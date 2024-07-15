  • Новость часаПожары на турбазах в Краснодарском крае потушены
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Куда делись наличные деньги у россиян
    Столтенберг отверг идею Польши сбивать российские ракеты над Украиной
    Байден объяснил покушение на Трампа зарубежной «попыткой раздуть огонь разногласий в США»
    Командир Ту-22М3 рассказал о попытке спецслужб Украины устроить угон самолета
    Трамп назвал чудом свое спасение при покушении
    Мощный взрыв прогремел в Одессе
    В авиаслужбах рассказали о последнем докладе экипажа SSJ-100
    Медведев выразил уверенность в победе Трампа на выборах в США
    Определился чемпион Европы по футболу
    Мнения
    Владимир Можегов Владимир Можегов Главная цель Орбана – формирование новой Европы

    Зря к сегодняшним передвижениям венгерского премьера Киев – Москва – Пекин – США относятся скептически. Да, мира на Украине он, конечно, не добьется, а вот новую конфигурацию смыслов и повесток выстроить способен вполне.

    0 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Большая геополитика Орбана с «местечковым» отливом

    Играя в большую геополитику, премьер Венгрии Виктор Орбан стремится добиться вполне «местечковых» целей. Но для их достижения ему понадобятся Россия, Турция, Китай и, конечно, Евросоюз. И Украина в качестве объекта.

    0 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Запад готовится перенести конфликт с Россией на море

    Война с Россией на море, где США чувствуют себя более уверенно, чем в сухопутных конфликтах, может всерьез рассматриваться демократами как возможность избежать выборов как таковых.

    31 комментарий
    15 июля 2024, 10:05 • Новости дня

    Пожары на турбазах в Краснодарском крае потушены

    МЧС: Пожары на турбазах Кубани потушены, сгорели 68 построек

    Пожары на турбазах в Краснодарском крае потушены
    @ МЧС РФ/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Пожары на территории турбаз в Краснодарском крае потушены, от огня пострадали 68 построек, сообщили в МЧС.

    В ведомстве уточнили, что были ликвидированы очаги пожаров на турбазах на Кубани, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что на базах отдыха «Романтик» и «Голубая волна» под Новороссийском на Кубани в результате пожара повреждены около 40 построек.

    В оперштабе Краснодарского края сообщили, что в результате пожара под Новороссийском пострадали два человека.

    14 июля 2024, 15:29 • Новости дня
    Трамп сделал заявление после покушения

    Трамп после покушения заявил, что нельзя позволить «злу одержать верх»

    Трамп сделал заявление после покушения
    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Экс-президент США Дональд Трамп после покушения на него в своей социальной сети Truth Social заявил, что нужно быть сплоченными и не позволить «злу одержать верх».

    Он также поблагодарил всех за поддержку и заявил, что останется стойким и непоколебимым перед «лицом зла», передает РИА «Новости».

    Напомним, стрельбу вели из винтовки из-за пределов места проведения митинга. Секретная служба сообщила, что ликвидировала стрелка. Трамп рассказал, что в него «попала пуля, которая пробила верхнюю часть правого уха». Издание New York Post со ссылкой на источники сообщило, что «стрелок опознан как 20-летний Томас Мэтью Крукс».

    Коментарии (20)
    14 июля 2024, 11:53 • Новости дня
    Фото раненого Трампа стало интернет-мемом
    Фото раненого Трампа стало интернет-мемом
    @ Evan Vucci/AP/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Сети завирусилось фото бывшего президента США Дональда Трампа, где он поднимает кулак в воздух в окружении сотрудников Секретной службы США после покушения.

    В Telegram-канале «Россия в глобальной политике» указали, что за такие фотографии в разгаре избирательной борьбы должны платить несметные деньги, нарочно не придумаешь. «Что теперь делать организаторам избирательной кампании Джо Байдена, не вполне понятно. Она и так катилась под гору из-за состояния здоровья кандидата, теперь вся повестка поставлена с ног на голову. Обычными средствами справиться с волной, скорее всего, не получится», – говорится в сообщении.

