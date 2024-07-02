RT: Сотрудник ФБК покрывал обвиняемого во взятках родственника

В 2014 году в Кирове проходил судебный процесс, его фигурантом был директор Кировской региональной ипотечной корпорации (КРИК) Сергей Рылов, сообщает RT.

Свидетелем защиты являлся брат жены подсудимого Кирилл Мойзик. Юрист Илья Ремесло отметил, что Мойзик с 2006 года живет в Нью-Йорке, до этого он жил и учился в израильском городе Хайфа.

Мойзик на данный момент является доверительным управляющим (трасти) организации Anti-Corruption Foundation, эта структура представляет новое главное юридическое лицо «международного ФБК*». Бюджет фирмы в 2023 году составлял 6,2 млн долларов.

Также Мойзик занимается сбором пожертвований фонду через онлайн-платежи по банковским картам. Его номер появляется в контактах получателя средств, отметил Ремесло.

Контролирующие органы США должны были задаться вопросом, почему прием средств приходится на счета физлица, в первую очередь вопросы должны были возникнуть у налоговой службы, сказал юрист.

Мойзик минимум с 2013 года сотрудничает с ФБК**, он прилетал в Москву из Израиля, чтобы помочь собирать подписи в пользу Алексея Навального на выборах мэра российской столицы.

В 2014 году он выступил свидетелем защиты в деле о коммерческом подкупе, где обвиняемым был муж его сестры Рылов.

Рылов, согласно данным дела, при реализации программы по переселению людей из аварийного жилья, получил 380 тыс. от Александра Долгополова за предоставление ему и его семье квартиры большей площади. Дело завели по статье «Коммерческий подкуп».

В кабинете Рылова при обыске нашли патроны к пистолету Макарова и автомату Калашникова, и в деле появилась статья «Незаконное хранение боеприпасов». Сам Рылов отрицал вину.

Мойзик на суде заявил, что никакой недвижимости у Рылова в Хайфе нет, и он живет скромно, также у него нет там счетов.

Однако суд счел доказательства, собранные следователями, убедительными, в ноябре 2014 года Рылова признали виновным по обеим статьям и приговорили к трем годам лишения свободы и штрафу в 1,9 млн рублей.

В 2016 году Рылов вышел на свободу по УДО.