:34 • Новости дня
    Американист: Из Харрис постараются вылепить вторую Хилари Клинтон

    Американист Межуев рассказал о преимуществах Харрис в противостоянии с Трампом

    Американист: Из Харрис постараются вылепить вторую Хилари Клинтон
    @ Tierney L. Cross/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Перспективы Камалы Харрис на грядущих выборах в США не стоит недооценивать. Она молода, имеет опыт вице-президентства, а в случае победы станет первой женщиной – главой Белого дома. Дональду Трампу придется внести значительные изменения в свою стратегию, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Борис Межуев. Ранее Джо Байден заявил, что не будет переизбираться на пост главы государства.

    «Решение Байдена обусловлено серьезным внутрипартийным давлением. Скорее всего, наиболее влиятельные демократы и их спонсоры дали понять действующему главе Штатов, что в его повторную победу они не верят. Вероятно, другого выхода у них попросту не было», – сказал политолог-американист Борис Межуев, доцент философского факультета МГУ.

    «Любой публичный выход Байдена отрицательно сказывался на рейтинге. Его последние выступления, несмотря на очевидную срежиссированность, все больше и больше доказывали стремительное ухудшение физического состояния политика. Теперь осталось узнать, готова ли Демократическая партия официально выдвинуть Камалу Харрис в кандидаты на президентский пост», – отмечает он.

    «Думаю, ее перспективы можно описать как положительные. Разрыв в рейтингах с Дональдом Трампом составляет лишь несколько процентов. При этом будущая кампания может строиться на том, что в случае победы она станет первой женщиной – главой Белого дома. В ее пользу играет и относительно молодой возраст», – подчеркивает собеседник.

    «В этом плане ситуация достаточно сильно осложнится именно для Дональда Трампа. Раньше на фоне Джо Байдена именно он выглядел фаворитом. Теперь же возраст, скорее всего, будут использовать против него – Харрис непременно попытается разыграть этот козырь», – считает эксперт.

    «К тому же за ее плечами остаются четыре года на посту вице-президента США. Отвергать такую кандидатуру было бы неразумно. Конечно, распространено мнение, что она не отличается блестящим интеллектом. Однако это в большей степени вопрос публичного имиджа, над которым за четыре месяца можно достаточно неплохо поработать», – добавляет он.

    «Важно понимать, что недостатки Харрис демократы попытаются оттенить за счет претендента на пост вице-президента. Кто именно займет это место – большая интрига. Тем не менее шансы на победу у будущей пары оппонентов Трампа имеются. Однако ее шансы на превращение в самостоятельную фигуру крайне малы», – акцентирует собеседник.

    «Из Харрис постараются вылепить вторую Хилари Клинтон. Скорее всего, вокруг нее сплотится все антироссийское лобби США. В этом плане для Москвы на текущий момент более предпочтительным выглядит ноябрьский триумф Трампа. Но важно напомнить, что делать ставку на какого-либо кандидата, исходя из наших национальных интересов, все же не стоит», – заключил Межуев.

    Ранее президент США Джо Байден в официальном письме, размещенном в его соцсетях в воскресенье, заявил, что не будет добиваться переизбрания на пост главы государства. Вместе с тем он пообещал исполнять свои обязанности до конца положенного срока.

    Однако многие обратили внимание на тот факт, что Байден ограничился лишь письменным заявлением, не обратившись к американцам в видеоформате. Так, американский миллиардер Дэвид Сакс отметил, что сутки назад Байден заявлял, что намерен продолжать избирательную кампанию, но неожиданно вышел из нее. Кроме того, он напомнил, что Линдон Джонсон в 1968 году выступил перед нацией с 40-минутной речью, когда решил не участвовать в выборах.

    В свою очередь Дональд Трамп в обращении, распространенном через СМС-рассылку, заявил, что вашингтонская элита, испытывающие ненависть к США СМИ и «коррумпированное глубинное государство» предприняли все возможные усилия, пытаясь «защитить Байдена». Однако в результате тот «с полным позором вышел из гонки».

    Решение Байдена вызвало во многом бурную реакцию на Западе. Так, чешский премьер Петр Фиала сказал, что «держит кулаки за США и надеется, что в результате демократического соревнования двух сильных и равных кандидатов появится хороший президент», пишет The New York Times.