    «Вариант «он сам в себя стрелял», то есть постановочная провокация трампистов, не пройдет, если только не выкатят вагон доказательств такого рода заговора. Поскольку терять демократам уже нечего, вероятно, следовало бы повести себя революционно – совершенно новый молодой и энергичный кандидат, который имеет основание и моральное право объявить, что политическая Америка зашла в тупик, нужен совсем другой курс. Лозунг объединения общества, эмпатии и прочее», – написали в журнале.

    Уточняется, что это все только в теории, а на практике – кандидата такого не видно, равно как и способности политической машины на такие резкие и творческие шаги, а значит либо прямой путь «к победе кандидата-республиканца, либо новые экстраординарные события».

    Кроме того, политический обозреватель Джексон Хинкл сравнил, как Трамп пережил покушение и как Байден переносит подъем по лестнице. Он заметил, что Трамп после покушения выглядит лучше, чем Байден, поднимающийся по лестнице, передает RT.

    Напомним, стрельбу вели из винтовки с возвышения из-за пределов места проведения митинга. Секретная служба сообщила, что ликвидировала стрелка. Трамп рассказал, что в него «попала пуля, которая пробила верхнюю часть правого уха». Издание New York Post со ссылкой на источники сообщило, что «стрелок опознан как 20-летний Томас Мэтью Крукс».

    Коментарии (41)
    15 июля 2024, 03:58 • Новости дня
    В авиаслужбах рассказали о последнем докладе экипажа SSJ-100

    В авиаслужбах сообщили об отсутствии жалоб на технические проблемы в докладах экипажа упавшего в Подмосковье SSJ-100

    В авиаслужбах рассказали о последнем докладе экипажа SSJ-100
    @ РЕН ТВ. Новости/Rutube

    Tекст: Антон Антонов

    После взлета экипаж Superjet-100, разбившегося позднее в Московской области, не сообщал о технических проблемах на борту, рассказали в авиационных службах.

    В последнем докладе экипаж проинформировал, что идет набор высоты, затем связь с самолетом оказалась прервана, передает ТАСС.

    В пятницу в Подмосковье потерпел крушение Superjet 100, который проводил испытательный полет. Экипаж ценой своей жизни отвел падающий лайнер от жилых дачных домов и садовых товариществ. Тела членов экипажа найденыОткрыто уголовное дело.

    Коментарии (3)
    14 июля 2024, 18:36 • Новости дня
    Конгрессмены назвали Байдена виновным в покушении на Трампа

    Tекст: Ольга Иванова

    Восемь конгрессменов-республиканцев назвали президента США Джо Байдена виновным в покушении на своего предшественника Дональда Трампа.

    В социальных сетях сенатор-республиканец от штата Огайо Джеймс Дэвид (Джей-Ди) Вэнс заявил, что Байден выдвигал тезис о том, что Трамп – «авторитарный фашист, которого нужно остановить любой ценой». Конгрессмен считает, именно эта риторика привела к покушению на экс-президента, передает РИА «Новости».

    Член палаты представителей и сторонник Трампа Уэсли Хант в соцсетях также указал, что риторика Байдена привела к политическому насилию. Конгрессмен Майк Коллинз написал, что «республиканский окружной прокурор округа Батлер, штат Пенсильвания, должен немедленно выдвинуть против Байдена обвинения в подстрекательстве к убийству».

    Республиканец Кит Селф написал, что каждый американец должен быть возмущен подстрекательствами Байдена к совершению насилия против Трампа.

    Похоже обвинения высказали Лорен Боберт, Марша Блэкберн, Ник Лалота и Клаудия Тенни.

