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Захарова заявила, что милитаризация севера Норвегии не повысит его безопасность
Милитаризация северной части Норвегии не повысит уровень безопасности региона, а, наоборот, будет способствовать усилению напряженности, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Мы подчеркивали, что северные регионы Норвегии, соседствующие с российско-норвежской границей, постепенно становятся хорошо вооруженным и укрепленным опорным пунктом НАТО. Все это происходит на фоне заверений Осло о его намерении поддерживать стабильность в регионе», – передает ТАСС слова дипломата.
Она подчеркнула, что милитаризация северной Норвегии не повысит безопасность региона, а приведет к прямо противоположному результату, усилив напряженность.