    «В Германии, где антипатия бывшего президента Дональда Трампа к альянсу НАТО и его несколько непроницаемая позиция по украинскому вопросу вызвали беспокойство, канцлер Олаф Шольц особо отметил резко отличающийся подход Байдена от изоляционистских наклонностей Трампа», – добавляет издание. По словам Шольца, благодаря нынешнему главе Белого дома «трансатлантическое сотрудничество тесно, НАТО сильно, а США являются для нас хорошим и надежным партнером».

    Владимир Зеленский, между тем, заявил, что уважает «жесткое, но сильное» решение Байдена, и поблагодарил его за «непоколебимую поддержку борьбы Украины за свободу». Газета ВЗГЛЯД писала, что ждет США и весь мир после выхода Байдена из предвыборной гонки.

    Коментарии (14)
    21 июля 2024, 03:22 • Новости дня
    Трамп заявил о готовности урегулировать конфликт на Украине до своей инаугурации
    Трамп заявил о готовности урегулировать конфликт на Украине до своей инаугурации
    @ Annabelle Gordon/ Consolidated News/ Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Экс-президент США Дональд Трамп на митинге сторонников Республиканской партии в штате Мичиган заявил, что сможет урегулировать конфликт на Украине еще до инаугурации.

    «Я единственный, кто может заявить, что предотвращу третью мировую войну. Еще до того, как я займу Овальный кабинет, вскоре после нашей победы на выборах, я смогу урегулировать этот ужасный конфликт между Россией и Украиной», – приводит ТАСС слова Трампа.

    Напомним, до этого Трамп заявил, что получил пулю ради защиты демократии.


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    20 июля 2024, 15:26 • Новости дня
    В Пентагоне поддержали желание Трампа остановить конфликт на Украине за 24 часа

    Браун: Будет здорово, если Трамп сможет остановить конфликт на Украине за 24 часа

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель Объединенного комитета начальников штабов Чарльз Браун заявил, что поддерживает желание Дональда Трампа остановить конфликт на Украине за 24 часа, сообщил телеканал Fox News.

    «Если он сможет сделать это за 24 часа, это будет здорово», – заявил Браун, отвечая на вопрос о реальности выполнить обещание Трампа, передает РИА «Новости».

    Ранее Дональд Трамп заявлял, что в случае избрания его президентом США за 24 часа завершит конфликт на Украине.

    Также Трамп заявил, что завершит все международные кризисы, «созданные» нынешней администрацией США.

    Коментарии (4)
    23 июля 2024, 09:45 • Новости дня
    Трамп назвал Харрис «злобной и тупой»
    Трамп назвал Харрис «злобной и тупой»
    @ Bonnie Cash/CNP,White House/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп назвал «злобной и тупой» потенциальную соперницу на президентских выборах – демократа и вице-президента Камалу Харрис, пишет New York Post.

    «Харрис можно описать двумя словами: тупая и злобная. Это плохая комбинация», – передает ТАСС его слова.

    По данным газеты, в штабе Харрис в ответ напомнили о прошлом политика, пригрозив экс-президенту привлечением к ответственности по судебным делам.

    Ранее стало известно, что Харрис набрала голоса для утверждения кандидатом в президенты от Демпартии США.

    Напомним, действующий глава американского государства Джо Байден заявил, что не будет добиваться переизбрания. Он заявил, что поддерживает кандидатуру вице-президента США Камалы Харрис.

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    21 июля 2024, 22:53 • Новости дня
    Маск заявил об отказе «настоящих властей» США от «старой марионетки»

    Маск после объявления Байдена о выходе из предвыборной гонки заявил об отказе «настоящих властей» США от «старой марионетки»

    Маск заявил об отказе «настоящих властей» США от «старой марионетки»
    @ Ron Sachs/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    На фоне объявления президента США Джо Байдена о выходе из предвыборной гонки, американский предприниматель Илон Маск заявил, что «настоящие власти отказываются от старой марионетки».

    По мнению Маска, «настоящие власти» отказались от «старой марионетки», рассчитывая на «ту, у которой больше шансов обмануть общественность». Маск заявил в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России), что эти «настоящие власти» боятся кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа, «потому что он не марионетка», передает РИА «Новости».

    Напомним, Байден объявил, что принял решение отказаться от участия в выборах. Он поддержал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис и призвал демократов объединиться и победить Трампа.