    Напомним, стрельбу вели из винтовки из-за пределов места проведения митинга. Секретная служба сообщила, что ликвидировала стрелка. Трамп рассказал, что в него «попала пуля, которая пробила верхнюю часть правого уха». Издание New York Post со ссылкой на источники сообщило, что «стрелок опознан как 20-летний Томас Мэтью Крукс».

    Коментарии (28)
    14 июля 2024, 14:04 • Новости дня
    Российские войска освободили Урожайное в ДНР
    Российские войска освободили Урожайное в ДНР
    @ Вадим Савицкий/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские военные в ходе спецоперации на Украине освободили населенный пункт Урожайное в Донецкой народной республике (ДНР), сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства говорится, что подразделения группировки войск «Восток» в результате успешных действий овладели населенным пунктом Урожайное ДНР и осуществляют его зачистку и разминирование.

    В Минобороны уточнили, что ВС России нанесли поражение в районах населенных пунктов Журавка, Мирополье, Константиновка Сумской области, Волчанск, Липцы, Тихое, Волчанские Хутора и Старица Харьковской области подразделениям 31-й механизированной и 92-й штурмовой бригад, 34-й, 36-й бригад морской пехоты, 116-й, 117-й, 125-й, 129-й бригад теробороны. Уничтожено до 150 военных, пять пикапов, 155-мм гаубица М777, два орудия Д-20, шесть гаубиц Д-30.

    В сообщении говорится, что российская армия нанесла поражение в районах населенных пунктов Купянск, Синьковка, Табаевка Харьковской области, Петровское, Червоная Диброва, Макеевка ЛНР и Серебрянка ДНР подразделениям 14-й, 44-й, 63-й, 115-й, 116-й механизированных бригад, 107-й, 112-й бригад теробороны и 12-й бригады спецназначения «Азов». Уничтожено до 520 военных, четыре автомобиля, пять гаубиц (М777, М198, FH-70), две гаубицы L-119, одно орудие М119, станция РЭБ «Анклав-Н», склад боеприпасов.

    Как указали в пресс-службе, в районах населенных пунктов Северск, Григоровка, Переездное, Звановка, Калинина, Предтечино, Андреевка, Верхнекаменское и Часов Яр ДНР ВС РФ уничтожили подразделения 24-й, 54-й, 72-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотной, 46-й аэромобильной, 10-й горно-штурмовой, 80-й десантно-штурмовой бригад, а также отбили три атаки 5-й штурмовой бригады и поразили до 450 военных, два БТР М113, один HMMWV, девять автомобилей, три САУ М109 Paladin и Krab, одну гаубицу М777, три орудия Д-20, три орудия М119, станцию РЭБ «Анклав», РЛС AN/TPQ-50, шесть складов боеприпасов.

    В ведомстве подчеркнули, что в районах населенных пунктов Новгородское, Розовка, Лозоватское, Тарасовка, Новоселовка Первая и Торецк ДНР российские военные нанесли поражение подразделениям 47-й, 59-й, 110-й механизированных, 57-й мотопехотной бригад и 109-й бригады теробороны, отбили шесть контратак, и уничтожили до 300 военных, 3 ББМ, 8 автомобилей, 1 гаубица М777, 2 гаубицы «Мста-Б», 2 гаубицы Д-30, 3 орудия М119, РСЗО «Град».

    Кроме того, в районах населенных пунктов Водяное, Пречистовка, Великая Новоселка и Макаровка ДНР Россия поразила подразделения 72-й механизированной, 58-й мотопехотной, 1-й танковой бригад ВСУ и 128-й бригады теробороны, отразила две контратаки штурмовых подразделений 123-й бригады теробороны, и ликвидировала до 155 украинских военнослужащих, четыре автомобиля, 155-мм гаубицу М777 производства США, пять 155-мм гаубиц FH-70, 152-мм орудие Д-20.

    В ведомстве добавили, что подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, 35-й бригады морской пехоты и 23-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Токаревка Херсонской области, Новокаменка Днепропетровской области, Нестерянка, Пятихатки и севернее Работино Запорожской области.

