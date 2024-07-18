Мы уже давно стоим на пути так называемых цивилизованных народов, давно уже стали злейшими врагами Запада. И было бы величайшей наивностью думать, что те же англосаксы должны простить нас только за то, что Василий Ливанов хорошо сыграл Шерлока Холмса, а Борис Заходер тонко перевел Винни-Пуха.0 комментариев
Вучич дал совет Шольцу по Украине
Вучич: Шольцу необходимо добиться прекращения огня на Украине
Канцлеру ФРГ Олафу Шольцу следует добиться достижения мира на Украине путем заключения режима немедленного прекращения огня, заявил в интервью немецкой газете Handelsblatt президент Сербии Александр Вучич.
Журналист спросил Вучича, какой совет он дал бы канцлеру ФРГ Олафу Шольцу для достижения мира на Украине. Президент Сербии ответил, что у лидера Германии есть советники, но если бы действительно нужен был его совет, то он призвал бы «прекратить огонь как можно скорее, неважно, на каких условиях», передает ТАСС.
«Обсудите условия потом – будь то вступление в НАТО, ЕС или территориальные вопросы. Приоритет в том, чтобы остановить войну», – добавил Вучич. По его мнению, ситуация на Украине будет ухудшаться.
Ранее президент Сербии Александр Вучич опроверг информацию о том, что республика продает оружие Украине. При этом он допустил попадание сербских боеприпасов на Украину.