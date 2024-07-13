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    19 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Европа одержима страхом перед Россией

    Европейские лидеры считают, что чем пассивнее они будут вести себя сейчас в украинском кризисе, тем больше шанс того, что русские с американцами договорятся за их спиной. Именно поэтому Европа, понимая высокую вероятность прихода Трампа и начала процесса дипломатического урегулирования украинского кризиса в 2025 году, сейчас повышает ставки. Считая, что тем самым она повышает собственную важность.

    8 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Центр «Россия» как точка сборки нации

    Людям захотелось понять – а что такое Россия сегодня? Как живут люди в Сибири, как на Дальнем Востоке. А как – в Марий Эл. И показывать ему «Свинарку и пастуха» совершенно ни к чему. А вот панораму жизни в стране и ее перспективы – очень даже нужно.

    4 комментария
    13 июля 2024, 08:30 • Новости дня

    Российские экспертв научились отличать модификации ракет Storm Shadow

    Tекст: Александра Юдина

    Российские эксперты, изучив полученные в ходе спецоперации фрагменты крылатых ракет Storm Shadow определили особенности работы блоков управления и научились отличать модификации данных ракет, сообщил инженер – специалист по работе с вооружением.

    По его словам, изучение этого блока позволит понять, какие изменения были внесены в конструкцию ракеты, какие новые блоки применены или какие ловушки могут быть установлены, передает РИА «Новости».

    Специалист отметил, что данная информация позволит российским военным более эффективно противодействовать этим ракетам.

    «Когда мы будем работать со следующей ракетой, мы будем понимать, к чему можем быть готовы», – подчеркнул инженер.

    Несколькими днями ранее российские эксперты извлекли и начали изучать элементы системы управления и наведения сбитой в ходе спецоперации крылатой ракеты Storm Shadow/SCALP. До этого российские специалисты изучили кумулятивную боевую часть этой ракеты.

    12 июля 2024, 09:15 • Новости дня
    Под донецким Нью-Йорком уничтожены две группы резервных сил ВСУ
    Под донецким Нью-Йорком уничтожены две группы резервных сил ВСУ
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Две группы украинских военнослужащих, которых ВСУ пытались перебросить в качестве резерва в район Нью-Йорка (Новгородское) в ДНР, уничтожены ударами артиллерии и с помощью FPV-дронов. Об этом сообщили в силовых структурах региона.

    Как сообщил источник ТАСС, под Нью-Йорком ВСУ пытались перебросить резервы, но ВС России накрыли их артиллерией и дронами, уничтожив две группы. Он отметил, что ситуация для ВСУ в поселке сложилась непростая, группировка находится под плотным огневым воздействием сразу с нескольких направлений.

    Ранее сообщалось, что четверо украинских военнослужащих переправились через Днепр на самодельных плавсредствах из пластиковых бутылок и сдались в плен.

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    12 июля 2024, 12:22 • Новости дня
    В Совфеде раскритиковали Белый дом за планы «силового ответа» на инцидент с больницей в Киеве

    Сенатор Климов: США словами о «силовом ответе» на инцидент с больницей пытаются придать правдоподобности своей версии случившегося

    В Совфеде раскритиковали Белый дом за планы «силового ответа» на инцидент с больницей в Киеве
    @ Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency/ Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    У США нет доказательств якобы вины Москвы в ударе по «Охматдету». Поэтому американским чиновникам приходится выдумывать «трюки», чтобы их легенда выглядела более правдоподобной. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал сенатор Андрей Климов. Ранее Белый дом пообещал совместный с Киевом «силовой ответ» на инцидент с больницей.

    «Искать совесть у американских чиновников бессмысленно. Они игнорируют нормы морали и нравственности, им незнакома гуманность и логика. Это циничные люди, которые поставили перед собой целью уничтожить российскую цивилизацию», – отметил сенатор Андрей Климов. По его мнению, заявление советника президента США Джейка Салливана о подготовке «силового ответа» на инцидент с больницей сделано неслучайно.