    «Потери ВСУ составили до 70 военнослужащих, четыре автомобиля, 155-мм гаубицы М777 и М198 производства США, 152-мм орудие Д-20. Кроме того, за сутки уничтожены: станция радиоэлектронной разведки «Пластун», радиолокационная станция воздушной разведки RADA RPS-42 израильского производства и четыре полевых склада боеприпасов», – говорится в сообщении.

    Оперативно-тактическая авиация, беспилотные летательные аппараты, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по железнодорожному эшелону с личным составом и военной техникой ВСУ, боевым позициям зенитного ракетного комплекса IRIS-T и дивизиона зенитного ракетного комплекса «Печора» 160-й зенитной ракетной бригады ВСУ, уточнили в Минобороны.

    Отмечается, что средствами противовоздушной обороны сбито 33 беспилотных летательных аппарата и 10 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

    Ранее в Минобороны заявили, что российские военные уничтожили за неделю семь пусковых установок РСЗО HIMARS вместе с их иностранными операторами.

    Коментарии (17)
    14 июля 2024, 14:41 • Новости дня
    Эксперт оценил действия охраны во время покушения на Трампа
    Эксперт оценил действия охраны во время покушения на Трампа
    @ Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Организация охраны кандидата в президенты США Дональда Трампа во время митинга имела ряд ошибок, считает эксперт в области комплексной безопасности Группы компаний безопасности «Витязь» Петр Фефелов.

    Он рассказал RT, что все возможные огневые точки должны выявляться и контролироваться соответствующей службой. Также он указал, что при просмотре ролика со стрельбой, он не увидел «ни использования бронепапок, ни даже зонтов, которые бы перекрыли визуальный контакт. То есть человек, нападающий, физически не видел бы потенциальную жертву».

    Фефелов указал на то, что телохранители допустили ряд ошибок после того, как Трамп был ранен. Эксперт назвал подозрительным то, что вначале сотрудники охраны уронили Трампа и «закрыли собственными телами, но после позволили ему встать, чтобы было видно его лицо и голову».

    Экс-офицер армии США Скотт Беннетт в разговоре с RT рассказал, что службы безопасности США не отреагировали на сообщения в Сети о мужчине с оружием на крыше рядом с местом проведения митинга Трампа. Он отметил, что «секретная служба была удивительно – если не подозрительно – медленной в защите экс-президента».

    Напомним, стрельбу вели из винтовки из-за пределов места проведения митинга. Секретная служба сообщила, что ликвидировала стрелка. Трамп рассказал, что в него «попала пуля, которая пробила верхнюю часть правого уха». Издание New York Post со ссылкой на источники сообщило, что «стрелок опознан как 20-летний Томас Мэтью Крукс».

    Коментарии (15)
    14 июля 2024, 21:07 • Новости дня
    Раскрыты детали личности подозреваемого в покушении на Дональда Трампа

    Tекст: Ольга Иванова

    Бывшие одноклассники подозреваемого в нападении на экс-президента США Дональда Трампа рассказали о том, каким был Мэтью Крукс в школе, сообщает телеканал ABC News.

    По данным канала, подозреваемый Крукс казался одиноким и у него не было много друзей. Одноклассники отметили, что никогда не слышали, чтобы подозреваемый обсуждал политику или, в частности, Трампа, передает РИА «Новости».

    Напомним, стрельбу вели из винтовки из-за пределов места проведения митинга. Секретная служба сообщила, что ликвидировала стрелка. Трамп рассказал, что в него «попала пуля, которая пробила верхнюю часть правого уха». Издание New York Post со ссылкой на источники сообщило, что «стрелок опознан как 20-летний Томас Мэтью Крукс».

