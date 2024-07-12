Песков: Россия не станет блокировать YouTube

Tекст: Алексей Дегтярев

«Нет, планов таких не было», – ответил Песков на вопрос о возможных ограничениях на доступ к сервису, передает ТАСС.

Он напомнил, что ранее «Ростелеком» сделал заявление, в котором указал на возможные проблемы с оборудованием Google, которое не обновляется больше двух лет.

«Других объяснений здесь быть не может», – заключил представитель Кремля.

Напомним, в пятницу «Ростелеком» сообщил, что воспроизведение роликов в YouTube в России может ухудшиться из-за проблем с оборудованием Google.