    «Таким образом в Вашингтоне пытаются убедить правительства и граждан самых разных стран в том, что западная версия о случившемся верная. По их мнению, напомню, ракета была вовсе не натовская, а «российская», и ответственна за произошедшее якобы Москва. На фоне отсутствия подтверждающих это фактов США предпринимают трюки, чтобы их легенда выглядела более правдоподобной», – пояснил собеседник.  

    При этом на реальные преступления украинских военных, как например удар по детской площадке в Шебекино, Белый дом традиционно закроет глаза. «Если перевести речь Салливана с извращенного канцелярита, то она будет звучать так: «мы с нашими киевскими марионетками заодно», – отметил парламентарий. Он убежден: США не станут наказывать Киев. «Более того, они продолжат действовать в том же стиле ради достижения собственных целей», – заключил Климов. 

    Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Белый дом ведет с украинцами переговоры о «силовом ответе» после инцидента с больницей в Киеве. «Мы работаем с украинцами, чтобы разобраться с этой атакой и ответить на нее силой», – сказал он.

    Речь идет об инциденте, который произошел в понедельник. Напомним ВС России нанесли групповой удар по объектам военной промышленности в украинской столице, в частности, по заводу «Артем». В тот же день ракета упала неподалеку от киевской детской больницы «Охматдет». Сразу после этого на Украине стали распространять фейки о том, что удар якобы нанесен российской Х-101.

    Однако это утверждение не выдерживает критики. Военный аналитик Борис Рожин в разговоре с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что по ряду косвенных признаков боеприпас на видео, которое появилось в Сети, больше похож на ракету AIM-120, используемую для ЗРК NASAMS. Она, скорее всего, и привела к повреждениям в зданиях «Охмадета». Газета ВЗГЛЯД также писала о признаках, которые доказывают, что ракета была на самом деле норвежской и к ее пуску имеют отношение офицеры стран НАТО.

    Между тем, в четверг украинский беспилотник сбросил взрывчатку во двор многоквартирного дома в Шебекино. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, пострадали пятеро детей. Они госпитализированы, состояние двоих оценивается как тяжелое.

    По словам губернатора, взрывное устройство было сброшено противником целенаправленно. «В этом дворе не было военных объектов, и на площадке сидели не военные, а пятеро мальчишек, одному из которых всего лишь 8 лет», – написал Гладков в Telegram-канале.

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    12 июля 2024, 13:14 • Новости дня
    Рар: В европейском обществе нет протестов против военизации

    Политолог Рар: В Европе нет движения за мир, поэтому ЕС будет военизироваться

    Рар: В европейском обществе нет протестов против военизации
    @ Carsten Hoffmann/dpa/Reuters

    Tекст: Олег Исайченко

    Европейское общество не против военизации региона, там нет движения за мир. Если же оно появится, его дискредитируют как «агентуру Кремля». Но остается вопрос, откуда взять деньги на возрождение военного потенциала, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее четыре страны ЕС договорились о разработке крылатых ракет большой дальности.

    «Европейцы решили самостоятельно наращивать свою военную промышленность, создавать военно-промышленный комплекс и выстраивать собственный военный потенциал. Это некий поворот в истории Европы. Но остается вопрос, откуда возьмутся деньги на столь амбициозный проект», – сказал германский политолог Александр Рар.

    Так или иначе, для руководства стран ЕС это приоритетная цель, убежден спикер. «Они ее достигнут, потому что в европейском обществе нет протестов против военизации, нет движения за мир. А если оно и появится, как это пытается сделать Сара Вагенкнехт, то местные политики и СМИ немедленно дискредитируют его как «агентуру Кремля», – добавляет аналитик.

    Резюмируя, он указал, что «европейское производство собственных крылатых ракет и другого вида вооружений, по оценкам здешних экспертов, может полностью реализоваться к 2027-2028 годам».