    Коментарии (8)
    14 июля 2024, 12:24 • Новости дня
    Эксперт: Покушение делает победу Трампа на выборах почти неизбежной

    Американист Блохин: На Трампа могло покушаться «глубинное государство» США

    Эксперт: Покушение делает победу Трампа на выборах почти неизбежной
    @ REUTERS/Brendan McDermid

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    О причастных к покушению на Трампа есть несколько версий, это могли быть «глубинное государство» США, украинские спецслужбы или бизнес-конкуренты, сказал газете ВЗГЛЯД американист Константин Блохин. Ранее на бывшего президента США Дональда Трампа совершили покушение в штате Пенсильвания.

    «Если говорить о моих версиях о причастных к покушению, то врагов у Трампа великое множество – как внутренних, так и внешних. С одной стороны, в самих США есть так называемое глубинное государство – вашингтонский истеблишмент», – пояснил Константин Блохин, американист, ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН.

    «Это могут быть даже украинские спецслужбы, учитывая, что Трамп является противником военной помощи Киеву. Но причина покушения может лежать даже вообще за пределами политики. Трамп за всю карьеру накопил немало недоброжелателей, в том числе из-за своего стиля ведения бизнеса», – добавил аналитик.

    «Важнее другое: покушение делает почти неизбежной победу Трампа на выборах. Оно будет определять электоральную гонку, а не предвыборные дебаты или коррупция Хантера Байдена. Покушение превращает Трампа в своеобразную сакральную жертву политической системы США. По крайней мере, такая картинка создается у простого американца, который сидит перед телевизором», – детализировал эксперт.

    «Конечно, сейчас напрашиваются исторические параллели с Кеннеди, Рейганом. Но ситуации, общественно-политический фон у этих покушений совершенно разный. При Кеннеди не было такой поляризации американского общества. Поэтому, если бы покушение на Трампа было успешным, скорее всего, это заставило бы выйти на улицы весь его электорат, причем не с транспарантами, а с оружием», – резюмировал политолог.

    На бывшего президента США Дональда Трампа совершили покушение на митинге в городе Батлер штата Пенсильвания. После выстрелов находившегося на сцене Трампа окружили телохранители, его правое ухо было окровавлено. Позднее Трамп сказал, что пуля попала в «верхнюю часть правого уха», он потерял много крови, сообщает РИА «Новости».

    Экс-президента уже выписали из медучреждения. Секретная служба ликвидировала стрелка – 20-летнего Томаса Мэтью Крукса. В результате произошедшего погиб зритель предвыборного митинга, два человека тяжело ранены. На месте происшествия обнаружили винтовку типа AR. Комитет Палаты представителей США по надзору и подотчетности начал расследование, слушания пройдут 22 июля.

    Президент США Джо Байден провел пресс-конференцию после инцидента и назвал стрельбу «ненормальной». Он заявил: «В Америке нет места такому насилию». Также Байден переговорил по телефону с Трампом. Другие мировые лидеры также выразили сочувствие Трампу и заявили о недопустимости таких происшествий, сообщает The Sun.

    Коментарии (22)
    14 июля 2024, 18:04 • Новости дня
    В машине подозреваемого в покушении на Трампа нашли взрывные устройства
    В машине подозреваемого в покушении на Трампа нашли взрывные устройства
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    Взрывные устройства обнаружены в машине подозреваемого в покушении на экс-президента США Дональда Трампа, сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.

    По словам источников, автомобиль подозреваемого был припаркован рядом с местом проведения митинга в Пенсильвании, передает РИА «Новости».

    Напомним, стрельбу вели из винтовки из-за пределов места проведения митинга. Секретная служба сообщила, что ликвидировала стрелка. Трамп рассказал, что в него «попала пуля, которая пробила верхнюю часть правого уха». Издание New York Post со ссылкой на источники сообщило, что «стрелок опознан как 20-летний Томас Мэтью Крукс».

    Коментарии (9)
    14 июля 2024, 12:21 • Новости дня
    Американские СМИ рассказали о личности стрелявшего в Трампа снайпера
    Американские СМИ рассказали о личности стрелявшего в Трампа снайпера
    @ кадр из видео

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Издание The U.S. Sun рассказало подробности о личности стрелявшего в экс-президента США.

