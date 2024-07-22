Кремль осудил отказ Франции предоставить журналистам из России право освещать ОИ

Песков: Отказ Франции предоставлять журналистам из России право освещать Олимпиаду неприемлем

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, в Кремле считают неприемлемыми такие решения, поскольку они напрямую ущемляют свободу СМИ и нарушают все обязательства Франции, которые у нее есть и перед ОБСЕ, и перед другими организациями, передает ТАСС .

«Конечно, мы хотели бы видеть реакцию на подобные решения со стороны соответствующих правозащитных организаций, которые имеют отношение к обеспечению основ и правил свободы СМИ», – сказал Песков.

Он подчеркнул, что Париж политизировал вопрос о допуске российских журналистов, и в Москве к этим действиям относятся «крайне негативно».

Ранее французские власти отказали в аккредитации на летних Олимпийских играх в Париже некоторым российским журналистам из-за боязни шпионажа и кибератак.