    Ранее в ходе натовского саммита в Вашингтоне Германия, Франция, Италия и Польша условились совместно создать крылатые ракеты, они подписали соответствующее письмо с намерениями. Документ подписали министры обороны этих стран, передает Deutsche Welle (признано иностранным агентом в России).

    Страны намереваются разработать крылатые ракеты наземного базирования с дальностью полета свыше 500 км, разработка призвана «закрыть пробел», образованный в результате украинского конфликта.

    Издание Frankfurter Allgemeine Zeitung отметило, что эти страны пока не обсуждали то, какие именно ракеты планируется строить, в планах разработка оружия, способного проводить «точные удары вглубь территории противника». При этом заявление о намерении сделано «в очень общих тонах». По информации газеты, планируется создавать ракеты дальностью свыше 1 тыс. км, это должно позволить «сдержать Россию» при помощи обычного вооружения.

    При этом немецкая сторона ждет вовлечения в проект Британии. Промышленным партнером планируется сделать европейский концерн Matra BAE Dynamics Aerospatiale (MBDA).

    Ранее Вашингтон заявил о размещении в 2026 году в Германии дальнобойных ударных систем, в том числе ракет Tomahawk. Министр обороны ФРГ Борис Писториус указал, что ракеты разместят в стране временно, за этот период Берлину нужно создать собственные аналоги этому оружию.

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    12 июля 2024, 11:26 • Новости дня
    Украинского шпиона задержали в Крыму

    ФСБ сообщила о задержании в Крыму украинского шпиона

    Украинского шпиона задержали в Крыму
    @ Дмитрий Макеев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Агента украинских спецслужб, передававшего информацию о ВС России, задержали в Республике Крым, сообщили в пресс-службе управления ФСБ по региону и городу Севастополю.

    Как говорится в сообщении, ФСБ России задержан агент украинских спецслужб, гражданин Украины 1982 года рождения, который находясь на территории Украины, был привлечен к конфиденциальному сотрудничеству с ГУР МОУ и передавал информацию о местах постоянной дислокации подразделений ВС России в Крыму, передает ТАСС.

    В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье «Шпионаж».

    Ранее Верховный суд Крыма приговорил к 11 годам колонии гражданина Украины, который передавал данные о ВС России в Запорожской области.

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    12 июля 2024, 11:32 • Новости дня
    Суд ДНР приговорил к 14 годам за шпионаж экс-сотрудника миссии ОБСЕ Голду

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Верховный суд ДНР приговорил к 14 годам лишения свободы за шпионаж ассистента по безопасности специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине 56-летнего Вадима Голду, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России.

    Как говорится в сообщении, суд установил, что в декабре 2021 года Голда в ДНР собирал данные данных об объектах промышленности республики в интересах разведки иностранного государства, передает ТАСС.

    Суд также конфисковал 43 бронированных автомобиля Toyota Land Cruiser 200, которые использовали сотрудники СММ ОБСЕ на Украине.

    Ранее Верховный суд Крыма приговорил к 11 годам колонии гражданина Украины, который передавал данные о ВС России в Запорожской области.

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    12 июля 2024, 13:03 • Новости дня
    Гладков сообщил о гибели начальника УОР Шебекина Александра Маслиенко

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    При исполнении служебного долга погиб начальник управления оперативного реагирования Шебекинского городского округа Александр Маслиенко, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    Как сообщил Гладков в Telegram-канале, подполковник полиции, ветеран боевых действий Александр Маслиенко в момент атаки помогал жителям села.

    «Свой жизненный путь он посвятил служению родной земле, людям и Отечеству. Мы склоняем головы перед его мужеством. Светлая память Александру Александровичу. Выражаю самые глубокие соболезнования всем родным и близким… Погиб, спасая других, ценой собственной жизни», – написал Гладков.

    Напомним, в результате атаки ВСУ на детскую площадку Шебекино было ранено пятеро детей. Двое из них находились в тяжелом состоянии.

