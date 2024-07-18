Вучич дал совет Шольцу по Украине

Вучич: Шольцу необходимо добиться прекращения огня на Украине

Tекст: Вера Басилая

Журналист спросил Вучича, какой совет он дал бы канцлеру ФРГ Олафу Шольцу для достижения мира на Украине. Президент Сербии ответил, что у лидера Германии есть советники, но если бы действительно нужен был его совет, то он призвал бы «прекратить огонь как можно скорее, неважно, на каких условиях», передает ТАСС.

«Обсудите условия потом – будь то вступление в НАТО, ЕС или территориальные вопросы. Приоритет в том, чтобы остановить войну», – добавил Вучич. По его мнению, ситуация на Украине будет ухудшаться.

Ранее президент Сербии Александр Вучич опроверг информацию о том, что республика продает оружие Украине. При этом он допустил попадание сербских боеприпасов на Украину.