Выкрутив до предела ручки громкоговорителей своей информационной машины, англосаксы убедили самих себя, что это именно они до сих пор брали верх во всех мировых конфликтах. Правда, они не заметили другой процесс: в последние сто лет они стремительно теряли уважение мирового большинства.4 комментария
Песков: Россия не станет блокировать YouTube
Российское руководство не намеревается вводить ограничение на доступ к видеохостингу YouTube, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Нет, планов таких не было», – ответил Песков на вопрос о возможных ограничениях на доступ к сервису, передает ТАСС.
Он напомнил, что ранее «Ростелеком» сделал заявление, в котором указал на возможные проблемы с оборудованием Google, которое не обновляется больше двух лет.
«Других объяснений здесь быть не может», – заключил представитель Кремля.
Напомним, в пятницу «Ростелеком» сообщил, что воспроизведение роликов в YouTube в России может ухудшиться из-за проблем с оборудованием Google.