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    13 июля 2024, 03:40 • Новости дня
    NI: Истребители F-16 морально устарели для участия в крупных конфликтах
    NI: Истребители F-16 морально устарели для участия в крупных конфликтах
    @ Boris Roessler/ DPA/ Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Истребители F-16, обещанные Киеву, уже устарели для участия в конфликтах с крупными военными державами и не смогут выжить в воздушном пространстве, контролируемом Россией, сообщил National Interest.

    Издание отметило, как только украинские пилоты войдут в воздушное пространство, контролируемое Россией, ценность F-16 снизится, а шансы на его выживание станут крайне малы, передает РИА «Новости».

    Автор материала подчеркнул, что основная проблема истребителей заключается в их заметности для средств обнаружения. F-16 был разработан во времена холодной войны и не предназначен для противостояния современной аппаратуре. В бою против технологичной армии такой заметный самолет попросту не сможет выжить.

    Напомним, по информации Bloomberg, отправка истребителей F-16 на Украину затруднена из-за проблем с запасными частями и языкового барьера между украинскими пилотами и иностранными инструкторами.


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    12 июля 2024, 08:51 • Новости дня
    В подконтрольной ВСУ части Херсонской области повреждены объекты инфраструктуры

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Объект критической инфраструктуры поврежден в подконтрольной ВСУ части Херсонской области, заявил назначенный Киевом глава областной военной администрации Александр Прокудин.

    По его словам, ВС России попали в объект критической инфраструктуры и газопровод, передает РИА «Новости».

    Ранее Прокудин заявил, что ВС России повредили объект критической инфраструктуры в части Херсонской области, что находится под контролем Киева.

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    12 июля 2024, 23:36 • Новости дня
    В Киеве допустили отмену ограничений на удары по территории России

    Tекст: Максим Попов

    Страны НАТО могут отменить ограничения на удары по территории России в ближайшее время, заявил глава офиса украинского президента Андрей Ермак.

    «До сих пор есть ограничения на обстрелы вглубь России. У разных стран-участниц альянса разные позиции, в частности, по вопросу ударов по территории России. Я думаю, что партнеры близки к тому, чтобы решить этот вопрос», – приводит ТАСС слова Андрея Ермака.

    По его словам, на саммите в Вашингтоне не обсуждалась заморозка конфликта на Украине, даже за кулисами.

    Напомним, накануне заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков предположил, что США уже сняли ограничения на удары ВСУ по территории России.


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    13 июля 2024, 00:51 • Новости дня
    Bloomberg: Отправка истребителей F-16 на Украину задерживается из-за запчастей

    Tекст: Максим Попов

    Отправка истребителей F-16 на Украину затруднена из-за проблем с запасными частями и языкового барьера между украинскими пилотами и иностранными инструкторами, сообщило Bloomberg.

    По словам одного из источников агентства, Украина рассчитывает получить шесть F-16 уже этим летом и до 20 истребителей до конца года. Другой источник утверждает, что Украина сможет сформировать только одну эскадрилью из 15-24 истребителей, хотя планировалось поставить 300, передает РИА «Новости».

    Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что США и их союзники «прямо сейчас» направляют Украине истребители F-16, которые прибудут этим летом. По словам помощника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана, истребители F-16, которые Киев получит от западных союзников, будут базироваться на украинской территории, а не в соседних странах, как предполагалось ранее.

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    13 июля 2024, 00:27 • Новости дня
    В Курской и Воронежской областях объявили угрозу атаки БПЛА

    Tекст: Максим Попов

    В Курской и Воронежской областях объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщили губернаторы регионов Алексей Смирнов и Александр Гусев.

    Сообщается, что силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки. Власти попросили жителей сохранять спокойствие, передает ТАСС.

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    13 июля 2024, 05:32 • Новости дня
    При атаке БПЛА загорелась нефтебаза в Ростовской области

    Tекст: Максим Попов

    В результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в Цимлянском районе Ростовской области произошло возгорание на нефтебазе, сообщил губернатор региона Василий Голубев.

