ФБР заявило, что Трампа пытался убить стрелок-одиночка

ФБР заявило об отсутствии сообщников у пытавшегося убить Трампа стрелка

Tекст: Антон Антонов

Как заявил Роджак, нет указаний на то, что стрелявший «принадлежал к какой-либо идеологии» или испытывал «какие-либо проблемы ментального характера», передает РИА «Новости».

В ФБР сообщили, что число онлайн-угроз насилием в США выросло после покушения на бывшего президента США, как и число «попыток притвориться стрелявшим».

Директор ФБР Кристофер Рэй заявил, что бюро работает с другими правоохранительными структурами, стремясь «убедиться, что угрозы бывшему президенту Трампу нет». Глава минюста Меррик Гарланд заявил, что произошедшее покушение – это «атака на демократию США».

New York Times со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника пишет, что нет признаков связи стрелка с «местным или зарубежными террористическими организациями», а также иностранными государствами.

Подозреваемый в нападении на Трампа Томас Мэтью Крукс «работал специалистом по питанию в центре квалифицированного медицинского ухода и реабилитации Бетел-Парк». Об этом изданию рассказала администратор центра Марси Гримм. Она заявила, что Крукс «выполнял свою работу, не вызывая обеспокоенности, и его биография была чистой».

Washington Post со ссылкой на официального представителя Пентагона Патрика Райдера указывает, что подозреваемый не имеет никакого отношения к вооруженным силам США и не числится ни в одной из баз данных министерства обороны.

Напомним, в субботу днем на митинге в Батлере, штат Пенсильвания, было совершено покушение на Трампа. Стрелок произвел несколько выстрелов в стоящего на сцене политика и был ликвидирован сотрудниками Секретной службы. Трамп сообщил, что получил пулю в «верхнюю часть правого уха».