    Правоохранительные органы США назвали предполагаемого стрелка Томасом Мэтью Круксом из Бетел-Парка, штат Пенсильвания.

    Как пишет The U.S. Sun, 20-летний Томас Мэтью Крукс из Бетел-парка, штат Пенсильвания, расположился на крыше производственного предприятия неподалеку от места проведения митинга. Позже он был застрелен сотрудниками спецслужбы, которые стреляли в него с крыши другого здания неподалеку. Офицеры заявили, что они выясняют мотивы стрельбы, но подтвердили, что это было покушение на бывшего президента. ФБР установило личность нападавшего.

    Начальник отдела связи ФБР Энтони Гульельми подтвердил, что Крукс был «нейтрализован» агентами секретной службы на месте происшествия, его идентифицировали по о ДНК, при этом при нем не было никаких документов, но рядом с его был обнаружен AR-15.

    На распространяющихся в Интернете фотографиях мужчины, которого считают преступником, видно, что он одет в футболку, на которой размещена ссылка на канал YouTube, посвященный оружию, под названием Demolition Ranch. По данным NBC, на фотографиях он истекает кровью и окружен агентами безопасности.

    Напомним, стрельбу вели из винтовки из-за пределов места проведения митинга. Секретная служба сообщила, что ликвидировала стрелка. Издание New York Post со ссылкой на источники сообщило, что «стрелок опознан как 20-летний Томас Мэтью Крукс».

    Коментарии (2)
    14 июля 2024, 12:25 • Новости дня
    Стало известно о четвертом за неделю поджоге автомобиля ВСУ в Одессе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Четвертый автомобиль ВСУ подожгли в Одессе за неделю, сообщило украинское издание «Страна».

    Как говорится в сообщении, четвертый за неделю поджог машины ВСУ произошел в Одессе, передает РИА «Новости».

    Ранее издание «Страна» сообщало, что машину военнослужащего подожгли в Одессе.

    Коментарии (13)
    14 июля 2024, 16:03 • Новости дня
    В Китае начали продавать футболки с Трампом сразу после покушения
    В Китае начали продавать футболки с Трампом сразу после покушения
    @ Gene J. Puskar/AP/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Футболки с изображением экс-президента США Дональда Трампа, сделанным сразу после покушения на него, появились на прилавках крупнейшей китайской платформы электронной коммерции Taobao всего через несколько часов после происшествия, сообщили СМИ.

    Как пишет South China Morning Post, продажи футболок с изображением Трампа, размахивающего кулаком, начались онлайн примерно в 20:40 по пекинскому времени (15:40 мск), через два часа после покушения, которое произошло в субботу около 18:15 по местному времени, передает РИА «Новости».

    За два часа после начала продаж один из магазинов Taobao получил более 2 тыс. заказов на футболки как из Китая, так и из США. Продавец одного из онлайн-магазинов на Taobao Ли Цзиньвэй также отметила, что к выборам в США в этом году их магазин выпускает сувениры исключительно с изображением Трампа, поскольку, по ее словам, «у него больше шансов на победу и он популярен среди китайских интернет-пользователей».

    Однако, по состоянию на 19:30 по пекинскому времени (14:30 мск), футболки с изображением Трампа после покушения на Taobao стали недоступны. При поиске по имени Трамп и упоминании стрельбы платформа выдает сообщение «приносим извинения, соответствующего товара не найдено». При поиске по фотографии Трампа поиск выдает другие товары.

    Ранее сообщалось, что фото раненого Трампа стало интернет-мемом. В воскресенье Трамп после покушения на него заявил, что нужно быть сплоченными и не позволить «злу одержать верх».