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    20 июля 2024, 16:34 • Новости дня
    В офисе Зеленского заявили о возможном визите Трампа

    В офисе Зеленского заявили о возможном визите Трампа на Украину

    В офисе Зеленского заявили о возможном визите Трампа
    @ Annabelle Gordon/CNP/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Кандидат в президенты США Дональд Трамп может посетить Украину, сообщил пресс-секретарь президента Зеленского Сергей Никифоров, его слова передает Страна.ua.

    «Однако детали пока очень неопределенные – как формат, так и время, и место», – передает РИА «Новости» его слова.

    Никифоров добавил, что Зеленский и Трамп дали «принципиальное согласие» на встречу.

    Ранее президенты провели телефонный разговор, в ходе которого глава украинского государства поздравил Трампа с выдвижением от республиканцев и осудил нападение на него, произошедшее во время его митинга в прошлую субботу.


    Коментарии (6)
    20 июля 2024, 14:24 • Новости дня
    Зеленский назвал Трампа американским президентом

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Украины Владимир Зеленский в ходе личного разговора назвал Дональда Трампа президентом США.

    По его словам, с президентом Трампом договорились обсудить во время личной встречи, передает РИА «Новости».

    Также Зеленский поздравил Трампа с выдвижением от республиканцев и осудил нападение на него.

    Ранее Трамп обсудил с Зеленским конфликт на Украине.

    Коментарии (5)
    21 июля 2024, 00:57 • Новости дня
    Трамп показался на митинге в Мичигане без повязки на ухе

    Tекст: Максим Попов

    На первом после покушения митинге своих сторонников, который прошел в штате Мичиган, бывший президент США Дональд Трамп вышел на сцену без белой повязки на ухе.

    Во время национального съезда Республиканской партии в  Висконсине, который проходил на этой неделе, Трамп носил белую повязку на ухе, чтобы скрыть пулевое ранение. Теперь же рану на правом ухе бывшего президента прикрывает небольшой пластырь телесного цвета, передает ТАСС.

    Напомним, 13 июля в Пенсильвании на агитационном митинге Трампа произошло покушение. Бывший президент был легко ранен – пуля задела только ухо. В результате нападения погиб один из сторонников кандидата от республиканцев, а двое других получили тяжелые ранения.


    Коментарии (2)
    21 июля 2024, 17:37 • Новости дня
    Рейтинг одобрения Трампа дошел до максимума за четыре года

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Максимальной отметки за четыре года достиг рейтинг одобрения кандидата в президенты Соединенных Штатов от Республиканской партии Дональда Трампа, такие данные показал опрос компании Ipsos в совместном с телеканалом ABC исследовании.

    После покушения на Трампа рейтинг одобрения политика вырос до 40%, это его максимум с августа 2020 года, когда его деятельность одобряли 42% жителей страны, передает РИА «Новости» со ссылкой на результаты опроса Ipsos.

    При этом рейтинг одобрения его конкурента Джозефа Байдена оказался на 8% ниже – 32%. С неодобрением к действующему президенту Байдену относятся 55% американцев, деятельность Трампа же не одобряют 51% граждан страны.

    При этом 60% желают, чтобы Байден вышел из президентской гонки.

    Опрос проводился с 19 по 20 июля в онлайн-формате, в нем участвовал 1141 американец, статистическая погрешность не превышает 3,1%.

    Ранее Трамп заявил, что «получил пулю за демократию».

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    21 июля 2024, 02:37 • Новости дня
    Трамп сообщил о письме Си Цзиньпина после покушения в Пенсильвании

    Tекст: Максим Попов

    Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что после покушения в Пенсильвании он получил письма от председателя КНР Си Цзиньпина и других мировых лидеров со словами поддержки.

    По словам Трампа, у него сложились хорошие отношения с Си Цзиньпином. «Он замечательный человек. На днях он написал мне прекрасное письмо, узнав о том, что произошло», – приводит ТАСС слова республиканца.

    «Большинство лидеров поступили так же. Многим из них не нравилось то, что я делал, но они понимали, что пришло время», – добавил он. «Почти все они написали мне письма. Было очень приятно. У меня сложились хорошие отношения со всеми ими», – утверждал Трамп, не называя конкретных имен политиков.

    Напомним, на первом после покушения митинге своих сторонников в Мичигане Трамп заявил, что не может быть угрозой демократии.


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    21 июля 2024, 00:00 • Новости дня
    NYT: Штаб Трампа планирует подорвать доверие избирателей к Харрис

    Tекст: Максим Попов

    Избирательный штаб Дональда Трампа планирует подорвать доверие избирателей к вице-президенту США Камале Харрис, если она станет кандидатом в президенты от Демократической партии вместо Джо Байдена, сообщила New York Times.

