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Эксперт по ЖКХ рассказал, что делать с капающим по подоконнику кондиционером соседа
Эксперт по ЖКХ Степура дал рекомендации, как действовать против неправильно установивших кондиционер соседей
Если вода с чужого кондиционера капает на ваш подоконник или окно, мешая спать, а сосед не реагирует на замечания, то необходимо обратиться в управляющую организацию, сказал газете ВЗГЛЯД член Общероссийского народного фронта, создатель и руководитель проекта «Дом-и-двор.РФ», эксперт ЖКХ Павел Степура. Он пояснил, как правильно должен устанавливаться кондиционер и осуществляться отвод конденсата от него.
«По закону отведение конденсата может быть сделано как на улицу, так и в канализацию. При выведении конденсата наружу капающая вода не должна попадать на ограждающие конструкции оконных заполнений (подоконник и т. п.) и площадки перед входом в жилые здания. Это определено, например, в нормативах Москвы по эксплуатации жилищного фонда», – говорит Степура. Он поясняет, что отвод конденсата в канализацию делают, как правило, при проектной установке кондиционеров сразу при постройке дома.
«Если капает вода с чужого кондиционера на ваш подоконник, вы не высыпаетесь, а сосед не реагирует на замечания, то необходимо обратиться в управляющую организацию, которая обязана обеспечить выполнение установленных нормативов. Если же и управляющая организация не отреагирует, то следует обращаться в жилищную инспекцию на невыполнение управляющей организацией своих обязанностей», – заключил Степура.