    Напомним, стрельбу вели из винтовки из-за пределов места проведения митинга. Секретная служба сообщила, что ликвидировала стрелка. Трамп рассказал, что в него «попала пуля, которая пробила верхнюю часть правого уха». Издание New York Post со ссылкой на источники сообщило, что «стрелок опознан как 20-летний Томас Мэтью Крукс».

    Коментарии (7)
    14 июля 2024, 14:09 • Новости дня
    Москвичей предупредили о грозе с градом и сильном ветре в воскресенье

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Комплекс городского хозяйства Москвы предупредил жителей и гостей столицы о грозе с градом и сильном ветре в воскресенье.

    Как говорится в сообщении, в ближайшие часы и до конца суток в Москве местами ожидаются дождь, гроза, град, при грозе усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду, передает РИА «Новости».

    В ведомстве призвали быть внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

    Ранее москвичам пообещали ливни и жару в воскресенье.

    Коментарии (2)
    14 июля 2024, 20:48 • Новости дня
    Огонь от пожара под Новороссийском перекинулся на базы отдыха

    Tекст: Ольга Иванова

    Огонь под Новороссийском перекинулся на базы отдыха «Моряк», «Романтик», «Фрегат», люди эвакуированы, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

    В пресс-службе МЧС России сообщили, что всего было эвакуировано 176 человек, из них 48 детей, передает ТАСС.

    Ранее оперштаб предупредил о возможной эвакуации населения хутора Дюрсо из-за распространения лесного пожара. По последним данным, площадь возгорания в районе хутора Дюрсо в Краснодарском крае увеличилась до 51 га.

    Напомним, в воскресенье в районе хутора Дюрсо Краснодарского края произошел пожар, охвативший лес и траву на площади трех гектаров. Огонь перешел на территорию базы отдыха «Голубая лагуна».

    Позже сообщалось, что спасатели потушили пожар на территории базы отдыха, но огонь перекинулся на лесной массив, площадь возгорания которого достигла 10 гектаров.

    Коментарии (4)
    14 июля 2024, 11:09 • Новости дня
    Захарова: В США стимулируют разжигание ненависти к политическим оппонентам
    Захарова: В США стимулируют разжигание ненависти к политическим оппонентам
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя покушение на экс-президента США Дональда Трампа, напомнила, что в США стимулируют разжигание ненависти к политическим оппонентам.

    Как написала Захарова в своем Telegram-канале, ровно два месяца назад она обратила внимание на то, что в США буквально стимулируют разжигание ненависти к политическим оппонентам, а также привела примеры американской традиции покушений и убийств президентов и кандидатов в президенты.

    Между тем сенатор Джей Ди Вэнс обвинил команду главы США Джо Байдена в случившемся на митинге Дональда Трампа в Пенсильвании. По мнению республиканца, к стрельбе привела риторика кампании по переизбранию демократа, передает Lenta.RU.

    «Сегодняшний день – это не просто какой-то отдельный инцидент. Центральная предпосылка кампании Байдена в том, что президент Дональд Трамп – авторитарный фашист, которого нужно остановить любой ценой», – отметил Ди Вэнс.

    Он также счел подобную риторику причиной покушения на Дональда Трампа.

    Напомним, стрельбу вели из винтовки из-за пределов места проведения митинга. Секретная служба сообщила, что ликвидировала стрелка. Издание New York Post со ссылкой на источники сообщило, что «стрелок опознан как 20-летний Томас Мэтью Крукс». Китайский лидер Си Цзиньпин выразил сочувствие Трампу в связи с покушением. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал шоком покушение на экс-лидера США Дональда Трампа и пожелал ему скорого выздоровления. Канцлер Германии Олаф Шольц осудил покушение на бывшего президента США Дональда Трампа, заявив, что такие нападения представляют угрозу демократии.