    По информации издания, команда Трампа проводит масштабную работу по поиску уязвимостей Харрис. Для этого используются различные методы, включая социологические опросы, передает РИА «Новости».

    Незадолго до съезда республиканцев команда Трампа подготовила серию роликов, направленных против Харрис, для показа делегатам и на телевидении. Однако после покушения на Трампа было решено отказаться от этой идеи, отметили авторы материала.

    Кроме того, национальный комитет Республиканской партии следит за финансированием избирательной кампании Байдена и готов подавать иски, если Харрис незаконно воспользуется этим финансированием, подчеркнули журналисты.

    Напомним, по словам журналиста Сеймура Херша, представители демократической партии хотят, чтобы Джо Байден оставался президентом до конца своего текущего срока, который истекает 20 января 2025 года.


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    Украина погрузилась во тьму уже летом

    На Украине уничтожено 70% всех энергомощностей, заявил Евросоюз, пообещав подумать о поддержке. Однако реально помогать Украине Брюссель не хочет, да и не может. Между тем на Украине уже сейчас электричество отключается на 10–12 часов в день. Сценарии на зиму – один хуже другого. Почему ситуация вышла из-под контроля уже сейчас и что будет, когда ударят морозы? Подробности

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    У Трампа появился новый рычаг давления на Зеленского

    Выход Джо Байдена из президентской гонки поставил перед властями Украины дилемму: продолжать сотрудничество с Демпартией США или же попытаться наладить диалог с республиканцами во главе с Дональдом Трампом. По мнению экспертов, шансы на успешную реализацию второго сценария невелики, ведь в свое время Трамп чуть не лишился должности из-за Зеленского. Подробности

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    Российскую авиацию закроют от западных ракет

    В Минобороны анонсировали строительство защитных ангаров для боевой авиации России. Причиной стал тот факт, что самолеты оказались уязвимы для высокоточных западных ракет с кассетной начинкой. По мнению спикеров, такие гаражи всерьез помогут обезопасить машины, а в качестве ориентира стоит рассмотреть советский опыт. Подробности

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    У Камалы Харрис есть важные качества для победы над Трампом

    Пока республиканская оппозиция США требует показать живого президента Джо Байдена и доказать, что в стране не произошло госпереворота, преемница Байдена Камала Харрис вполне успешно сколачивает вокруг себя коалицию. Скорее всего, кандидатом от демократов станет именно она. И у нее будет реальный шанс на победу над Дональдом Трампом. Подробности

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    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

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    • Зеленский имитирует желание мира

      Владимир Зеленский планирует провести до ноября новый «саммит мира» и утвердить на нем «план достижения мира». Ради этого приглашение на саммит получит и Москва, чему в Киеве ранее сопротивлялись. Что изменилось теперь? И почему Зеленский так спешит?

    • Джей Ди Вэнс – будущий президент США

      Выбрав в качестве напарника и кандидата в вице-президенты США сенатора от штата Огайо Джея Ди Вэнса, Дональд Трамп обозначил своего преемника. Вэнс – лучший кандидат с точки зрения интересов России и худший для Украины, а также по-настоящему уникальный политик и вероятный будущий президент.

    • План Трампа – раздел Украины на автономии

      Помощник Дональда Трампа и наиболее вероятный следующий госсекретарь США Ричард Гренелл предложил не брать Украину в НАТО и разделить ее на «автономные регионы» ради достижения мира. Таким образом, США хотят вернуть повестку в 2014 год. Но с тех пор цена мира на Украине сильно возросла.

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    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    • Какие высокоскоростные магистрали строит Россия

      В ближайшие годы в России должны быть проложены тысячи километров высокоскоростных железных дорог. По каким маршрутам пройдут эти магистрали и какие параметры в них заложены – в нашей инфографике.

    • Как возрождаются новые регионы России

      Десятки тысяч людей со всей страны восстанавливают и обустраивают новые регионы России. О результатах восстановительных работ за 2023 год – в нашей инфографике.

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    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

    • Под Байденом зашаталась собственная партия

      После провальных дебатов Байдена с Трампом Демпартия США начала обсуждать новых кандидатов на пост президента США. О том же задумываются и спонсоры партии. Сам Байден снимать свою кандидатуру отказывается, но не исключено, что в итоге он будет удален с дистанции принудительно.

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