    По словам Голубева, атака украинского беспилотника произошла приблизительно в 4.00 мск. На данный момент погибших и пострадавших нет, передает ТАСС.

    Напомним, 9 июля в результате атаки БПЛА в Ростовской области загорелись два трансформатора.


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    13 июля 2024, 00:36 • Новости дня
    Украинские войска 23 раза за сутки обстреляли территорию ДНР

    Tекст: Максим Попов

    Украинские войска 23 раза за сутки обстреляли территорию ДНР, говорится в сообщении центра контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

    Отмечается, что всего по территории ДНР было выпущено 62 боеприпаса. Днем ранее сообщалось о 55 обстрелах и 199 выпущенных боеприпасах, передает ТАСС.

    Напомним, накануне под донецким Нью-Йорком уничтожены две группы резервных сил ВСУ.


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    13 июля 2024, 05:22 • Новости дня
    Группировка войск «Север» уничтожила до 215 военнослужащих ВСУ

    Tекст: Максим Попов

    Группировка войск «Север» уничтожила до 215 военнослужащих ВСУ, а также две 155-мм гаубицы M777 и два склада боеприпасов, сообщили в Минобороны.

    По словам старшего офицера пресс-центра группировки Ярослава Якимкина, потери понесли 47-я и 57-я механизированная, 92-я десантно-штурмовая и 36-я бригады морской пехоты ВСУ. В ходе боев в районах населенных пунктов Малые Проходы, Липцы, Дмитров, Белый Колодезь, Жовтневое и Волчанск российские войска нанесли поражение 113-й бригаде территориальной обороны и 13-й бригаде Национальной гвардии Украины, передает ТАСС.

    Напомним, расчеты самоходных артиллерийских установок «Мста-С» группировки «Запад» уничтожили склад боеприпасов ВСУ.


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    13 июля 2024, 07:18 • Новости дня
    ФСБ обнаружила схрон с гранатометами в Авдеевке

    Tекст: Максим Попов

    Сотрудники Федеральной службы безопасности России обнаружили в Авдеевке тайник с иностранным оружием и боеприпасами, который оставили украинские военные при отступлении из города.

    Как сообщает источник, в тайнике были найдены гранатометы Socrat и M72A6, а также боеприпасы к ним. Оперативники продолжают работу по борьбе с незаконным оборотом оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и устройств на территориях, которые были освобождены, передает РИА «Новости».

    Напомним, 5 июля ФСБ обнаружила в ДНР заминированный схрон с оружием.

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    • Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов
      Почему англосаксы создали культуру лжи

      Выкрутив до предела ручки громкоговорителей своей информационной машины, англосаксы убедили самих себя, что это именно они до сих пор брали верх во всех мировых конфликтах. Правда, они не заметили другой процесс: в последние сто лет они стремительно теряли уважение мирового большинства.

      19 комментариев
    • Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян
      Европа одержима страхом перед Россией

      Европейские лидеры считают, что чем пассивнее они будут вести себя сейчас в украинском кризисе, тем больше шанс того, что русские с американцами договорятся за их спиной. Именно поэтому Европа, понимая высокую вероятность прихода Трампа и начала процесса дипломатического урегулирования украинского кризиса в 2025 году, сейчас повышает ставки. Считая, что тем самым она повышает собственную важность.

      8 комментариев
    • Игорь Мальцев Игорь Мальцев
      Центр «Россия» как точка сборки нации

      Людям захотелось понять – а что такое Россия сегодня? Как живут люди в Сибири, как на Дальнем Востоке. А как – в Марий Эл. И показывать ему «Свинарку и пастуха» совершенно ни к чему. А вот панораму жизни в стране и ее перспективы – очень даже нужно.

      4 комментария
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      После провальных дебатов Байдена с Трампом Демпартия США начала обсуждать новых кандидатов на пост президента США. О том же задумываются и спонсоры партии. Сам Байден снимать свою кандидатуру отказывается, но не исключено, что в итоге он будет удален с дистанции принудительно.

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      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

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