    Коментарии (18)
    Главное
    Рогов: Достижения прошлогоднего контрнаступления ВСУ сводятся к нулю
    Захарова высмеяла брифинг Секретной службы США
    ФБР рассказало о винтовке, из которой стреляли в Трампа
    Мать найденного в чемодане мальчика в Перми призналась в убийстве сына
    Перед Крымским мостом образовалась очередь из 1,4 тыс. автомобилей
    Пожар уничтожил 38 построек на базах отдыха под Новороссийском
    На водоемах в России с начала лета погибло 215 детей

    Куда делись наличные деньги у россиян

    Россияне рекордно сократили наличку в «матрасах». За полгода объем наличных денег на руках у россиян снизился почти на 600 млрд рублей. Это рекордное падение за девять лет. Чаще наличные у россиян увеличиваются, чем падают. Что спровоцировало такую необычную ситуацию, куда россияне дели свои наличные и кто выиграет от всей этой истории? Подробности

    Перейти в раздел

    Зеленский и НАТО поставили на удар изнутри России

    Благодаря премьер-министру Венгрии Виктору Орбану стал известен общий план, на основании которого Владимир Зеленский рассчитывает одержать победу над Россией. Этот план готовы обеспечивать в НАТО, поскольку он не подразумевает отправку на Украину войск альянса и критичного роста расходов. В чем этот план? Подробности

    Перейти в раздел

    Ответ на новые ракеты в Европе даст «конструкторская подсобка» России

    Сразу четыре страны ЕС договорились о разработке ракет средней и меньшей дальности (РСМД). В их числе Франция, Германия, Италия и Польша. При этом ранее стало известно о размещении американских ракет того же класса в ФРГ в 2026 году. Зачем европейцам понадобились свои ракеты и чем на это ответит Россия? Подробности

    Перейти в раздел

    Выстрел в ухо сделал победу Трампа неизбежной

    В Пенсильвании произошло покушение на Дональда Трампа. Главный кандидат в президенты от Республиканской партии США отделался легким ранением в ухо, а стрелок убит. Мнения о мотивации преступника разнятся: кто-то говорит о заказе со стороны «глубинного государства», кто-то – об инсценировке со стороны самого Трампа или мести демократов. Кто может стоять за покушением и какие последствия оно будет иметь для американского общества? Подробности

    Перейти в раздел

    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как в НАТО обманули Ельцина

      Агентство национальной безопасности (АНБ) США сняло гриф «секретно» с некоторых документов 30-летней давности, касающихся отношений России и НАТО. Из них следует, что альянс обманывал Москву уже тогда, имея особые планы на Украину. Однако президент Борис Ельцин обманывался меньше, чем казалось многим.

    • Украинцев вышлют из Германии после 2025 года

      Глава Баварии и партии ХСС Маркус Зёдер пообещал помочь Киеву в том, чтобы отправить на фронт украинских уклонистов, которые скрылись в Германии. Ранее власти ФРГ клялись, что такого не будет, но в следующем году власть сменится, чтобы выполнить обещание Зёдера.

    • План победы над Россией от Киева и НАТО

      В Вашингтоне завершился саммит НАТО, главный итог которого для России – продолжение конфликта как минимум на том же уровне: альянс не отказался от своих целей и рассчитывает победить. А у Владимира Зеленского даже есть «план победы», который раскрыл премьер Венгрии Виктор Орбан.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    • Какие высокоскоростные магистрали строит Россия

      В ближайшие годы в России должны быть проложены тысячи километров высокоскоростных железных дорог. По каким маршрутам пройдут эти магистрали и какие параметры в них заложены – в нашей инфографике.

    • Как возрождаются новые регионы России

      Десятки тысяч людей со всей страны восстанавливают и обустраивают новые регионы России. О результатах восстановительных работ за 2023 год – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

    • Под Байденом зашаталась собственная партия

      После провальных дебатов Байдена с Трампом Демпартия США начала обсуждать новых кандидатов на пост президента США. О том же задумываются и спонсоры партии. Сам Байден снимать свою кандидатуру отказывается, но не исключено, что в итоге он будет удален с дистанции принудительно.

    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............